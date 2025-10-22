Hz. Muhammed'in Rahip Bahira İle Karşılaştığı Şehir

Hicretten sonra da Müslümanların ticaret için Busra'ya gitmeye devam ettiği biliniyor. Nitekim Hz. Ebubekir'in, Hz. Muhammed'in vefatından önce Bedir Savaşı'na iştirak eden iki sahabe ile ticaret için Busra'ya gittiği biliniyor.



Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İslam Ansiklopedisi'nin siyer kaynaklarından aktardığına göre Busra, Halife Hz. Ebubekir'in emri üzerine Halid Bin Velid tarafından kısa süren kuşatmadan sonra 634 yılı başlarında barış yoluyla alındı. Emeviler zamanında Şam'ın başkent olmasıyla Busra'nın önemi azalmaya başladı ve bu durum Abbasiler döneminde de devam etti.



Busra, Osmanlı Devleti'nin hakimiyetine geçtiğinde Yavuz Sultan Selim, Müzeyrib'de kale yaptırarak bölgenin idari merkezini oraya nakletti.



Osmanlı döneminde Busra, Şam vilayetine bağlı Havran sancağına dahil birkaç yüz hanelik, Eski Şam adıyla bilinen ve beylerbeyine belli bir miktar vergi veren köy haline geldi. Evliya Çelebi yazılarında Busra'nın 300 haneli ve camili mâmur bir köy olduğunu söylüyor. Anadolu'da yaşayan bazı Türkmen aşiretleri kışı geçirmek üzere Busra'ya geliyorlar ve baharda tekrar yerlerine dönüyorlardı. Busra'da, sahabe Mikdad bin Esved'in soyundan gelen ve kendilerine Mikdadiyye denilen büyük bir aile yaşıyordu. Bu ailenin Osmanlı Devleti ve özellikle II. Abdülhamid nezdindeki itibarı sebebiyle Hicaz demir yolu inşa edilirken Müzeyrib-Busra arası tâli hatla uzatıldı.

