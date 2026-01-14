İbrahim Tatlıses Ve Kızı Arasındaki Kriz Büyüyor

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses ve kendisi gibi şarkıcı olan kızı Dilan Çıtak arasındaki gerilim, aylarca magazin gündeminde konuşuldu. Birbirlerine karşılıklı suçlamalarda bulunan ikili, yaptıkları üst üste açıklamalarla resmen düşman oldu.