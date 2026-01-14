Savunma sanayiinde 2028 yılı hedefi 158 bin istihdam
İbrahim Tatlıses Ve Kızı Arasındaki Kriz Büyüyor

Tatlıses adliyeye koştu

    Usta sanatçı İbrahim Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak arasında krize neden olan 'kumanda fırlatma' iddiası mahkameye taşınmıştı. Tatlıses, kızının "kumanda fırlattığı" öne sürülen olaya ilişkin dosyada ifade vermek için Bodrum Bitez Adliyesi'ne gitti.

    Usta sanatçı İbrahim Tatlıses ve kendisi gibi şarkıcı olan kızı Dilan Çıtak arasındaki gerilim, aylarca magazin gündeminde konuşuldu. Birbirlerine karşılıklı suçlamalarda bulunan ikili, yaptıkları üst üste açıklamalarla resmen düşman oldu.

    Babasından psikolojik şiddet gördüğünü söyleyerek öfke kusan Dilan Çıtak, bu süreçte soyadından vazgeçerek babasıyla arasındaki ipleri kopardığını açıklamıştı. 

    Aynı şekilde İbrahim Tatlıses de kızının kendisine Bodrum'da bir kahvaltı sırasında kumanda fırlattığını söyleyerek soluğu mahkemede almıştı.

    Usta sanatçı, "kumanda" olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermek için adliyeye gitti.

    Tv100 Magazin Hattı'nın haberine göre; Almanya turnesi kapsamında planlanan iki konserini ifade vermek üzere ileri bir tarihe erteleyen Tatlıses, Bodrum Bitez Adliyesi'nde tekerlikle sandalyede görüntülendi.

    Kızı Dilan Çıtak'tan şikayetçi olduğunu dile getiren Tatlıses, ifade işlemlerinin ardından Rusya'daki konserine gitti. Ünlü sanatçının daha önce şikayetini geri çektiği de belirtildi.

    NE OLMUŞTU?

    İddialara göre Çıtak, Bodrum'da bir kahvaltı sırasında babası İbrahim Tatlıses'e kumanda fırlatmış ve kumandanın silah sayılması üzerine soruşturma başlatılmıştı.

14 Ocak 2026