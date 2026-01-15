''Fuhuş Partileri'' İddiasını Duyunca, 100 Bin Doları İtiraf Etti
İfadesi sızdı, Oktay Kaynarca sessizliğini bozdu!
-
Oyuncu Oktay Kaynarca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında dün gözaltına alınmış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Kaynarca, yaşanan sürecin ardından açıklama yaptı. Öte yandan ünlü oyuncunun savcılıkta verdiği ifadenin detayları ortaya çıkarken, söyledikleriyle ilgili dikkat çeken ayrıntılar merak konusu oldu. Bakın ifadesinde 100 bin doları nasıl itiraf etti...
-
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Oktay Kaynarca'nın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Serbest bırakıldıktan sonra kamuoyuna yaptığı açıklamanın ardından detayları merak edilen ifadesi, gündemin ilk sıralarına yerleşti. Oktay Kaynarca'nın yaptığı açıklama ve ifadesinin detayları...
-
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturma kapsamında, aralarında; Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun da bulunduğu toplam 6 şüpheli, dün sabah saatlerinde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasından sonra uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu'nda kan ve kıl örneği verdi.
-
Alınan ifadeler ve örneklerin ardından Kaynarca ve Müftüoğlu'nun adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, gözaltına alınan diğer 4 şüpheliden; Ali Sert ve Rabia Karataş tutuklandı. Neda Şahin ve Selen Çetinkaya da adli kontrol ile serbest bırakıldı.
-
"UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEYİ DESTEKLİYORUM"
Oktay Kaynarca, bugün yaptığı açıklamada, adli tıp sonuçlarının tamamlanmasının ardından kamuoyunun bilgilendirileceğini belirterek; uzun yıllardır uyuşturucuyla mücadele ettiğini ve bu kapsamda yürütülen her türlü yasal operasyonu desteklediğini ifade etti.
-
OKTAY KAYNARCA'NIN AÇIKLAMASI
''Öncelikle yaşadığım süreç içerisinde bana isnat edilen suçlamalar karşısında yanımda duran, desteğini hissettiren tüm dostlarıma ve sevenlerime teşekkür ederim. Bu, yıllarca ne kadar doğru bir yerde durduğumun delilidir. Bu süreçte özellikle görevini kanun / nizam çerçevesinde ve nezaketi elden bırakmadan yapan kolluk kuvvetlerine de teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Hakkımdaki suçlamalara cevap vermeyi bu aşamada gereksiz görüyorum. Zira Adli Tıp Kurumu'ndan yakın bir zamanda gelecek rapor, fazlasıyla bir cevap olacaktır. Rapor geldiği anda kamuoyuyla bizzat paylaşacağım. Kaldı ki uyuşturucuyla mücadele konusunda bugüne kadar katıldığım konferanslar gün gibi ortadadır. Bizler devletini ve milletini seven insanlarız. Bundan bugüne kadar hiç kimsenin şüphesi olmadı, olmayacak ve de olmasın! Uyuşturucuyla mücadele konusunda yargının sonuna kadar arkasında olduğumu ve her türlü faaliyetini desteklediğimi ayrıca belirtmek isterim. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak. Bu süreçte arkamda duran ve bana inanan herkese teşekkür eder, sevgi ve saygılarımı sunarım.
Oktay KAYNARCA''
-
Öte yandan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın savcılık ifadesi de ortaya çıktı. Kanal6Haber'den Gizemnur Gül'ün haberine göre; Oktay Kaynarca'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Kaynarca ifadesinde şunları söylemiş;
-
''Üzerime atılı suçlamayı anladım. İfademin başında belirtmek isterim ki ben her zaman uyuşturucu gibi yasaklanmış maddeler karşısındayım. Ben sormuş olduğunuz Günümüzü Konakları'ndaki eve gittim. Orada Murat Gülibrahimoğlu bulunmaktaydı. Göstermiş olduğunuz fotoğraflardaki eğlence grubu olduğuna tanık oldum.
-
"Murat Gülibrahimoğlu ile Oktay Kaynarca yeni havalimanı taraflarında" Rabia Karaca'nın ifade ettiği "Murat ile Oktay'ın inşaat projesi ile ilgili reklam yüzü teklifini kabul etti." şeklindeki beyanını kabul ediyorum.
-
'100 BİN DOLAR ALDIM''
(Murat Gülibrahimoğlu ile yakın arkadaşım.)Fatih Keleş isimli kişiyi de Murat Gülibrahimoğlu'nun yanında gördüğüm için tanırım.Rabia Karaca'nın ifade ettiği "Murat Gülibrahimoğlu ile Oktay Kaynarca'nın yakın arkadaş olduğu, uyuşturucu ve fuhuş partilerinde birbirlerine kadın hediye ettikleri." şeklindeki beyanı kabul etmiyorum.
-
Murat yakın arkadaşımdır ancak fuhuş gibi suçta aracılık yapmam söz konusu dahi olamaz. Rabia Karaca'yı isim olarak tanımıyorum. Murat Gülibrahimoğlu'ndan tanıtım filmi için 100.000 dolar aldım, sonrasında bu proje hayata geçmediği için parasını iade ettim.''