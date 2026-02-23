İftardan Sonra 1 Bardak Kefir İçerseniz!

On bir ayın sultanı Ramazan'da sahur ile iftar arasında uzun saatler boyunca yiyecek veya içecek tüketmiyoruz, sonrasında da iftarda ya da sahurda ölçüyü kaçırabiliyoruz. İşte tam da bu noktada kefir imdadınıza yetişiyor. Uzmanların önerisine göre iftardan sonra kefir içmek hem damarları temizliyor hem de kabızlık sorununu ortadan kaldırıyor.