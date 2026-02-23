İftardan Sonra 1 Bardak Kefir İçerseniz!
Sahurda kefir içmenin faydaları
On bir ayın sultanı Ramazan'da sahur ile iftar arasında uzun saatler boyunca yiyecek veya içecek tüketmiyoruz, sonrasında da iftarda ya da sahurda ölçüyü kaçırabiliyoruz. İşte tam da bu noktada kefir imdadınıza yetişiyor. Uzmanların önerisine göre iftardan sonra kefir içmek hem damarları temizliyor hem de kabızlık sorununu ortadan kaldırıyor.
Zengin bir içeriğe sahip olan kefirin Ramazan ayında sağlığımız için tüketebilecek en önemli içeceklerden biri olduğunu vurgulayan uzmanlar, mutalaka iftardan sonra ya da sahurda kefir tüketilmesi gerektiğini vurguluyor.
Sütten elde edilen kefir, kemik sağlığından bağırsaklara kadar insan vücudunun birçok bölgesine fayda sağlar. Yüzyıllardır tüketilen kefir aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendiren ve vücut direncini artıran besinlerin başında gelir.
Ramazan ayında özellikle iftardan sonra tüketeceğiniz bir bardak kefir, içeriğindeki faydalı dost bakteriler sayesinde mikro floraya olumlu etki eder, sindirim şikayetlerini azaltırken bağışıklığı yükseltir.
Kaliteli protein kaynağı olması, düşük glisemik indekse sahip olup kalsiyum desteği sağlaması ve tok tutucu özelliği ile kefir, Ramazan ayında ilk tercih olmalı.
KEFİRİN FAYDALARI NELERDİR?
Kefirin düzenli olarak günde 200-250 ml'ye eşdeğer olan 1 su bardağı oranında tüketiminden maksimum fayda sağlanır. Sütteki tüm besin maddelerini içerdiğinden dolayı beslenme değeri yüksek bir süt ürünü olan kefirin faydaları şöyle sıralanabilir:
B12 vitamini ve diğer B grubu vitaminler sayesinde kan yapımına destek olur.Hafızayı güçlendirir.
Kalp hastalıklarına karşı da koruyucu özellik taşır.
Yüksek kalsiyum oranı sayesinde kemik ve diş sağlığını korur
Kilo vermeye yardımcı olur.
İyi bir biotin kaynağı olarak sağlıklı saçlar ve güzel bir cilde sahip olmayı sağlar.
Vücutta fazla tuz tutumunu önleyerek böbrek hastalıkları, safra bozuklukları, sarılık, çeşitli enfeksiyonlar ve egzama tedavisinde de etkilidir.