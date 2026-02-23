İftar öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e yükseldi
İftar öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e yükseldi
Erdoğan: Üniversitelerimiz özgürleşmiştir
'Van hattındaki gerginlik 7 üzeri deprem üretebilir'
Türkiye su stresi eşiğine yaklaşılıyor
Yalova'da komşu kavgası: Şüpheli tutuklandı
3 ölümlü kavganın davası Kayseri'de görülüyor
'Her bayram net asgari ücretin yarısı ödensin'
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Türkiye'nin en zengin 10 iş insanı belli oldu. Bayraktar listeye girdi
5G'ye geçiş 1 Nisan'da başlayacak
KOBİ'lere 50 milyon liraya kadar kredi desteği geliyor
Bakan Şimşek: Vergi harcamalarını milli gelire oranla düşürdük
Bakan Kurum: Söz verdik, sözümüzü tutacağız
IBAN'ın başkalarına kullandırılması cezaya neden olabilir
Hayvancılıkta yeni dönem: 150 bin küçükbaş ve faizsiz kredi desteği
Aralarında 7 polisin de olduğu 14 kişi tutuklandı
İsrail basını 'tarihte bir ilk' diyerek duyurdu! 'Türk savaş makinesi hazır'
Akaryakıta dev zam kapıda
İstanbul Valiliği: 'Kuduz vakalarında patlama' haberleri gerçeği yansıtmıyor
Küresel riskler altını destekledi: Rekora az kaldı
Cezaevinden örgüt yönetme devri bitiyor
Bakan Çiftçi: Artık oyun kuran bir Türkiye vardır
Türk Ordusu dünya basınında ses getirdi
Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?
Kendine savcı diyen ve yolcuları tehdit eden kadın tutuklandı
Tatil günü çalan okul zili şikayetini KDK çözdü
Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birisiydi, TMSF'ye devrediliyor
Yeni takvim açıklandı: Bu hafta hangi illerde TOKİ kurası var?
'Hayırlı iş' diyerek soyuyorlar: Dolandırıcıların yeni yöntemi Ramazan mesajları
İftardan Sonra 1 Bardak Kefir İçerseniz!

Sahurda kefir içmenin faydaları

  1. <span><em><strong>On bir ayın sultanı Ramazan'da sahur ile iftar arasında uzun saatler boyunca yiyecek veya içecek tüketmiyoruz, sonrasında da iftarda ya da sahurda ölçüyü kaçırabiliyoruz. İşte tam da bu noktada kefir imdadınıza yetişiyor. Uzmanların önerisine göre iftardan sonra kefir içmek hem damarları temizliyor hem de kabızlık sorununu ortadan kaldırıyor.</strong></em></span>

  2. <strong>Zengin bir içeriğe sahip olan kefirin Ramazan ayında sağlığımız için tüketebilecek en önemli içeceklerden biri olduğunu vurgulayan uzmanlar, mutalaka iftardan sonra ya da sahurda kefir tüketilmesi gerektiğini vurguluyor.</strong>

  3. <strong>Sütten elde edilen kefir, kemik sağlığından bağırsaklara kadar insan vücudunun birçok bölgesine fayda sağlar. Yüzyıllardır tüketilen kefir aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendiren ve vücut direncini artıran besinlerin başında gelir.&nbsp;</strong>

  4. <strong>Ramazan ayında özellikle iftardan sonra tüketeceğiniz bir bardak kefir,&nbsp;içeriğindeki faydalı dost bakteriler sayesinde mikro floraya olumlu etki eder, sindirim şikayetlerini azaltırken bağışıklığı yükseltir.</strong>

  5. <strong>Kaliteli protein kaynağı olması, düşük glisemik indekse sahip olup kalsiyum desteği sağlaması ve tok tutucu özelliği ile kefir, Ramazan ayında ilk tercih olmalı.</strong>

  6. <p><strong><span>KEFİRİN FAYDALARI NELERDİR?</span></strong></p> <p><strong>Kefirin düzenli olarak günde 200-250 ml'ye eşdeğer olan 1 su bardağı oranında tüketiminden maksimum fayda sağlanır. Sütteki tüm besin maddelerini içerdiğinden dolayı beslenme değeri yüksek bir süt ürünü olan kefirin faydaları şöyle sıralanabilir:</strong></p>

    KEFİRİN FAYDALARI NELERDİR?

    Kefirin düzenli olarak günde 200-250 ml'ye eşdeğer olan 1 su bardağı oranında tüketiminden maksimum fayda sağlanır. Sütteki tüm besin maddelerini içerdiğinden dolayı beslenme değeri yüksek bir süt ürünü olan kefirin faydaları şöyle sıralanabilir:

  7. <p><strong>B12 vitamini ve diğer B grubu vitaminler sayesinde kan yapımına destek olur.Hafızayı güçlendirir.</strong></p> <p><strong>Kalp hastalıklarına karşı da koruyucu özellik taşır.</strong></p> <p><strong>Yüksek kalsiyum oranı sayesinde kemik ve diş sağlığını korur</strong></p> <p><strong>Kilo vermeye yardımcı olur.</strong></p> <p><strong>İyi bir biotin kaynağı olarak sağlıklı saçlar ve güzel bir cilde sahip olmayı sağlar.</strong></p>

    B12 vitamini ve diğer B grubu vitaminler sayesinde kan yapımına destek olur.Hafızayı güçlendirir.

    Kalp hastalıklarına karşı da koruyucu özellik taşır.

    Yüksek kalsiyum oranı sayesinde kemik ve diş sağlığını korur

    Kilo vermeye yardımcı olur.

    İyi bir biotin kaynağı olarak sağlıklı saçlar ve güzel bir cilde sahip olmayı sağlar.

  8. <strong>Vücutta fazla tuz tutumunu önleyerek böbrek hastalıkları, safra bozuklukları, sarılık, çeşitli enfeksiyonlar ve egzama tedavisinde de etkilidir.&nbsp;</strong>

    Vücutta fazla tuz tutumunu önleyerek böbrek hastalıkları, safra bozuklukları, sarılık, çeşitli enfeksiyonlar ve egzama tedavisinde de etkilidir. 

23 Şubat 2026