Alişan'ın Umre'ye Gitti!
Umre kareleri çok beğenildi
-
Mübarek Ramazan ayını Umre?de karşılayan ünlü türkücü Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı.
-
Ramazan'ın ilk gününde gittiği Umre'den paylaşım yaparak "Yine nasip oldu şükürler olsun. Teşekkür ederim..Allah herkese özellikle Ramazan'da Umre yapmayı nasip etsin.." notunu düşmüştü.
-
Alişan sosyal medya hesabından kutsal topraklarda çekilen yeni kareleri yayımladı.
-
'KABE'YE DOKUNABİLMEK'Ünlü türkücü paylaşımına "Duyguların zirve yaptığı an? Kâbe'ye dokunabilmek ve şükür, dua, istekler.." notunu düşerek o anki hislerini dile getirdi.
-
Ünlü türkücünün Umre'den yaptığı paylaşımlar ve yazdığı not herkesi duygulandırdı.
-
SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI
Birçok sosyal medya kullanıcısı; "Allah kabul etsin", "Bu mübarek Ramazan ayında Allah bize de nasip etsin" yorumunda bulundu.