Ekran Bağımlılığı Demans Riskini Artırıyor!

Uzmanından kritik uyarılar

  Klinik Psikolog Aleyna Damla Özcan, uzun süreli ekran maruziyetinin hafızayı zayıflattığını ve buna bağlı olarak demans riskini artırabileceğini belirtti.

  Teknoloji bağımlılığı giderek daha ciddi bir sorun haline geliyor.

  Son açıklamalara göre uzun süre ekrana maruz kalmak; düşünme hızını yavaşlatıyor, odaklanmayı zorlaştırıyor ve derinlemesine düşünmeyi engelliyor.

  Bu durumun ise demans riskini artırabileceği uzmanlar tarafından belirtiliyor.

  EKRAN BAĞIMLILIĞI DEMANSI TETİKLİYOR

Sabah gazetesinin haberine göre Klinik Psikolog Aleyna Damla Özcan, bilgiye çok hızlı ulaşmanın pratik görünmesine rağmen beynin düşünme, sorgulama ve çözüm üretme becerilerinin daha az kullanılmasına yol açabildiğini belirtiyor.

    EKRAN BAĞIMLILIĞI DEMANSI TETİKLİYORSabah gazetesinin haberine göre Klinik Psikolog Aleyna Damla Özcan, bilgiye çok hızlı ulaşmanın pratik görünmesine rağmen beynin düşünme, sorgulama ve çözüm üretme becerilerinin daha az kullanılmasına yol açabildiğini belirtiyor.

  Özcan'a göre gün boyu telefon ve tablet kullanımı, zamanla bilgiyi anlama ve işleme hızının düşmesine neden olabiliyor.

  Özcan, uzun süreli ekran maruziyetinin kişilerde sinirlilik, artan stres düzeyi ve ruh halinde dalgalanmalara yol açabileceğini de ifade etti.

  Ekranlardan yayılan mavi ışığın, uykuya geçişi sağlayan hormonun salgılanmasını azalttığını ve uyku kalitesini düşürdüğünü belirten Özcan, bunun ertesi gün yorgunluk ve dikkar dağınıklığı olarak ortaya çıktığını açıkladı.

  DİJİTAL DEMANSI ÖNLEMEK İÇİN ALTIN KURALLAR

- Ekrana maruz kalma sürenizi azaltın.

- Teknolojik aletler için kullanım saatleri belirleyin.

    DİJİTAL DEMANSI ÖNLEMEK İÇİN ALTIN KURALLAR

    - Ekrana maruz kalma sürenizi azaltın.

    - Teknolojik aletler için kullanım saatleri belirleyin.

  - Uyuduğunuz oda da şarj edilen herhangi bir teknolojik cihaz bulunmasın.

- Yatmadan en az 1 saat önce ekran kullanımını sonlandırın.

- Telefon ve tabletinizdeki gereksiz tüm bildirimleri kapatın.

- Aynı anda sadece tek bir işe odaklanın ve görevinizi tamamlamadan başka bir işe geçmeyin.

- Bzı günler telefon kullanımızı tamamen sıfırlayın.

- Beyninizi aktif tutacak oyunlara yönelin.

    - Uyuduğunuz oda da şarj edilen herhangi bir teknolojik cihaz bulunmasın.

    - Yatmadan en az 1 saat önce ekran kullanımını sonlandırın.

    - Telefon ve tabletinizdeki gereksiz tüm bildirimleri kapatın.

    - Aynı anda sadece tek bir işe odaklanın ve görevinizi tamamlamadan başka bir işe geçmeyin.

    - Bzı günler telefon kullanımızı tamamen sıfırlayın.

    - Beyninizi aktif tutacak oyunlara yönelin.

23 Şubat 2026