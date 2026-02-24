Aşırı baskı ve sınırsız özgürlük çocukları suça sürükleyebiliyor
Aşırı baskı ve sınırsız özgürlük çocukları suça sürükleyebiliyor
Oruç Tutanlara Uyarı! Bu Hata Kas Kaybına Neden Oluyor

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu oruç tutarken en çok yapılan 10 kritik hataya dikkat çekerek bazı uyarılarda bulundu.

    Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle 30 gün boyunca sağlıklı oruç tutmanın önemine dikkat çeken uzmanlar uyarıda bulunmaya devam ediyor. Son olarak Prof. Dr. Osman Müftüoğlu oruç tutarken en çok yapılan 10 kritik hataya dikkat çekerek bazı uyarılarda bulundu.

    Ramazanda aç kalma süreleri uzun olduğu için ani gelişen tatlı krizleri yönetemeyen birçok kişi sağlıksız beslenerek bazı hatalara başvuruyor. Uzun süren açlık sonrası yapılan hatalı tercihler tansiyon düşüşüne, ani şeker yükselmelerine ve halsizliğe yol açabiliyor.

    Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, sahurdan iftara kadar en sık yapılan yanlışlara dikkat çekerek sağlıklı bir oruç süreci için ciddi uyarılarda bulundu. 

    OSMAN MÜFTÜOĞLU'NUN İŞARET ETTİĞİ 10 HATA!

    Bütün gün sabırla dinlendirdiğimiz sistemimize iftarda aniden yüklenmek ve sahurda hatalı seçimler yapmak, o çok beklediğimiz hücresel arınmayı anında sabote ettiğine dikkat çeken Müftüoğlu, Ramazan boyunca sağlığımızı gizlice mahveden hataları şu şekilde sıralıyor:

    1- İFTARA "HÜCUM ETMEK"
    Bütün gün dinlenen mideye bir anda yüksek kaloriyle saldırmak, bedende adeta bir "insülin patlaması" yaratır. Sonuç mu? Hem yorulan, isyan eden bir mide hem de göbekte depolanan yepyeni yağlar!

    2- KARBONHİDRAT VE TATLI TUZAKLARI 
    Beyaz ekmek, pirinç pilavı ve şerbetli tatlı üçlüsü, kan şekerini asansör gibi hızla yukarı çeker. Ardından gelen o ani ve sert düşüş ise sizi halsiz bırakır, bitmek bilmeyen bir açlık hissi oluşturur. 

    3- PROTEİNİ UNUTMAK

    İftarda ve sahurda tabağınıza yeterli proteini koymazsanız, kas kaybı kaçınılmaz olur. Protein eksikliği, gün içindeki yorgunluğunuzun ve bitkinliğinizin baş sorumlusudur.

    4- SAHURU ES GEÇMEK
    "Uykumu bölmeyeyim"     deyip sahuru atlamak, metabolizmaya yapılabilecek en büyük eziyettir. Gün boyu süren baş ağrısı, tansiyon düşüklüğü, kas erimesi ve kan şekeri krizleri sahur yapmayanların değişmez kaderidir.

    5- SUYUN HAKKINI VERMEMEK 
    İftar ile sahur arasına o hayati suyu yeterince sıkıştırmazsanız, vücut kurur (dehidrasyon). Unutmayın; nedensiz baş ağrılarının, kabızlığın ve tansiyon oynamalarının ardında genellikle susuzluk yatar.

    6- GECEYİ EKRAN KARŞISINDA HGEBA ETMEK 
    Sahura kadar oturup ekran başında vakit geçirmek sirkadiyen ritmi, yani biyolojik saatinizi darmadağın eder. O çok mühim kortizol-insülin dengesi altüst olur.

    7 "ORUÇLUYUM" DEYİP HAREKETSİZ KALMAK 
    Egzersizi tamamen sıfırlamak kas kaybını hızlandırır. "Nasıl olsa açım" demeyin; iftar sonrası hafif tempolu yürüyüşler ve kısa direnç egzersizleri metabolizmanızın paslanmasını önler.

    8- ASİTLİ VE ŞEKERLİ İÇECEKLER 
    İftarı gazlı ve şekerli içeceklerle açmak, mideyi lüzumsuz yere şişirir. Üstelik kan şekerini zıplatıp bedene sadece "boş kalori" yükler.

    9- ÇAY-KAHVE ABARTISI  
    İftardan sonra demlik demlik çay, fincan fincan kahve içmek uykuyu sabote eder. Ayrıca hassas bünyelerde çarpıntıyı tetikler, mide reflüsünü kışkırtır.

    10- İLAÇ SAATLERİYLE OYNAMAK 
    Kronik bir hastalığınız varsa, doktorunuza danışmadan "Ben bu ilacı sahurda yutarım" diyerek saatleri değiştirmek büyük bir risktir. Düzen asla hekim onayı olmadan bozulmamalıdır.

    RAMAZANDA EGZERSİZİ İHMAL ETMEYİN

    Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, "Ramazanda egzersiz yapılır mı?" sorusuna "Evet, ama akıllıca" yanıtını veriyor. Müftüoğlu'na göre amaç rekor kırmak değil, kas kütlesini ve insülin duyarlılığını korumak.

    Egzersiz için en uygun zaman da merak ediliyor. Uzmanlara göre iftardan 45-60 dakika önce yapılacak hafif yürüyüşlerin veya iftardan 1,5-2 saat sonraki orta şiddetteki antrenmanların en güvenli zaman dilimleri. Uzmanlar, sabah saatlerine denk gelen sahur sonrası egzersiz yapmak isteyenleri ise uyarıyor. Sahurdan hemen sonra spor yapılması, uyku kalitesini bozduğu ve kortizolü yükselttiği için kesinlikle önerilmiyor.

    Müftüoğlu, tempolu yürüyüşü "en sadık dost" olarak tanımlarken, haftada 2-3 gün direnç egzersizi yapmanın kas kaybını önlemek için şart olduğunu ifade ediyor.

    20-30 DAKİKALIK KISA ŞEKERLEMELER ÖNEMLİ
    Osman Müftüoğlu, ramazanda asıl zorlanan sistemin uyku olduğunu hatırlatıyor. Uzman isim gece uykusuna ek olarak gün içinde yapılacak 20-30 dakikalık kısa şekerlemelerin zihni toparladığını söylüyor.

    İftarda aşırı yağlı ve büyük porsiyonlar tüketmek ise uykuyu resmen "zehir" ediyor. Müftüoğlu, vücudun dinlenmek yerine sindirim mesaisi yaptığını vurguluyor. Aynı zamanda sahurda içilen koyu çay ve kahvenin de uykuyu böldüğünü, sabah tekrar uyumayı zorlaştırdığını belirtiyor

24 Şubat 2026