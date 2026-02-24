Oruç Tutanlara Uyarı! Bu Hata Kas Kaybına Neden Oluyor

Egzersiz için en uygun zaman da merak ediliyor. Uzmanlara göre iftardan 45-60 dakika önce yapılacak hafif yürüyüşlerin veya iftardan 1,5-2 saat sonraki orta şiddetteki antrenmanların en güvenli zaman dilimleri. Uzmanlar, sabah saatlerine denk gelen sahur sonrası egzersiz yapmak isteyenleri ise uyarıyor. Sahurdan hemen sonra spor yapılması, uyku kalitesini bozduğu ve kortizolü yükselttiği için kesinlikle önerilmiyor.