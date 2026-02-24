Aşırı baskı ve sınırsız özgürlük çocukları suça sürükleyebiliyor
Aşırı baskı ve sınırsız özgürlük çocukları suça sürükleyebiliyor
Bahçeli: MEB'in ramazan genelgesi sonuna kadar destekliyorum.
75 ilde narkotik operasyonu: 958 kilo uyuşturucu ele geçirildi
İslam Memiş: Altının gözü ABD'de gümüşün Çin'de
CHP Büyük Kurultay delegesi: Pavyonda para aldım
5G'ye geçiş 1 Nisan'da başlayacak
Barajlar doldu! Dereler taştı, rekor rekolte bekleniyor
Altında gözler ABD-İran hattında
İçişleri Bakanlığı'ndan Yalova açıklaması: Müfettiş görevlendirildi
Yusuf Tekin'den 'Talibanlaştırma' ithamlarına sert tepki
Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye raporu için parti ziyaretleri
İftar öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e yükseldi
Erdoğan: Üniversitelerimiz özgürleşmiştir
'Van hattındaki gerginlik 7 üzeri deprem üretebilir'
Türkiye su stresi eşiğine yaklaşılıyor
Yalova'da komşu kavgası: Şüpheli tutuklandı
3 ölümlü kavganın davası Kayseri'de görülüyor
'Her bayram net asgari ücretin yarısı ödensin'
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Türkiye'nin en zengin 10 iş insanı belli oldu. Bayraktar listeye girdi
KOBİ'lere 50 milyon liraya kadar kredi desteği geliyor
Bakan Şimşek: Vergi harcamalarını milli gelire oranla düşürdük
Bakan Kurum: Söz verdik, sözümüzü tutacağız
IBAN'ın başkalarına kullandırılması cezaya neden olabilir
Hayvancılıkta yeni dönem: 150 bin küçükbaş ve faizsiz kredi desteği
Aralarında 7 polisin de olduğu 14 kişi tutuklandı
İsrail basını 'tarihte bir ilk' diyerek duyurdu! 'Türk savaş makinesi hazır'
İstanbul Valiliği: 'Kuduz vakalarında patlama' haberleri gerçeği yansıtmıyor
Küresel riskler altını destekledi: Rekora az kaldı
Dünyanın En Kalabalık Ülkesi Artık Çin Değil!

Uzun yıllardır dünyanın en kalabalık ülke unvanını elinde tutan Çin, yayımlanan son verilerle küresel nüfus yarışında zirveyi başka bir ülkeye kaptırdı. İşte, dünyanın en kalabalık ülkesi...

  1. <strong>Dünya nüfus sıralamasında yaşanan tarihi dönüm noktası, dengeleri değiştirdi. World Population Review'in yayımladığı son verilere göre; yıllardır zirvede yer alan Çin, artık dünyanın en kalabalık ülkesi değil.</strong>

  2. <strong>Listenin alt basamaklarında değişimler gözlemlenirken sıralama herkesi şaşırttı.</strong>

  3. <span><strong>İşte, dünyanın en kalabalık ülkeleri...</strong></span><strong>10. ETİYOPYA / 135 milyon</strong>

  4. <strong>9. RUSYA / 144 milyon</strong>

  5. <strong>8. BANGLADEŞ / 175 milyon</strong>

  6. <strong>7. BREZİLYA / 212 milyon</strong>

  7. <strong>6. NİJERYA / 237 milyon</strong>

  8. <strong>5. PAKİSTAN / 255 milyon</strong>

  9. <strong>4. ENDONEZYA / 285 milyon</strong>

  10. <strong>3. ABD / 347 milyon</strong>

  11. <strong>2. ÇİN / 1.416 milyar</strong>

  12. <span><strong>1. HİNDİSTAN / 1.416 milyar</strong></span>

24 Şubat 2026