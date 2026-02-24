Dünyanın En Kalabalık Ülkesi Artık Çin Değil!
Uzun yıllardır dünyanın en kalabalık ülke unvanını elinde tutan Çin, yayımlanan son verilerle küresel nüfus yarışında zirveyi başka bir ülkeye kaptırdı. İşte, dünyanın en kalabalık ülkesi...
Dünya nüfus sıralamasında yaşanan tarihi dönüm noktası, dengeleri değiştirdi. World Population Review'in yayımladığı son verilere göre; yıllardır zirvede yer alan Çin, artık dünyanın en kalabalık ülkesi değil.
Listenin alt basamaklarında değişimler gözlemlenirken sıralama herkesi şaşırttı.
İşte, dünyanın en kalabalık ülkeleri...10. ETİYOPYA / 135 milyon
9. RUSYA / 144 milyon
8. BANGLADEŞ / 175 milyon
7. BREZİLYA / 212 milyon
6. NİJERYA / 237 milyon
5. PAKİSTAN / 255 milyon
4. ENDONEZYA / 285 milyon
3. ABD / 347 milyon
2. ÇİN / 1.416 milyar
1. HİNDİSTAN / 1.416 milyar