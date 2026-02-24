Küçükbaş Hayvan Desteği Ne Zaman Verilecek?
2 yıl ödemesiz kredi ve ayda 15 bin TL bakım yardımı
-
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan "Kırsalda Bereket Küçükbaş Hayvancılığa Destek Projesi", kırsal üretimi yeniden canlandırmayı ve aile işletmelerini güçlendirmeyi hedefliyor. 2026-2028 yıllarını kapsayacak programla hem mevcut yetiştiricilerin kapasitesinin artırılması hem de sektöre yeni üreticilerin kazandırılması amaçlanıyor. Sektör temsilcileri, açıklanan paketin küçükbaş hayvancılıkta yeni bir ivme oluşturacağını belirtirken, desteklerin ilerleyen süreçte daha da genişlemesini bekliyor.
-
BÖLGESEL YAPIYA UYGUN PLANLAMA
Projede dağıtımlar, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki iklim, mera ve yetiştiricilik koşulları dikkate alınarak gerçekleştirilecek. Damızlık küçükbaş hayvanlar, yöreye uygun ırklar üzerinden belirlenecek. Böylece hem verimliliğin artırılması hem de meraya dayalı üretimin daha karlı hale getirilmesi hedefleniyor.
Program kapsamında toplam 150 bin küçükbaş hayvanın üreticilere ulaştırılması planlanıyor. Hayvanlar, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) işletmelerinde yetiştirilen, en az 6 aylık ve en fazla 18 aylık damızlıklardan temin edilecek. Hak sahibi her üreticiye 95 dişi ve 5 erkek olmak üzere toplam 100 baş hayvan verilebilecek.
-
FİNANSMAN VE GERİ ÖDEME KOLAYLIĞI
Proje, TİGEM'in damızlık güvencesi ve Ziraat Bankasının finansman desteğiyle yürütülecek. Hak kazanan üreticiler, Ziraat Bankası aracılığıyla yüzde 100'e kadar faiz indirimi uygulanabilecek"temel hayvancılık kredisi"nden yararlanabilecek. Krediler için 2 yıla kadar geri ödemesiz dönem tanınacak; ardından 5ya da 7 yıl vadeli ödeme seçenekleri sunulacak.
Projeyle alınan hayvanlar bir yıl boyunca TARSİM kapsamında sigortalanacak. Ayrıca hayvan tesliminden sonraki aydan itibaren 12 ay boyunca hayvan başına aylık 150 lira bakım-besleme desteği sağlanacak. En fazla 100 baş için verilecek destek, aylık 15 bin liraya, yıllık ise 180 bin liraya kadar çıkabilecek.
-
KADINLARA VE GENÇLERE ÖNCELİK
Projeye, belirlenen üst sınırın altında hayvan varlığı bulunan üreticilerin yanı sıra hayvancılığa yeni başlayacak kişiler de başvurabilecek.Kadınlar ve gençler başta olmak üzere veteriner hekimler, ziraat mühendisleri ve gıda mühendisleri öncelikli gruplar arasında yer alacak.
Başvuruların nisan ayında başlaması, değerlendirme sürecinin ardından hayvan dağıtımının yılın ikinci yarısında yapılması planlanıyor. Dağıtım yapılacak iller, ırklar ve başvuru esasları Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ayrıca duyurulacak.
-
"KOYUNCULUK İÇİN YENİ BİR EŞİK"
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Turan Saldırıcıer, Anadolu'nun koyun ve keçi yetiştiriciliğine son derece elverişli bir coğrafya olduğunu vurguladı. Açıklanan destek paketinin sektöre moral verdiğini belirten Saldırıcıer, kredi ve damızlık teminiyle üreticinin önünün açılacağını ifade etti.
-
Desteklerin özellikle kadınlar ve gençler için önemli bir fırsat sunduğunu dile getiren Saldırıcıer, kırsalda göçün önlenmesi ve üretimin sürdürülebilirliği açısından bu adımın kritik olduğuna işaret etti. Geleneksel yöntemlerin yerini bilimsel üretim modellerine bıraktığını belirten Saldırıcıer, gençlerin bilinçli şekilde sektöre yönelmesinin küçükbaş hayvancılığın geleceği açısından belirleyici olacağını kaydetti.
Sektör temsilcileri, küçükbaş hayvancılığın kırmızı et arzındaki payının artırılmasının, orta ve uzun vadede et açığının kapatılmasına katkı sağlayacağını değerlendiriyor. Projenin sahadaki yansımaları ise başvuru ve dağıtım sürecinin başlamasıyla birlikte netleşecek.