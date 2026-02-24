Küçükbaş Hayvan Desteği Ne Zaman Verilecek?

BÖLGESEL YAPIYA UYGUN PLANLAMA

Projede dağıtımlar, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki iklim, mera ve yetiştiricilik koşulları dikkate alınarak gerçekleştirilecek. Damızlık küçükbaş hayvanlar, yöreye uygun ırklar üzerinden belirlenecek. Böylece hem verimliliğin artırılması hem de meraya dayalı üretimin daha karlı hale getirilmesi hedefleniyor.

Program kapsamında toplam 150 bin küçükbaş hayvanın üreticilere ulaştırılması planlanıyor. Hayvanlar, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) işletmelerinde yetiştirilen, en az 6 aylık ve en fazla 18 aylık damızlıklardan temin edilecek. Hak sahibi her üreticiye 95 dişi ve 5 erkek olmak üzere toplam 100 baş hayvan verilebilecek.