Yayın Hazırlığı Sırasında Büyük Talihsizlik
Ünlü sunucu Esra Erol yıllardır ATV ekranlarında izleyenleri ile buluşuyor. Yayın hazırlığı yapan sunucu o anlarda büyük bir talihsizlik yaşadı ve olanlar oldu...
Ünlü sunucu Esra Erol, geçtiğimiz günlerde canlı yayına çıkmadan önce talihsiz bir kaza yaşadı.
Yayın hazırlıkları sırasında sıcak bir saç maşasının alnına değmesi sonucu yüzü yanan Esra Erol, sosyal medya hesabından takipçilerine durumu samimi bir şekilde açıkladı.
Erol, "Evet, biraz yandık. Suç aleti; kalın saç maşası. Nazar da böyle çıkmış olsun diyelim" diyerek yaşadığı kazayı esprili bir dille paylaştı.
Alnında bantla yayına çıkan ünlü sunucu, sevenlerinden geçmiş olsun mesajları aldı.
Esra Erol, kişisel hayatını sık sık sosyal medyada takipçileriyle paylaşarak dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.