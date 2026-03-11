Ünlü İsim Düğün Tarihini Açıkladı!
Evlilik teklifi etmişti
>Ünlü sunucu ve oyuncu İbrahim Selim, geçtiğimiz aylarda evlilik teklifi ettiği sosyal medya fenomeni Ayşe Şeyma Keten ile katıldığı bir davette düğün tarihini duyurdu.
'İbrahim Selim ile Bu Gece' programıyla seyirci karşısına çıkan İbrahim Selim, geçtiğimiz aylarda sosyal medya fenomeni Ayşe Şeyma Keten'e evlilik teklifi etmişti. Ünlü çift, katıldıkları bir davet çıkışında haklarında merak edilen soruları yanıtladı.
'Ulan İstanbul', 'Leyla ile Mecnun', 'Poyraz Karayel' gibi projelerde yardımcı oyuncu olarak yer alan İbrahim Selim, şimdilerde YouTube'da kendi programını yapıyor.
Programında ağırladığı ünlü isimlerle keyifli bir sohbet ortamında içerik çeken Selim, gönlünü fenomen Ayşe Şeyma Keten'e kaptırmıştı.
Ünlü ikili sosyal medyada evlilik kararı aldıklarını "Biz yeni yolculuğa çıkıyoruz. Eşlik eden, edecek olan herkesin neşesi bol olsun." diyerek sevenlerine duyurmuştu.
Çiçeği burnunda çift, Hayko Cepkin ile Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı müzikal 'Jekyll & Hyde'ın prömiyerinde görüntülendi.
İbrahim Selim, gösteri öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Selim, "Pelin'i çok severim, Hayko Cepkin'in sahne performansını da çok merak ediyorum" diyerek izleyiciye müzikal için heyecanını dile getirdi.
EVLİLİK TARİHİNİ VERDİ
İbrahim Selim, muhabirlerin evlilikle ilgili sorusuna "Yazın düğün yapmak istiyoruz" yanıtıyla düğünün bu sene içinde olacağı haberini verdi.
AYŞE ŞEYMA KETEN'DEN GÜLÜMSETEN CEVAP
Ayşe Şeyma Keten ise muhabirlerin "İbrahim Bey romantik mi?" sorusuna "Bana yetecek kadar" diyerek espirili bir dille yanıt verdi.