Resmi Gazete'de toplu değişiklik: 19 yönetmelik kaldırıldı
Almanya'dan gelen patriotlar Malatya'ya sevk ediliyor
Milli parklara ilişkin düzenlemeleri içeren teklif kabul edildi
Eğitim-Bir-Sen araştırması: Çalışan ebeveynler de ara tatili destekliyor
Halkbank KAP'a bildirdi: ABD ile uzlaşı sağlandı, süreç askıya alındı!
'İmamoğlu davası TRT'de yayınlansın' çağrısına Bakan Gürlek'ten açıklama
Kapıda anahtar unutulan şehir! Emekli cennetinde hırsızlık yaşanmıyor
İstanbul'da 100 bin sosyal konut kurası ne zaman çekilecek?
65 denetim ve mali müşavirlik devine soruşturma: Büyük dörtlü de listede!
Eşini ve baldızını 60 bıçak darbesiyle katletmişti: Caniye 'takdiri indirimli' ceza
Bakan Tekin açıkladı: Ara tatil seminerleri online yapılacak
Sosyal medyadan ikinci el far almak isteyen kişi 240 bin lira dolandırıldı
Bakan Bayraktar: Akaryakıt ve doğal gazda bir sıkıntı öngörmüyoruz
Emekli maaşları ve ikramiyeleri için ödeme takvimi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaş büyümeden durdurulmalıdır
Baklavada kullanılacak 2 ton sağlıksız fıstık imha edildi
Gıda etiketlerine yeni düzenleme
'Teyitli bilginin önemi her zamankinden daha büyük'
Ankara'da deprem meydana geldi
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Özel kalem müdürüne gözaltı
Bakan Bayraktar: Türkiye'nin enerji arzı ve tedarikinde sıkıntı yok
Benzin ve motorine indirim geliyor
Tek kullanımlık plastiklere yasak
Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem
Altın, IEA'nın rekor petrol rezervi planı sonrası yükseldi
APP plakalara kesilen cezalar iptal edildi
Yılın ikinci faiz kararı için gözler TCMB'de
HSK, 2026 yılı ilke kararlarını açıkladı
Vali Yardımcısı Kasımoğlu iddialar sonrasında görevden uzaklaştırıldı
Ünlü İsim Düğün Tarihini Açıkladı!

Evlilik teklifi etmişti

  Ünlü sunucu ve oyuncu İbrahim Selim, geçtiğimiz aylarda evlilik teklifi ettiği sosyal medya fenomeni Ayşe Şeyma Keten ile katıldığı bir davette düğün tarihini duyurdu.

  'İbrahim Selim ile Bu Gece' programıyla seyirci karşısına çıkan İbrahim Selim, geçtiğimiz aylarda sosyal medya fenomeni Ayşe Şeyma Keten'e evlilik teklifi etmişti. Ünlü çift, katıldıkları bir davet çıkışında haklarında merak edilen soruları yanıtladı.

  'Ulan İstanbul', 'Leyla ile Mecnun', 'Poyraz Karayel' gibi projelerde yardımcı oyuncu olarak yer alan İbrahim Selim, şimdilerde YouTube'da kendi programını yapıyor.

  Programında ağırladığı ünlü isimlerle keyifli bir sohbet ortamında içerik çeken Selim, gönlünü fenomen Ayşe Şeyma Keten'e kaptırmıştı.

  Ünlü ikili sosyal medyada evlilik kararı aldıklarını "Biz yeni yolculuğa çıkıyoruz. Eşlik eden, edecek olan herkesin neşesi bol olsun." diyerek sevenlerine duyurmuştu.

  Çiçeği burnunda çift, Hayko Cepkin ile Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı müzikal 'Jekyll & Hyde'ın prömiyerinde görüntülendi.

  İbrahim Selim, gösteri öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Selim, "Pelin'i çok severim, Hayko Cepkin'in sahne performansını da çok merak ediyorum" diyerek izleyiciye müzikal için heyecanını dile getirdi.

  EVLİLİK TARİHİNİ VERDİ
İbrahim Selim, muhabirlerin evlilikle ilgili sorusuna "Yazın düğün yapmak istiyoruz" yanıtıyla düğünün bu sene içinde olacağı haberini verdi.

    EVLİLİK TARİHİNİ VERDİ
  AYŞE ŞEYMA KETEN'DEN GÜLÜMSETEN CEVAP
Ayşe Şeyma Keten ise muhabirlerin "İbrahim Bey romantik mi?" sorusuna "Bana yetecek kadar" diyerek espirili bir dille yanıt verdi.

    AYŞE ŞEYMA KETEN'DEN GÜLÜMSETEN CEVAP
