Dizi Setlerinde Ekonomik Kriz!

Yapımcılar oyunculardan indirim yapmalarını istedi

  1. Artan dizi maliyetleri sonrası kanallar ve yapımcılar harekete geçti. Kanallar bölüm başı ücretlerin fiyatlarını düşürülmesini talep ederken yapımcılar, ünlü oyunculardan indirim talep etti.

  2. <strong>Türk dizi sektöründe başrol oyuncularının bölüm başına aldığı ücretler her geçen gün artarken, yükselen maliyetler yapımcıları ve kanalları yeni önlemler almaya itti.&nbsp;</strong>

  3. <strong>Bir bölüm maliyetinin 20-30 milyon TL seviyelerine ulaşması ve bazı yapımların beklentinin altında kalan reytingleri, sektörde dengeleri değiştirdi.</strong>

  4. BÖLÜM BAŞI MALİYETLERİ DÜŞÜRMELERİ İSTENDİ<br><strong>Kanallar, mevcut durumun sürdürülemez olduğunu belirterek yapımcılardan yeni sezonda bölüm başı maliyetlerin 15-18 milyon TL bandına çekilmesini talep etti.&nbsp;</strong>

  5. <strong>Bu doğrultuda yapımcılar da projelerini devam ettirebilmek adına oyuncularla ücret indirimi konusunda görüşmelere başladı.</strong><o:p></o:p>

  6. <strong>Oyuncuların bu taleplere nasıl yanıt vereceği henüz netlik kazanmazken, bölüm başı kazançlar yeniden gündeme geldi.</strong>

  7. <strong>Kenan İmirzalıoğlu: 4.5 milyon TL</strong> <strong>Çağatay Ulusoy: 3.5 milyon TL</strong> <strong>Afra Saraçoğlu: 2.5 milyon TL</strong>

  8. <strong>Mert Ramazan Demir: 2.5 milyon TL</strong> <strong>Demet Özdemir: 2 milyon TL</strong> <strong>Uraz Kaygılaroğlu: 1.5 milyon TL</strong> <strong>Ozan Akbaba: 1.5 milyon TL</strong> <strong>Melis Sezen: 1.5 milyon TL</strong>

  9. <strong>Deniz Can Aktaş: 1.2 milyon TL</strong> <strong>Tolga Sarıtaş: 1.2 milyon TL</strong> <strong>Devrim Özkan: 1 milyon TL</strong> <strong>Sinem Ünsal: 1 milyon TL</strong> <strong>Sıla Türkoğlu: 1 milyon TL</strong>

5 Mayıs 2026