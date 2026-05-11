Osmanlı'dan Çok Daha Eski.
Yenişehir'in 2300 yıllık sırrı gün yüzüne çıkıyor
-
Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, BUÜ Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin ve ekibiyle birlikte Yenişehir'de gün yüzüne çıkmayı bekleyen tarihi yapıları inceledi.
-
Program kapsamında Eski Marmaracık ve Koyunhisar bölgelerinde incelemelerde bulunan heyet, daha sonra Süleymaniye (Hisar) Kalesi'nde incelemelerine devam etti. Konu hakkında açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "Osmanlı'nın ilk başkenti olan Yenişehir'in aslında çok daha eski ve kadim medeniyetlere ev sahipliği yaptığını biliyoruz. Yenişehir'in her karış toprağında binlerce yıllık medeniyetin ayak izleri var. Bizler bu mirası ayağa kaldırarak ilçemizi turizm merkezi yapmaya kararlıyız" dedi.
-
BİZANS VE ÖNCESİNE IŞIK TUTACAK
Osmanlı'nın Bizans'a karşı kazandığı ilk büyük zafer olan Koyunhisar Savaşı'nın yapıldığı ve Osman Bey'in yeğeni Aydoğdu Bey'in şehit düştüğü noktada bir müze yapmayı planladıklarını anlatan Başkan Ercan Özel, "Aydoğdu Bey'in şehit düştüğü noktada tarihi atmosferi yaşatacak bir Koyunhisar Savaş Müzesi inşa etmeyi planlıyoruz. Bölgedeki höyüklerden alınan numuneler ve bulunan kilise kalıntıları ise, ilçenin Bizans ve öncesi dönemine de ışık tutacak" ifadelerini kullandı.
-
Süleymaniye Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Süleymaniye (Hisar) Kalesi'nin kalıntılarını inceleyen Başkan Özel ve beraberindeki heyet, 2 bin 300 yıllık bir tarihi geçmişe sahip kalenin gün yüzüne çıkarılması adına gerekli çalışmalar için kolları sıvadı. Yenişehir'i turizm rotasına dahil etmek için Anıtlar Kurulu, Kültür Turizm İl Müdürlüğü ve İznik Müze Müdürlüğü ile ortak çalışmaların başladığını ifade eden Başkan Ercan Özel, projenin bölge halkına getirisini, "Yurt dışında 100 yıllık bir yapılar milyonlarca turisti kendine çekilirken, biz burada 2 bin 300 yıllık bir tarihten bahsediyoruz. Süleymaniye Kalesi'nde yapacağımız çalışmalar ve bölgedeki mesire alanı ile burayı yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline getireceğiz. Bu proje, bölge halkımıza hem kültürel hem de ekonomik anlamda ciddi katkılar sağlayacak" diyerek çalışmanın önemine vurgu yaptı.