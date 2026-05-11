CTE Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği sonuçları açıklandı açıklandı
Hindistan Başbakanı: Altın Almayın, Düğünleri Erteleyin

Hindistan Başbakanı Modi, dünyanın en kalabalık nüfusa sahip ülkesinde "altın almayın" çağrısı yaptı.

    "1 YIL BOYUNCA ALTIN ALMAYIN"

    Modi, döviz rezervlerini korumak amacıyla vatandaşlarına 1 yıl boyunca altın alımından kaçınma çağrısında bulundu. Modi yaptığı açıklamada, "1 yıl boyunca, ne olursa olsun, altın takı satın almamalıyız" ifadelerini kullandı.

     

    Hindistan'ın altın ithalatı için büyük harcamalar yaptığını belirten Modi, halkın zaruri olmayan alımlardan kaçınması gerektiğini vurguladı. Modi'nin çağrısı mücevher sektöründe ithalat vergilerinin artırılacağı endişesini tetikleyerek hisse senetlerinde sert düşüşe yol açtı. 

     

    Hint altın ve mücevher şirketlerinin hisseleri yüzde 6 ile yüzde 9 arasında değer kaybetti. Uzmanlara göre Hint Başbakanı Modi'nin bu hamlesi, ABD-İran savaşı nedeniyle tırmanan küresel petrol fiyatlarının, ham petrol ihtiyacının yüzde 90'ından fazlasını ithal eden Hindistan'ın ödemeler dengesi ve Rupi üzerinde yarattığı ağır baskıyı hafifletmeyi amaçlıyor.

    MODİ : "DÜĞÜNLERİ DE ERTELEYİN"

    Ekonomik verilere göre, 1 doların 95 Hindistan rupisine karşılık gelmesiyle rupi rekor düşük seviyeye geriledi. Hindistan Merkez Bankası, para birimindeki değer kaybını durdurmak için dolar satışı yaparak ve bankaların ticari pozisyonlarını sınırlayarak müdahalede bulunuyor. Dünyanın en büyük 2. altın tüketicisi olan ülkede, neredeyse tamamı ithal edilen altına yönelik talebin yüksekliği, dış ticaret açığını büyüten temel unsurlardan biri olarak görülüyor.

     

    Hindistan Başbakanı Modi altın alımının azaltılması çağrısının yanı sıra yakıt tasarrufu, evden çalışma sisteminin yaygınlaştırılması ve yurt dışı seyahatleri ile ithalatın kısıtlanması gibi bir dizi tasarruf önlemini devreye soktu. 

     

    Modi, özellikle orta sınıf arasında yaygınlaşan yurt dışı tatillerinin ve düğünlerinin ulusal çıkarlar doğrultusunda en az 1 yıl ertelenmesi gerektiğini vurguladı.

    MODİ'DEN TASARRUF ÇAĞRISI

    Enerji tarafında ise yetkililer yakıt arzının yeterli olduğunu savunurken, kamuya ait yakıt perakendecilerinin piyasa fiyatlarının altında satış yapması nedeniyle litre başına dizelde 100 rupi, benzinde ise 20 rupi zarar ettiği bildirildi. Nisan 2022'den bu yana pompa fiyatlarına zam yapmayan perakendecilerin üzerindeki bu yük, küresel petrol şokuyla birleşerek ülke ekonomisindeki enflasyonist baskıyı artırıyor. Hindistan yönetimi, döviz çıkışını kontrol altına almak adına vatandaşlarını "ulusal çıkar" gözeterek lüks harcamalardan ve döviz bazlı tüketimden kaçınmaya çağırmaya devam ediyor.

11 Mayıs 2026