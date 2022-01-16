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Gazeteci ve yazar Hekimoğlu İsmail son yolculuğuna uğurlandı

Asıl adı Ömer Okçu olan Timaş Yayın Grubu'nun kurucusu, şair, düşünür, gazeteci ve yazar Hekimoğlu İsmail, son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 16 Ocak 2022 17:32
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Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nin avlusunda kılınan cenaze namazına TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun yanı sıra Ömer Okçu'nun ailesi, yakınları ve sevenleri iştirak etti.

İkindi vaktinde kılınan namazın öncesinde usta yazarın oğlu Osman Okçu taziyeleri kabul etti.

Cenaze töreninde konuşma yapan şair ve yazar Prof. Dr. Nurullah Genç, Okçu'nun rahle-i tedrisinden geçmiş biri olarak konuşmakta zorlandığını ifade etti.

Erdem Bayazıt'ın ölümle ilgili bir şiirini okuyan Genç, "Yaşarken ölümsüzlüğü tatmışlardandı. Hekimoğlu İsmail, hem düşünürdü hem de yapardı. Bu millet için, bu devlet için manevi değerlerimiz için, bütün dünya insanlığı ve İslam için bir ömür elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştı, uğraştı, didindi durdu." şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından dualarla uğurlanan Okçu'nun cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

"BU NESLİN ROMANI YOK"

Son ropörtajında Minyeli Abdullah ve Maznun'un yazarı Hekimoğlu İsmail, sağlığına kavuştuğunda yapacağı ilk şeyin roman yazmak olduğunu söylemişti. Hekimoğlu İsmail, "20 ile 30 yaşındaki neslin romanını yazmamız gerekiyor. Ya sol var, ya dini kitaplar var. Bu neslin romanı yok" diyen İsmail, bir yönetmen olup mesajlarını sinema ile vermeyi düşündüğünü kaydetti. Felç sebebiyle vücudunu tam olarak kullanamayan İsmail, "Senaryo yazmak isterdim. İslam'ı anlatmayan film veya roman benim sahamın dışındadır" şeklinde konuşmuştu.

HEKİMOĞLU İSMAİL KİMDİR?

Asıl adı Ömer Okçu' olup , yazılarında kullandığı "Hekimoğlu İsmail" müstearı dedesinin adıdır. 1932'de Erzincan'da doğup burada ilk ve orta öğrenimini bitirdikten sonra 1952'de Zırhlı Birlikler Okulu'ndan mezun olmuştur. Daha sonra astsubay olarak göreve başladığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 1972'de emekli olmuştur.

2009 itibarı ile 80 baskıyı geçen, bir dönem yasaklanıp daha sonra serbest bırakılan Minyeli Abdullah romanını 1967'te yazmış ve bu eser ile tanınmıştır. Gazeteciliğe haftalık İttihad gazetesi ile başlayıp 5 yıl Yeni Asya Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapan ve 1975'te Sur dergisini çıkaran Okçu, Türdav'ın ve Timaş'ın kurucuları arasındadır. Birçok dergi ve gazetede yazılar yazan Hekimoğlu'nun 40'tan fazla eseri olup yurt içi ve yurt dışında yüzlerce konferans vermiştir. Kendisine Harran Üniversitesi tarafından "Edebiyat Doktoru" unvanı verilmiştir.

Yazıları sebebiyle 1950'den itibaren çeşitli zamanlarda hakkında davalar açılmış, gözaltına alınmış, birkaç kere DGM'ye çıkarılmış, 163. maddeden yargılanmış, 1992'de de Zaman'daki "Demek ki öyle..." başlıklı yazısı sebebi ile TCK'nın 159. maddesini ihlal ettiği gerekçesi ile 1 sene mahkümiyet cezası alıp 72 gün hapis yatmıştır. Şubat 2002'de felç geçirmesi sonucu sol bacağını ve sol elini kullanmakta zorluk çekmektedir. Askerlik hayatında başladığı kep giyme alışkanlığını bırakmayarak çoğunlukla kepiyle görüntülenen Hekimoğlu, 1988'de başladığı Zaman Gazetesi'ndeki köşe yazarlığını uzun yıllar sürdürmüştür.

3 Şubat 2002'de Eyüp Sultan Camii'nde beyin kanaması geçirmiş, komadan kurtulup evine getirilmesinin ardından 1 Mart 2002'de ikinci defa beyin kanaması geçirmiştir. Kendisine müdahale eden doktorların yüzde 5 yaşama şansı vermesine karşın hayatta kalmış ancak vücudunun sol tarafı felç olmuştur. 10 Haziran 2009'da mide ve bağırsak rahatsızlığı nedeniyle yeniden hastaneye kaldırılmış ve yeni bir ameliyat geçirmiştir

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