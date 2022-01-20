Günlük doğal gaz tüketiminde yeni rekor
Türkiye'de dün, kar yağışı ve soğuk hava şartları nedeniyle artan talep sonucunda yaklaşık 288 milyon metreküp doğal gaz tüketildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Ocak 2022 13:34
Türkiye'de kar yağışı ve soğuk hava şartları nedeniyle artan talep sonucunda dün yaklaşık 288 milyon metreküp doğal gaz tüketimiyle tüm zamanların rekoru kırıldı.
AA muhabirinin BOTAŞ verilerinden derlediği bilgilere göre, doğal gaz tüketiminde günlük rekor daha önce 280 milyon metreküple 19 Ocak 2021'de gerçekleşmişti.
Dün ise yaklaşık 288 milyon metreküp günlük doğal gaz tüketilerek tüm zamanların rekoru kırıldı.
Öte yandan, Türkiye'nin doğal gaz sistemine giren toplam miktar, 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 23,2 artarak 61,6 milyar metreküpe yükselmişti.