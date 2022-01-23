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Doktor Özlem, ABD'de 1 milyon dolar bütçeye sahip prestijli kürsüye atandı

ABD'de bulunan Arkansas Tıp Bilimleri Üniversitesi (UAMS), 13 Ocak'ta üniversitenin prestijli Kyser Kulak Burun Boğaz-Baş Boyun Cerrahisi Kürsüsü 'ne Türk Doktor Özlem Tulunay Uğur'u atadı. Bağışlanmış bir kürsü olan Kyser Kürsü'nde bilimsel çalışmalarını devam ettirecek olan Doktor Özlem atamayla ilgili "Bu inanılmaz ve çok büyük bir onur" dedi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 23 Ocak 2022 10:15
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Doktor Özlem, ABD'de 1 milyon dolar bütçeye sahip prestijli kürsüye atandı

UAMS tarafından yapılan açıklamada 1 milyon dolarlık bütçesi olan Kyser Kürsüsünün, bir üniversitenin bir öğretim üyesine verebileceği en yüksek akademik onurlardan biri olduğu ifade edildi. 13 Ocak'ta Kyser Kürsü'ne atanan Dr. Özlem Tulunay Uğur, "Bu inanılmaz ve çok büyük bir onur. Dr. Kyser, Arkansas'a geldiğimde tanıştığım ilk insanlardan biriydi. Misyonumuzun ve kulak burun boğaz bölümünün büyük bir destekçisi ve benim de birçok eğitim faaliyetime sponsor oldu. Onun adına bu bağışlanmış kürsüde çalışmak çok farklı bir onurdur. Ona e-posta gönderdim ve onu gururlandırmak için elimden geleni yapacağımı söyledim" ifadelerini kullandı.

DR TULUNAY UĞUR, BİR SÜPERSTAR

UAMS Rektörü ve UAMS Health CEO'su Dr. Cam Patterson atamayla ilgili "Dr. Tulunay-Ugur, UAMS'deki süper starlarımızdan biri. Merhametli bakımı onu hastalarına sevdiren seçkin bir öğretim üyesi ve doktordur. Bu kürsüyü yönetecek ve Dr. Kyser'ın mirasını ileriye taşıyacak daha uygun birini düşünemiyorum" dedi.

DOKTOR AİLESİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Dr Özlem Tulunay Uğur ayrıca ailesine teşekkür ederek "Benim de en iyi rol modellerim vardı ve bugün burada olmamın sebebi anne ve babam Dr. Özden ve Dr. Cankat Tulunay. Bizi sadece sevgi dolu bir aile ile beslemekle kalmadılar, eğitimim boyunca bana rehberlik ettiler. Her zaman yanımda olduğu için ablama, her zaman arkamda oldukları için harika kocam ve güzel kızlarım Parla ve Damla'ya tüm kalbimle teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

BAĞIŞLANMIŞ KÜRSÜ NE DEMEKTİR?

1 milyon dolarlık bağışlarla kurulan Patricia and J. Floyd Kyser Kürsüsü, kürsüye atanan bilim insanının eğitim, araştırma ve klinik faaliyetlerini destekler. Bağışlanmış kürsüye atanan bilim insanları, kendi alanlarında en saygın bilim adamları, doktorlar ve profesörler arasında yer alır.

DR ÖZLEM TULUNAY UĞUR KİMDİR?

Hacettepe Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra ihtisasını Ankara Tıp Fakültesi'nde yapan Dr Özlem Tulunay Uğur, 2008 yılında UAMS'ye katılarak Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz-Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı'nda profesör oldu. Dr. Tulunay-Ugur, UAMS'nin laringoloji (iç gırtlak uzmanlığı) programının direktörü görevini yürüterek tıbbi çalışmalarına burada devam etti. Geriatrik laringolojiye özel bir ilgisi olan Doktor Özlem, geriatrik ses ve yutma bozuklukları konusundaki çalışmaları ile tanınıyor.

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