Sayıştay üyesi yaş haddinden emekli oldu
Sayıştay 5. Daire Üyesi Hüseyin ARICI emekli oldu
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 02 Şubat 2022 11:28
Sayıştay 5. Daire Üyesi Hüseyin ARICI 8 Şubat 2022 tarihi itibariyle yaş haddinden emekli olacak.
Sayıştay Başkanı Metin YENER, 08 Şubat 2022 tarihinde yaş haddinden emekliye ayrılacak olan 5. Daire Üyesi Hüseyin ARICI'yı 01 Şubat 2022 Salı günü makamında kabul etti.
Başkan YENER, 45 yılı aşkın sürdürdüğü kamu hizmetinden dolayı kendisine teşekkür
ederek, bundan sonraki hayatında sağlık ve mutluluklar diledi.