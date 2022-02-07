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İstanbul Tabip Odası Başkanı Saip: Yarın polikliniklere gelmeyin

İstanbul Tabip Odası Başkanı Pınar Saip, doktorların yarın yapacağı grevle ilgili vatandaşlardan polikliniklere gelmemelerini istedi.

Eklenme : 07 Şubat 2022 10:52
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İstanbul Tabip Odası Başkanı Saip: Yarın polikliniklere gelmeyin

TBMM Genel Kurulu'nda hekim ve diş hekimlerinin özlük haklarında iyileştirme yapılmasını öngören düzenleme teklif geri çekildi.

Daha önce 15 Aralık'ta iş bırakan doktorlar, yarın bir kez daha greve gidiyor.

Meslek odalarından konuyla ilgili yapılan duyurular peş peşe gelirken, İstanbul Tabip Odası Başkanı Pınar Saip FOX TV ekranlarında yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına katıldı.

"ACİL HASTALAR DIŞINDA YARIN POLİKLİNİKLERE GELMEYİN"

Saip, yarın yapacakları grevle ilgili vatandaşlardan acil durumları olan hastalar dışında polikliniklere gelmemelerini istedi.

Doktorlar alarak düşük ücretler aldıklarını belirten Saip,

"Biz aslında düşük ücretler alıyoruz ve geçinemiyoruz."

dedi.

"İSTEKLERİMİZ YERİNE GETİRİLMEDİĞİ İÇİN TEKRAR YAPIYORUZ"

Pınar Saip konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef isteklerimiz yerine getirilemediği için tekrar yapmak zorundayız. Bu nedenle yarın diyaliz, kanser, yoğun bakım, acil çocuk, acil gebe ve acil hastalar ve yatan hastalar dışında vatandaşlarımızın polikliniklere gelmemelerini öneriyoruz. Halkımızdan bize destek olmalarını istiyoruz, geçen grevde bize çok destek verdiler. Çünkü hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının ne koşullarda çalıştığını salgın sırasında gördüler.

"GEÇİNEMİYORUZ"

Maalesef biz kasım ayından beri sokaklardayız. Derdimizi anlatmaya çığlığımızı duyurmaya çalışıyoruz. Bu kasım ayında istifaların ve göçlerin çok artması, yaşadığımız o 5 dakikada bir muayenelerin artık çekilmez olması, özel hastanelerde patronların ciro baskıları, iş yeri hekimlerinin firma sahiplerinin dediklerini yapmak zorunda olmaları ve gerçek ücretleri ödememeleri, biz aslında düşük ücretler alıyoruz ve geçinemiyoruz.

'ÖZEL HASTANELER KAR SAĞLADIĞI İÇİN GERİ ÇEKİLDİ' İDDİASI

Bütün bunlar bir araya gelince, sağlıkta şiddet gerçekten boyutları aştı. Ama bütün bunların sonunda aralık ayında bir iyileştirme yapılacağı söylenmişti, beyaz yürüyüşümüzü yaptıktan sonra. Ve buna da çok rencide edici bir şekilde söylemişti Sağlık Bakanı ve Cumhurbaşkanı. Ardından bu ocak ayında güya yasa çıktı, bütün partilerin desteğiyle. Bir iyileştirme yapılacaktı. Ek göstergeler genel bütçeye alınacaktı ve ücretlerde iyileştirme yapılacaktı fakat bunu geri çektiler. Geri çekildi ve bir daha da gündeme gelmedi. Biz bunun yetersiz olduğunu söyledik. Çünkü sadece hekimlerin bir kısmını ilgilendiriyordu. Diğer sağlık çalışanlarına da bir katkı sağlamıyordu. Biz bunun daha da genişletilip gündeme getirilmesini beklerken, hiç gündeme getirilmedi. Bunun nedeninin de özel hastane patronları olduğu söyleniyor. Çünkü bu işten en çok kar sağlayan ucuz iş gücüyle çalışılan hastaneler."

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