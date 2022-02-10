Reel sektöre nefes aldıracak paket hazır! 10 yıl vadeli ucuz kredi

Hükümet, iş dünyasını rahatlatacak Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle sağlanacak, toplam 60 milyar TL'ye ulaşacak ucuz ve uzun vadeli kredi paketi hazırlıklarını tamamladı.

KGF teminatlı pakete kamu ve özel bankaların tamamı katılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin hafta sonu detayları açıklaması bekleniyor.

ANINDA NAKİT PARA

KGF teminatıyla sağlanacak krediler üç ayrı pakette kullandırılacak. Yatırım destek paketi, kalkınma planlarındaki öncelikli sektörlerden başlayarak, katma değeri yüksek ürünlerin üretimine yönelik çalışan firmalara verilecek.

Döviz kazandırıcı faaliyet yürüten ve ihracat potansiyeli taşıyan KOBİ'ler ihracat destek paketinden yararlanacak. KOBİ'lerin işletme harcamalarını gidermeleri için kartlı ödeme desteği sunulacak.

Bankalar bu konuda altyapıyı hazırladı. Kartlı ödeme desteği, kredili mevduat hesabı yani KMH gibi vadesiz mevduat hesabına tanımlanacak. Esnaf ve KOBİ'lere limiti önceden belirlenmiş ve hesabına tanımlanmış nakit para desteği sunulacak.

Böylece, acil nakit ihtiyaçları yeni destek paketiyle karşılanabilecek. Yeni destek paketlerinde faiz oranlarıyla ilgili çalışma da yapıldı. Bankalar, Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)+1.5 puan önerisinden bulundu.

Şu anda TLREF faizi yüzde 14.5. Bunun üzerine 1.5 puan daha eklendiğinde verilecek destek paketlerinde kredi faizleri yüzde 16 olacak.

Bu da şu anda piyasadaki yatırım ve işletme kredisi faizlerinin 10 puan altında. Halen birçok bankada ticari kredi fraizleri yüzde 26-27 bandında seyrediyor.

VADE 10 YIL PLANLANDI

Edinilen bilgilere göre, işletme ve yatırım kredileri şeklinde planlanan paketle iş dünyasına uzun vadeli TL cinsi kredilerle nefes aldırılacak.

Kredilerin vadesinin 8 ila 10 yıl olması düşünülüyor. Bankacılar, yatırım kredilerinde 1 yıl anapara ödemesiz dönem getirileceğini belirtiyor.