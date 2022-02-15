Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde iş insanlarıyla buluştu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ortak hedefin ikili ilişkileri her alanda çok daha üst seviyelere taşımak olduğunu bildirdi.

Erdoğan, Emirates Palace'ta, BAE'li iş insanları ve yatırımcılarla gerçekleştirdiği toplantıda, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan'ın geçen yılın kasım ayındaki ziyaretiyle Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerinde yeni bir dönemin başlatıldığını belirtti.

Ticari ilişkilerin geliştirilmesi, yatırımların artırılması konusunda güçlü müşterek bir iradeye sahip olduklarını ifade eden Erdoğan, dün yapılan görüşmelerde bu karşılıklı anlayışı bir kez daha teyit ettiklerini ve 13 anlaşmanın imzalandığını söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'nin Körfez bölgesindeki başlıca ticaret ortağı olduğunun altını çizen Erdoğan, ikili ilişkilerde duraksama yaşanan dönemde dahi ticari ilişkilerin hacmini koruduğunu, özel sektörler arasındaki ortaklıkların canlılığını muhafaza ettiğini kaydetti.

Erdoğan, bu durumun ikili ekonomik ve beşeri ilişkilerin köklü bir geçmişe ve sağlam bir altyapıya sahip olduğunun ispatı olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdiki ortak hedefimiz ikili ilişkilerimizi her alanda çok daha üst seviyelere taşımaktır. Dün sanayi ve ileri teknolojiden taşımacılığa, sağlıktan tarıma ve karşılıklı yatırımlara kadar çok geniş bir yelpazede imzalanan belgeler bu hedef doğrultusunda birlikte çalışma arzumuzu açıkça ortaya koymuştur." diye konuştu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin ileri teknoloji şirketlerine uygun yatırım fırsatları sunduğunu dile getiren Erdoğan, Türkiye'nin ise genç nüfusuyla ileri teknoloji geliştiren küresel ölçekte isim sahibi yeni girişimlere öncülük ettiğine değindi.

Ekonomik açıdan birbirini tamamlayan ülkeler olarak kısa sürede önemli mesafe alınacağına inandığını vurgulayan Erdoğan, kara yolu, hava yolu, bankacılık ve finansman başta olmak üzere her alandaki ekonomik bağlantıların güçlendirilmesi için gereken adımları attıklarını belirtti.

- "Uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye ilgisi giderek artıyor"

Türkiye'nin, 85 milyonluk nüfusu, yükselen sanayi üretimi, nitelikli istihdam kapasitesi, fiziki altyapısı ve coğrafi konumuyla öne çıkan bir ülke olduğunu aktaran Erdoğan, Kovid-19 salgını sürecinde yaşananların, Türk ekonomisinin gücünü, dayanıklılığını ve son 20 yılda katettiği mesafeyi açıkça gösterdiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siyasi istikrarımız, hızlı karar alma mekanizmalarımız ile üretimi, istihdamı yatırımı teşvik eden yönetim anlayışımızla salgın sürecini suhuletle yönettik. Küresel ekonominin yüzde 3,4 küçüldüğü 2020 senesinde biz yüzde 1,8'lik büyüme oranı yakaladık. Aynı dönemde G20'de sanayi üretimi en çok artan ülkelerden olduk.

Geçen seneyi yüzde 33'lük artışla 225 milyar doları geçen rekor ihracat ve 500 milyar dolara yaklaşan dış ticaret hacmiyle tamamladık. Çift haneli oranları bulacağına inandığımız 2021 yılı büyüme rakamları ile inşallah bu başarımızı taçlandırmış olacağız."

Dünyada dengeleri altüst eden salgının, Türkiye gibi üretim kapasitesi yüksek ülkelerin önünde yeni fırsat pencereleri açtığını belirten Erdoğan, Türkiye'nin özellikle Asya merkezli üretim ağına alternatif arayışında olan yatırımcılar için çok önemli avantajlar sunduğuna dikkati çekti.

Uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye ilgisinin giderek arttığını vurgulayan Erdoğan, daha önce Türkiye'yi tercih etmiş şirketlerin de Türkiye'yi üretim, ihracat ve yönetim merkezi olarak gördüğünü, bu kapsamda yatırımlarını genişlettiğini ifade etti.

Erdoğan, 2003 yılından bu yana Türkiye'nin 239 milyar dolardan fazla doğrudan uluslararası yatırım çekmeyi başarmış bir ülke olduğunun altını çizerek, Türkiye'nin son 16 yılda Orta ve Doğu Avrupa'da en fazla uluslararası doğrudan yatırım alan ikinci ülke olduğunu, bunun Türkiye'ye duyulan güvenin en somut işareti olduğunu söyledi.

- "Türkiye, iş kurma fırsatları bakımından cazip bir mevzuata sahip"

Türkiye'nin iş kurma ve yapma fırsatları bakımından son derece cazip bir mevzuata ve uygulamaya sahip olduğunu aktaran Erdoğan, Türkiye'nin altyapı ortamını iyileştirmeye yönelik adımlarının ve ulaştırma koridorlarını birleştiren hamlelerinin, uluslararası yatırımcılara ilave fırsatlar sunduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Birleşik Arap Emirlikleri özel sektörünün önde gelen temsilcileri olarak, Türkiye ile ticari ortaklıktan ve yatırım iş birliklerini tesis etmenin faydalarına tüm boyutlarıyla vakıf olduğunuza eminim. Denizbank ve Yarımca Limanı gibi başarılı örnekler, hepinizin malumudur.

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerinin hak ettiği seviyeye ulaşmasında devlet adamlarının sergilediği irade çok önemlidir. Liderlerin görevi ticaretten savunmaya, turizmden enerji ve ulaşıma kadar her alanda iş birliğinin üzerinde yükseleceği zemini tesis etmektir. Ancak iki ülkenin gerçek potansiyelini bilhassa ticaret ve yatırımlarda hayata geçirecek olan iş dünyamızın siz kıymetli mensuplarıdır. Ticaret Bakanlığımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Finans ve Dijital Dönüşüm Ofislerimiz, diğer kurumlarımız, yeni yatırım projelerinizde sizlere gereken her türlü desteği vermeye hazırdır."

Erdoğan, daha sonra iş insanları ve yatırımcılara sözü bırakarak, toplantının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.