Sağlık-Sen, sağlık çalışanlarına maaş düzenlemesi için Elitaş ile görüştü

Durmuş görüşmede, "Başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımız büyük bir beklenti içinde. Koronavirüs sürecinde tüm yükü hekiminden hemşiresine tüm sağlık çalışanları birlikte omuzladı. Sağlık çalışanları fedakarca çalışmalarının karşılığını görmek istiyor.



Atılacak bu adım sağlık sisteminin geleceği açısından da hayati önem taşımaktadır. İnsani manada fedakarlıkta sınır tanımayan, her türlü tehdide ve zorluğa rağmen millete hizmetten geri durmayan sağlık çalışanlarına yönelik 78 gündür bekleyen ücret düzenlemesi, Gazi Meclisimize emanet edilmiş bir hakkın teslimidir. Sağlık çalışanları daha fazla bekletilmemeli" ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarının maddi-manevi kayıplar yaşadığından ve çalışanların tükenmişliklerinden bahseden Durmuş, "Bir vatandaşımızın sağlık hizmetine başvurusu 1 yılda ortalama 9,8 iken şu anda MHRS'den randevu bile alınamayan bir döneme girildi. Türkiye'nin başarı hikayesi olan sağlıkta dönüşüm hızla çökmekte" şeklinde konuştu.

Sağlığın ekip işi olduğunu söyleyen Durmuş, düzenlemenin adil ve kapsayıcı bir şekilde yasalaşmasını talep etti.

Ak Partili Elitaş: Düzenlemeyle İlgili Cumhurbaşkanımız ile Görüşeceğim

Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise "Sağlık çalışanlarımızın ücretlerinde artışı sağlayacak düzenlemeyi biz de önemsiyoruz. Bu konu gündemimizde. Düzenlemeyle ilgili yakın zamanda Cumhurbaşkanımız ile görüşeceğim" dedi.

TBMM'de gerçekleştirilen görüşmede Genel Başkan Durmuş'a, Genel Başkan Yardımcıları Mahmut Faruk Doğan, Yusuf Dural ve Yasin Barutcu da eşlik etti.

