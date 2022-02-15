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Doğa ve hayvan dostu imam duyarlılığıyla örnek oluyor

Kocaeli'de görev yapan Fatih Yılmaz, kuş gözlemciliği ve hayvanları koruma adına yaptığı projelerle farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Fatih Yılmaz, "Doğadaki ayrıntıları fark ettikçe Allah'a olan hayranlığım katbekat artıyor" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Şubat 2022 16:25
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Doğa ve hayvan dostu imam duyarlılığıyla örnek oluyor

Kocaeli'de görevli imam Fatih Yılmaz, kuş gözlemciliği ve hayvanları koruma adına yaptığı projelerle takdir topluyor.

Kandıra ilçesindeki Kabaklar Camisi'nde imamlık yapan ve ilgi duyduğu fotoğrafçılık dolayısıyla 2 yıl önce kuş gözlemciliğine de başlayan Yılmaz, yaklaşık 150 kuş türünü fotoğrafladı.

Çektiği 3 doğa fotoğrafıyla ulusal bazda ödül kazanan Yılmaz, sokak hayvanlarına destek amacıyla kısa film çekerek sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Yılmaz'ın, "Zeytin" adını verdiği kediye caminin kapılarını açması, Kur'an-ı Kerim okurken dahi ona şefkat göstermesi, görenlerin dikkatini çekiyor.

Zehirli yılana benzeyen "oluklu kertenkele"nin çiftçiler tarafından öldürülmesi üzerine bilgilendirici afiş hazırlayan Yılmaz, doğa ve hayvanlar konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

- "Fotoğraf benim için tefekkür aracı"

İmam Fatih Yılmaz, AA muhabirine, 10 yıldır fotoğrafa ilgisinin olduğunu, daha çok doğa fotoğrafları çektiğini söyledi.

Son birkaç yıldır kuş gözlemciliğine de yöneldiğini anlatan Yılmaz, "Kuş gözlemleri yaptım. Kuşları tanımaya başladım. Yaklaşık 150 kuş türünü fotoğrafladım. İzin günlerinde İzmit Körfezi'ndeki sulak alana gidiyorum. Orada kamuflaja yatarak, 2-3 saat içerisinde kuşları gözlemliyorum ve fotoğraflıyorum. Sabah namazından sonra 2-3 saat içerisinde çekmeye çalışıyorum." diye konuştu.

Yılmaz, Bursa'da bir fırıncının sokak hayvanlarına ekmek verdiğini, bunun kısa filmini çekerek insanlarda farkındalık oluşturmak isteğini kaydetti.

Kedisi Zeytin'in kendisini camide yalnız bırakmadığını, her zaman yanında olduğunu dile getiren Yılmaz, cemaatin de Zeytin'e ilgi gösterdiğini aktardı.

Yılmaz, fotoğraf çekmenin kendisi için tefekkür aracı olduğuna işaret ederek, "Doğadaki ayrıntıları fark ettikçe Allah'a olan hayranlığım katbekat artıyor." dedi.

İnsanların da bunun farkında olmasını sağlamak istediğini vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Onların Allah'ı anmalarına vesile olmak benim için çok önemli. Yani bir kuşun kilometrelerce hiç durmadan yiyip içmeden uçtuğunu öğrenen insanlar, daha çok tefekkür ediyor. Rabbimiz, Mülk suresinde; 'Üstlerinde kanatlarını aça kapaya uçan kuşları görmediler mi? Onları Rahman'dan başkası havada tutamaz.' buyuruyor. Bu ayeti kerimeyi okuduktan sonra, kıyı çamur çulluğunun 12 bin kilometre hiç durmadan, yemek yemeden uçtuğunu duymak, Allah'ı anmaya vesiledir aslında. Bizler için yeryüzündeki her şey tefekkür aracıdır."

Yaptıklarının gençlere örnek olacağını düşündüğü belirten Yılmaz, "Benim yaptığım farklı işler onların ilgisini çekiyor." ifadesini kullandı.

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