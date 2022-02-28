Jandarmanın motosikletli kadın astsubayı trafikte yoğun mesaide

Rusya-Ukrayna arasında barış müzakereleri sona erdi
Rusya-Ukrayna arasında barış müzakereleri sona erdi
Benzin ve motorine indirim, LPG'ye de zam yapıldı
Benzin ve motorine indirim, LPG'ye de zam yapıldı
Savaş, halde bu ürünlerin fiyatını yüzde 30 düşürdü
Savaş, halde bu ürünlerin fiyatını yüzde 30 düşürdü
THY'den üniversite öğrencilerine çalışma fırsatı
THY'den üniversite öğrencilerine çalışma fırsatı
Kabine toplandı... Ukrayna'yı işgal masada
Kabine toplandı... Ukrayna'yı işgal masada
Ekonomistler, büyüme rakamlarına ne dedi?
Ekonomistler, büyüme rakamlarına ne dedi?
Şehit kuzeninin isminin verildiği hastaneye başhekim oldu
Şehit kuzeninin isminin verildiği hastaneye başhekim oldu
2021-DUS yerleştirme sonuçları açıklandı
2021-DUS yerleştirme sonuçları açıklandı
Bakan Nebati: AB ülkeleri arasında en yüksek büyüme sağlayan ülke olduk
Bakan Nebati: AB ülkeleri arasında en yüksek büyüme sağlayan ülke olduk
'Milletimiz darbeye ve darbecilere alkış tutanları asla unutmayacaktır'
'Milletimiz darbeye ve darbecilere alkış tutanları asla unutmayacaktır'
İstanbul'da 7 ilçede 18 saatlik su kesintisi
İstanbul'da 7 ilçede 18 saatlik su kesintisi
Prof.Dr.Özlü: Salgın eskisi gibi değil, virüs gücünü kaybediyor!
Prof.Dr.Özlü: Salgın eskisi gibi değil, virüs gücünü kaybediyor!
İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
Vaka haritası açıklandı: Amasya zirvede
Vaka haritası açıklandı: Amasya zirvede
Büyüme rakamları açıklandı
Büyüme rakamları açıklandı
Tüketici beklemede, ikinci el otomobilde indirimi düşlüyor!
Tüketici beklemede, ikinci el otomobilde indirimi düşlüyor!
Sadi Somuncuoğlu hayatını kaybetti
Sadi Somuncuoğlu hayatını kaybetti
Ek göstergede genel müdür yardımcısı 6400, daire başkanı 4800 olacak
Ek göstergede genel müdür yardımcısı 6400, daire başkanı 4800 olacak
Altında yeni dönem 1 Mart'ta başlıyor! 4 senaryoda kazanç tablosu
Altında yeni dönem 1 Mart'ta başlıyor! 4 senaryoda kazanç tablosu
Rusya'ya en ağır darbe! İşte SWIFT yaptırımının olası sonuçları
Rusya'ya en ağır darbe! İşte SWIFT yaptırımının olası sonuçları
5 Kamu kurumu 112 personel almak için ilana çıktı
5 Kamu kurumu 112 personel almak için ilana çıktı
Türkiye enerjide oyun kurucu oluyor
Türkiye enerjide oyun kurucu oluyor
FIFA'dan Rusya'ya tarihi yaptırım
FIFA'dan Rusya'ya tarihi yaptırım
Meteoroloji uyardı: Kar yağışı yeniden geliyor
Meteoroloji uyardı: Kar yağışı yeniden geliyor
Çavuşoğlu: Rusya ya da Ukrayna için Montrö'yü uygularız
Çavuşoğlu: Rusya ya da Ukrayna için Montrö'yü uygularız
AB Komisyonu ilk kez silah alımı ve teslimatını finanse edeceklerini açıkladı
AB Komisyonu ilk kez silah alımı ve teslimatını finanse edeceklerini açıkladı
Günlük koronavirüs tablosu açıklandı!
Günlük koronavirüs tablosu açıklandı!
Türk firması üretti, sanayi devleri sıraya girdi: 100 milyon TL'lik elektrik tasarrufu sağlıyor
Türk firması üretti, sanayi devleri sıraya girdi: 100 milyon TL'lik elektrik tasarrufu sağlıyor
Zelenski'den müzakere açıklaması: Belarus sınırında önkoşulsuz olacak
Zelenski'den müzakere açıklaması: Belarus sınırında önkoşulsuz olacak
Yönetici asansörün bakımını yaptırmadı: Yargıtay cezayı onadı
Yönetici asansörün bakımını yaptırmadı: Yargıtay cezayı onadı
Ana sayfaHaberler Meslek Mensupları

Jandarmanın motosikletli kadın astsubayı trafikte yoğun mesaide

İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki motorize ekipte yer alan Astsubay Üstçavuş Nazlı Öner, gece gündüz, yağmur çamur demeden görevini icra ediyor. Astsubay Üstçavuş Nazlı Öner, "Bizler motosikletli timler olarak trafiğin akışında ve asayişin sağlanmasında görev alıyoruz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Şubat 2022 16:58
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Hatay İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki motosikletli timde yer alan tek kadın Astsubay Üstçavuş Nazlı Öner, vatandaşın huzur ve güvenliği için görevini başarıyla sürdürüyor.

Jandarma Genel Komutanlığınca kara yollarında güvenliği artırmak ve kazalara hızlı müdahale etmek amacıyla oluşturulan motosikletli timde görev yapan Öner (34), mesaisinin önemli bir kısmını motor üzerinde geçiriyor.

Kent genelinde asayişin sağlanmasında önleyici kolluk görevi icra eden dört kişilik timin komutanı Öner, gece gündüz, yağmur çamur, demeden görevini icra ediyor.

-"Çevremdeki genç kızlara rol model olduğumuzu düşünüyorum"

Jandarma Motosikletli Trafik Tim Komutanı Astsubay Üstçavuş Nazlı Öner, AA muhabirine, jandarma teşkilatının farklı birimlerinde 9 yıldır görev yaptığını anlattı.

Ailesinde çok sayıda asker olduğu için çok sevdiği bu mesleği seçtiğini anlatan Öner, vatana hizmet etmenin gururunu yaşadığını söyledi.

Aşkla bağlı olduğu meslekte kendini daha da geliştirmek için çalıştığını aktaran Öner, bu kapsamda Jandarma Genel Komutanlığının açtığı motosikletli ileri sürüş teknikleri kursuna katıldığını belirtti.

Öner, aldığı zorlu eğitimin ardından kursu başarıyla tamamlayarak motosikletli ekibin tim komutanı olarak göreve başladığını anlattı.

Hatay'ın tek kadın motosikletli jandarma personeli olduğu için gururlu olduğunu dile getiren Öner, motosiklet kullanmayı da çok sevdiğini kaydetti.

Öner, yaptığı işle çevresindeki genç kızlara da rol model olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Bizler motosikletli timler olarak trafiğin akışında ve asayişin sağlanmasında görev alıyoruz. Beni dışarda ilk görenler şaşırıyorlar, genellikle 'motosikleti nasıl kaldırıyorsunuz, ağır değil mi?' gibi sorular alıyorum. Bunun üstesinden gelecek eğitimleri alarak görevimizin başına geçiyoruz. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için her zaman görevimizi icra etmeye hazırız."

Öner, motosikletli kadın jandarmaların sayısının artmasını temenni ettiğini sözlerine ekledi.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
30 yıllık ebe, meslektaşı kızıyla aynı hastanede görev yapıyor
30 yıllık ebe, meslektaşı kızıyla aynı hastanede görev yapıyor
Kalp krizi geçiren Cumhuriyet savcısı hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren Cumhuriyet savcısı hayatını kaybetti
Şair hemşire kitaplarının geliriyle hastaneye oyun odası kurdu
Şair hemşire kitaplarının geliriyle hastaneye oyun odası kurdu
Doğa ve hayvan dostu imam duyarlılığıyla örnek oluyor
Doğa ve hayvan dostu imam duyarlılığıyla örnek oluyor
Türk Eczacıları Birliği, 7 maddelik deklarasyon açıkladı
Türk Eczacıları Birliği, 7 maddelik deklarasyon açıkladı
Hakim, Adalet Sarayı'nda resim sergisi açtı
Hakim, Adalet Sarayı'nda resim sergisi açtı

Bu Habere Tepkiniz

1. derecedeki öğretmen uzman öğretmen olduğunda bir dereceden yararlanır mı?

1. derecedeki öğretmen uzman öğretmen olduğunda bir dereceden yararlanır mı?

7354 sayılı Kanun uyarınca, 1. derecedeki öğretmen, uzman öğretmen olduğunda bir dereceden yararlanabilecek mi?
Tüm sözleşmeli personel alımları merkezi olmalı!

Tüm sözleşmeli personel alımları merkezi olmalı!

Kamu hizmetlerinde sürekliliğin sağlanması, devletin vermiş olduğu istihdam hakkının sağlıklı bir şekilde uygulanması ve gider kalemlerinin azaltılabilmesi için belirli bir takvime bağlanmış merkezi sözleşmeli personel alım yönteminin benimsenmesi bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
İkinci şark görevine giden polisler emniyeti bekliyor

İkinci şark görevine giden polisler emniyeti bekliyor

Henüz ilk şark görevine gitmeyen personel varken ikinci şark görevine giden personelin açtığı davalar sonuçlarına rağmen Emniyetin bir işlem yapmadığı belirtilmektedir.
Üst dereceli akademik kadrolara atamalar tasarruf tedbirlerine aykırılık teşkil eder mi?

Üst dereceli akademik kadrolara atamalar tasarruf tedbirlerine aykırılık teşkil eder mi?

Akademik kadrolara atamalarda hizmet süresi şartı aranmadığı için öğretim elemanlarının üst dereceli kadrolara atanması Cumhurbaşkanlığının tasarruf tedbirlerine engel teşkil etmemektedir.
Adalet Bakanlığı personel alımına başvurular başlıyor! İşte alım yapılacak kadrolar

Adalet Bakanlığı personel alımına başvurular başlıyor! İşte alım yapılacak kadrolar

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bakanlığa alınacak 12.823 personel alımı sınav başvurularının 01 Mart 2022'de başlayacağını duyurdu.
Yargıtay'dan önemli karar: Kamu görevlisine şartlı rüşvet verilir mi?

Yargıtay'dan önemli karar: Kamu görevlisine şartlı rüşvet verilir mi?

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, gerçekleşme ihtimaline binaen şarta bağlı rüşvet sözleşmesinin yapılamayacağından suç tarihinde polis memuru olarak görev yapan sanık hakkında rüşvet suçundan verilen mahkumiyet kararını bozdu.
Danıştay İDDK, Emniyette re'sen emeklilikte 'keyfiliğe' vurgu yaptı

Danıştay İDDK, Emniyette re'sen emeklilikte 'keyfiliğe' vurgu yaptı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun son yayımlanan iki kararında, resen emekliye sevk edilmesine ilişkin işlemlerde yaşanan keyfiliğe vurgu yapılmıştır.
26 Şubat 2022 tarihli atama kararnameleri yayımlandı

26 Şubat 2022 tarihli atama kararnameleri yayımlandı

26 Şubat 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
25 yıl hizmet tamamlanmadan emeklilik şartları nasıl olur?

25 yıl hizmet tamamlanmadan emeklilik şartları nasıl olur?

Sosyal güvenlik işlemlerinde 25 hizmet yılı tamamlanmadan emeklilik kazanımı da mümkün olabilmektedir. Yazımızda bu konudaki değerlendirmelerimizi yapmaktayız.
Adalet Bakanlığı CTE, GYS ve UDS sonuçlarını 4 aydır açıklamıyor

Adalet Bakanlığı CTE, GYS ve UDS sonuçlarını 4 aydır açıklamıyor

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Görevde yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı sonuçlarını sözlü sınavın bitiminden itibaren 4 ay geçmesine rağmen henüz açıklamadı.
İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memur alacak. Son başvuru tarihi 15 Nisan 2022.
Masumlar Apartmanı 60.Bölüm 2. Fragmanı

Masumlar Apartmanı 60.Bölüm 2. Fragmanı

Masumlar Apartmanı 60.Bölüm 2. Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümü 1 Mart Salı akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 8 Nisan 2022.
Haftanın fırsat ürünleri (28-05)

Haftanın fırsat ürünleri (28-05)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri