Güneş ve rüzgar enerjisinde destekler artacak

İşletmeler, iklim değişikliklerine ilişkin kriterleri yerine getirmeleri durumunda uygun şartlı kredi dahil, farklı teşvik imkanları ile desteklenecek. Ayrıca güneş ve rüzgardan kendi ihtiyacı için elektrik üretenler, ihtiyaç fazlası elektriği şehir şebekesine verebilecek ve buradan gelir elde edecek. Kendi ürettikleri elektriğin şehir şebekesine bağlanmasıiçin çeşitli kolaylıklar sağlanacak. AK Parti'nintaslağında ayrıca, göçmen statüsünde Türkiye'ye yerleşenlere verilen hazine arazileri ile ilgili tapu problemide çözülüyor. Yıllardır kullandıkları ve 'Hazine artığı' olarak değerlendirilen bu alanlar sahiplerine uygun şartlarda satılacak. AK Parti'nin ekonomi kurmayları yapılacak düzenlemenin detaylarını şöyle anlattı: Türkiye'de hazine artıkları olarak dediğimiz Milli Emlak Genel Müdürlüğü bünyesinde yerler var. Bu alanların büyük bölümü daha çok Ege bölgesi tarafında. O dönemde göçmenlere devlet 'Şurası sizin.

Bu araziyi kullanabilirsiniz' demiş. Kadastro geçince verilen alandan daha fazla bir araziyi kullananların olduğu tespit edilmiş. Mesela 100 dönüm verilmiş, ama 110 dönüm kullanılıyor. Bu 10 dönümlük yerler 'Hazine artığı' olarak değerlendiriliyor. Şimdi bu hazine artıklarının, uzun zamandır kullanan sahiplerine satılmasına ilişkin bir düzenleme yapılacak. Uygun şartlarda buralar satılacak.

YÜCEL KAYAOĞLU