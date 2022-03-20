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Down sendromlu oğlu için verdiği mücadeleyle 'yılın annesi' seçildi

Yöresel bebek yaparak down sendromlu oğlunun eğitimine katlı sağlayan 57 yaşındaki Melek Güreş, mücadelesi dolayısıyla yılın annesi seçildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Mart 2022 16:16
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Down sendromlu oğlu için verdiği mücadeleyle 'yılın annesi' seçildi

Samsun Büyükşehir Belediyesinin "Özel Eğitim için Sosyal Ortaklık Projesi" kapsamında, Down Sendromlu Çocuklar ve Aileleri Eğitim Dayanışma Derneği'nde çocuklar ve aileleri için düzenlediği yöresel bebek kursuna katılan Güreş, evinde yöresel bebek üretmeye başladı.

Güreş, ürettiği bebekleri Samsun Büyükşehir Belediyesinin açtığı sergilerde satarak 19 yaşındaki oğlu Mümin Güreş'in eğitimini sürdürebilmesini sağladı.

Hayatını oğluna adayan Melek Güreş, verdiği mücadele dolayısıyla Down Sendromlu Çocuklar ve Aileleri Eğitim Dayanışma Derneği tarafından yılın annesi seçildi.

Güreş, Büyükşehir Belediyesine ve Down Sendromlu Çocuklar ve Aileleri Eğitim Dayanışma Derneğine teşekkür etti.

Oğlunun geçen yıl Canik Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nin 3. kademesinden mezun olduğunu belirten Güreş, oğlunun spora olan düşkünlüğü ile masa tenisi, yüzme ve gülle şampiyonalarında dereceler elde ettiğini söyledi.

Down Sendromlu Çocuklar ve Aileleri Eğitim Dayanışma Derneği Başkanı Ülviye Demirci ise "Ailelerimize destek olmak için ilk başvuran annemiz Melek Hanım'dı. Sadece çocuğunun sosyalleşmesi için değil sporda da çok büyük fedakarlıklar yapan bir annedir. Çok uzakta oturuyor. Kar kış demeden oğlunu aktivitelerimize getirip kendisi de kursumuza katılıyor. Oğlunun başarılarında Melek Hanım'ın imzası var." ifadesinde bulundu.

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