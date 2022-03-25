2021-DUS ek tercihleri alınacak

DUYURU

(25 Mart 2022)

2021-DUS Ek Tercihlerinin Alınması

2021 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-DUS) Ek tercih işlemleri, 25 - 31 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Ek tercih işlemleri, 31 Mart 2022 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 25 Mart 2022 günü saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.

Ek yerleştirme işleminde, 2021-DUS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2021-DUS ek yerleştirme ile ilgili kılavuz ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2021-DUS: Ek Tercih Kılavuzu ve Tablolar

Ek Tercih Kılavuzu

Tablo-2

Tablo-4