Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 302, Palandöken'de 202, Hakkari'de 193, Davraz'da 185, Uludağ'da 175, Erciyes'te 160, Ovacık'ta 150, Sarıkamış, Denizli, Yıldız Dağı, Ergan ve Çambaşı'nda 145, Ilgaz'da 133, Yedikuyular'da 123, Keltepe ve Zigana'da 110, Yıldıztepe'de 105, Murat Dağı'nda 102, Kop'ta 96, Konaklı'da 88, Ladik'te 84, Hazarbaba'da 80, Mersivan'da 79, Yalnızçam'da 58, Salda'da 44, Elmadağ'da 40, Saklıkent'te 36, Gevaş ve Abalı'da 28, Muş'ta 27 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 25.03.2022 En düşük En yüksek Kartalkaya KY -1 5 Palandöken KY -12 -6 Denizli PB -9 2 Davraz KKY -12 -2 Kartepe KY -5 5 Uludağ HKY -7 3 Erciyes HKY -15 -3 Sarıkamış ÇB -14 -3 Ilgaz KY -11 -2 Keltepe KKY -6 -2 Yedikuyular HKY -11 1 Yıldız Dağı HKY -10 -3 Yıldıztepe Y -11 1 Nemrut KY -10 -5

(KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, KKY: Karla karışık yağmurlu, PB: Parçalı bulutlu)