Dolar haftayı yükselişle kapattı
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından haftayı 14,69 seviyelerinde kapattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Nisan 2022 17:34
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|14,6810
|14,6820
|14,6910
|14,6920
|Avro
|16,2740
|16,2750
|16,2060
|16,2070
|Sterlin
|19,2510
|19,3470
|19,1880
|19,2840
|İsviçre Frangı
|15,8880
|15,9680
|15,7980
|15,8770
|ANKARA
|ABD Doları
|14,6510
|14,7310
|14,6600
|14,7400
|Avro
|16,2340
|16,3140
|16,1660
|16,2460
|Sterlin
|19,1910
|19,4010
|19,1280
|19,3380