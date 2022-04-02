Çorumlular ilk sahura kadın davulcunun manileriyle uyandı

Kentte bir hastanede görev yapan Hatice Kırcı, belediye bünyesinde ramazan davulcularına verilen eğitime katıldı. Eğitim sonrası Kırcı, kentte ramazanda davul çalacak 43 gönüllüden biri seçildi. Ramazan ayı boyunca sahur vakti davul çalıp mani söyleyecek olan Kırcı, Akkent Mahallesi'nde görev yapacak.

Manileriyle Akkent Mahallesi'nde sokak sokak dolaşarak vatandaşları sahura uyandıran Hatice Kırcı, "Herkese hayırlı ramazanlar ve hayırlı sahurlar diliyorum. Bu benim ilk sahurum ve aynı zamanda ilk ramazan davulculuğu görevim. Heyecanlıyım. Allah nasip ederse TOKİ sakinleri ile güzel bir ramazan güzel bir sahur yapacağız tepkilerin nasıl olacağını büyük bir heyecan ile bekliyorum. Davul çalacağımı öğrenen mahalle sakinleri sahuru birlikte yapalım dedi. İnsanlardan böyle şeyler duymak beni mutlu etti"