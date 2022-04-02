Kadın milli boksörler Sırbistan'da iki altın madalya kazandı
59.Uluslararası Belgrad Kazananlar Boks Turnuvası'nda Buse Naz Çakıroğlu ve Büşra Işıldar altın madalya kazandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Nisan 2022 07:44
Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen organizasyonda olimpiyat ikincisi Buse Naz, 52 kiloda finalde İngiliz rakibi Charley Davison'la, Büşra Işıldar ise +81 kiloda Faslı rakibi Khadija Mardi'yle karşılaştı.
Her iki milli sporcu rakibini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız