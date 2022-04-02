Açıklamalarıyla olay olan Ethem Sancak AK Parti'ye istifa dilekçesini verdi

İş insanı Ethem Sancak'ın tartışılan sözleri AK Parti yönetiminin tepkisini çekti. Kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk edilen Sancak, AK Parti'ye istifa dilekçesi verdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Candaş Tolga Işık, Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun'un Sancak'ın istifa dilekçesini verdiğini söylediğini aktardı.

Işık, "Az önce AK Parti İstanbul-Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun'la konuştum, 'Ethem Sancak bugün partiden istifa ettiğine dair dilekçesini bize ulaştırdı. Evrak tarafımızdan işleme kondu' dedi" ifadelerini kullandı.

"Bana gerekçe söylemediler"

Basın kapalı konuşmasının sızdırıldığını belirten Sancak, Sözcü'ye yaptığı açıklamada Disiplin Kurulu'na sevkinin bu konuşmayla ilgili olabileceğini, parti yönetiminden kendisine gerekçe söylenmediğini aktardı.

Disiplin Kurulu'na sevkine itirazı olup olmayacağını sorulan Ethem Sancak, "Bu konuda benim bir hamlem olmayacak. Canları sağ olsun. Benim partizanlık, particilik gibi bir derdim yok. Ben Tayyip Erdoğan'ın neferiyim. Davasında dik durduğu sürece ben de ona neferlik yapmaya devam edeceğim. Partiden ihraç edebilirler ama vatandaşlıktan ihraç edemezler. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Tayyip Erdoğan'ın davasına ve yücelttiği bayrağa hizmet edeceğim neferi olarak" ifadelerini kullandı.

Ethem Sancak ne demişti?

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde düzenlenen "Türkiye'nin güvenliği ve NATO" başlıklı konferansta konuşan Sancak, "Biz Amerikan'ın desteğiyle iktidara geldik. Taç giyen baş akıllanır. Van minute olayında rest çektik. Batının pranga sistemine kafa tutmaya başladık. Bunu devirebilmek için en son içimize sızdırdıkları FETÖ, 15 Temmuz darbesini yaptı. Biz milletimizin desteğiyle bunları yendik" demişti.

SİHA sözleri tepki çekmişti

Rusya'nın Ukrayna'daki işgal harekatının başladığı ilk günlerde bir Rus kanalına röportaj veren Ethem Sancak, Ukrayna'nın kullandığı SİHA'lara ilişkin "Bayraktar'ları satarken böyle kullanılacağını bilmiyorduk. Rusya ile müttefikiz. S-500 yapacağız, uzaya çıkacağız. 2 gündür Moskova'dayım, 10-20 yıllık stratejik ilişkiler geliştiriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.