İçişleri Bakanı Soylu, polislerle iftar yaptı

'Emniyet mensuplarının intiharı arttı' iddialarına Bakan Yardımcısından yanıt
'Emniyet mensuplarının intiharı arttı' iddialarına Bakan Yardımcısından yanıt
KGM'den Adana Büyükşehir Belediyesinin iddialarına yanıt
KGM'den Adana Büyükşehir Belediyesinin iddialarına yanıt
Türkiye'nin en önemli ovalarından biri 'orman'a dönüşüyor
Türkiye'nin en önemli ovalarından biri 'orman'a dönüşüyor
Ali Yalçın: Maaş iyileştirmesi yapılmalı
Ali Yalçın: Maaş iyileştirmesi yapılmalı
Otel yapıp ev diye satan müteahhitlere kötü haber! Bakanlık devreye girdi
Otel yapıp ev diye satan müteahhitlere kötü haber! Bakanlık devreye girdi
Vaka sayıları açıklandı: 12 bin 647 yeni vaka, 40 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 12 bin 647 yeni vaka, 40 vefat
Otomobil satışlarındaki azalış martta hızlandı
Otomobil satışlarındaki azalış martta hızlandı
Bakanlıktan, İBB'nin ulaşımdaki zam talebinin reddedilmesi açıklaması
Bakanlıktan, İBB'nin ulaşımdaki zam talebinin reddedilmesi açıklaması
Borsadan tüm zamanların kapanış rekoru
Borsadan tüm zamanların kapanış rekoru
Bakan Nebati'den kamuya iş yapan müteahhitlere müjde
Bakan Nebati'den kamuya iş yapan müteahhitlere müjde
Rekabet Kurumu Başkanı: Zincir market soruşturması derinleşti
Rekabet Kurumu Başkanı: Zincir market soruşturması derinleşti
LPG'ye büyük zam
LPG'ye büyük zam
Bolu Dağı Tüneli ulaşıma açıldı
Bolu Dağı Tüneli ulaşıma açıldı
Covid19 tanılı istirahat raporlarında eski sisteme dönüldü
Covid19 tanılı istirahat raporlarında eski sisteme dönüldü
YÖK: Transkript verilerini geçmişe yönelik aktarın
YÖK: Transkript verilerini geçmişe yönelik aktarın
Emeklilerden ek zam talebi
Emeklilerden ek zam talebi
Şehidin tabancasını çalan 3 kadın yakalandı
Şehidin tabancasını çalan 3 kadın yakalandı
Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması
Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması
'Hakim savcı yardımcılığının' detayları belli oldu
'Hakim savcı yardımcılığının' detayları belli oldu
'Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattının yüzde 98'i tamamlandı'
'Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattının yüzde 98'i tamamlandı'
Thodex davasında çarpıcı ayrıntı! Özer en yakınlarını da dolandırmış!
Thodex davasında çarpıcı ayrıntı! Özer en yakınlarını da dolandırmış!
'3600 ek gösterge' düzenlemesi Mayıs'ta TBMM'ye geliyor
'3600 ek gösterge' düzenlemesi Mayıs'ta TBMM'ye geliyor
Haftalık il bazlı 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
Haftalık il bazlı 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
Nisan ayı kira artış oranı belli oldu
Nisan ayı kira artış oranı belli oldu
Martta fiyatı en fazla artan ürün motorin, en çok düşen kabak oldu
Martta fiyatı en fazla artan ürün motorin, en çok düşen kabak oldu
Muğla'da polis memuru hayatını kaybetti
Muğla'da polis memuru hayatını kaybetti
Bakanla genel müdür 2.2 milyar dolarlık limanda ters düştü
Bakanla genel müdür 2.2 milyar dolarlık limanda ters düştü
3600 ek gösterge düzenlemesi için 3 farklı senaryo
3600 ek gösterge düzenlemesi için 3 farklı senaryo
Ankesörle aranan 1 ay sonra kamuda
Ankesörle aranan 1 ay sonra kamuda
Yağ fiyatlarının artmasına neden olan spekülatöre dava
Yağ fiyatlarının artmasına neden olan spekülatöre dava
Ana sayfaHaberler Meslek Mensupları

İçişleri Bakanı Soylu, polislerle iftar yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Suçluya karşı kanunların verdiği imkanlar çerçevesinde mücadelemizi en güçlü şekilde yapacağız, acımayacağız ancak vatandaşımıza karşı da yarı belimize kadar eğileceğiz, hürmetkar ve müşfik olacağız." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Nisan 2022 22:59
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde, personelle iftar yapan Soylu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyaya umut olduğunu ifade etti.

Soylu, Türkiye'nin iyi eğitimli ve devletine bağlı güçlü bir polis teşkilatı olduğunu dile getirerek, "Polis teşkilatımız çok sınav verdi ama hamdolsun hiçbirinde sınıfta kalmadı." ifadesini kullandı.

Uyuşturucuya karşı güçlü mücadele verildiğine dikkati çeken Soylu, "15 Temmuz tarihinde cezaevinde uyuşturucudan 35 bin kişi vardı, bugün 104 bin kişi var. Yani çocuklarımızı bu beladan, bu musibetten korumak için büyük mücadele ortaya koyan güvenlik güçlerimiz var." diye konuştu.

Türk Polis Teşkilatının, suç ve suçlulara karşı dünyaya örnek olabilecek bir mücadele verdiğini belirten Soylu, "Ankara'da 15 Temmuz'dan önce günlük yaklaşık 30-35 evden hırsızlık vardı, bugün bu sayı 2'ye, 3'e kadar düştü. Trafikteki arkadaşlarımız, ortaya koydukları politikalar ve projelerle birlikte 100 binde 13'lerde olan trafikteki ölümü, 100 binde 6'lara kadar düşürdüler." bilgisini paylaştı.

Soylu, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele programını başlattıklarını hatırlatarak, "Türkiye'nin her tarafından binin üzerinde arkadaşımız bu konuda sıkıntıyla karşı karşıya kalan ne kadar kadın varsa, onları kendi ailesi olarak görüp tek tek takip eden bir sorumluluğu gerçekleştiriyorlar. Kadına karşı cinayetlerde de önemli derecede düşüş var ama bu bize yetmiyor. Bir tanesi bile bizim hem vicdanımızı hem sorumluluğumuzu hem de görev anlayışımızı etkiliyor." sözlerini sarf etti.

- "Türk Polis Teşkilatı dünyada birçok ülkeye ders veriyor"

Organize suç şebekelerine ve bilişim suçlarına karşı da başarılı bir mücadele verildiğini söyleyen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siber suçlarla mücadelede, Türk Polis Teşkilatı dünyada birçok ülkeye ders veriyor. Bir taraftan kendi haberleşme programını kullanan, bir taraftan kendi yüz tanıma programını yapabilecek kabiliyete erişen ve çok başarılı şekilde bunu sağlayan, kendi 'drone'unu, mini İHA'sını imal edebilecek kabiliyeti ortaya koyan, en iyi yazılımları gerçekleştirebilme kabiliyetine sahip bir Türk Polis Teşkilatı var. Ülkemizin, milletimizin yüz akısınız, 177 yıllık Türk Polis Teşkilatının da yüz akısınız. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, her birinizi kutluyorum."

Bakan Soylu, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) yaptığı araştırmalarda halkın en çok memnun olduğu hizmetler arasında asayişin ilk sırada olduğuna işaret ederek, "Bu bizim için milletimizin ödülüdür. Bu seviyeyi hiç düşürmememiz lazım. Suçluya karşı kanunların verdiği imkanlar çerçevesinde mücadelemizi en güçlü şekilde yapacağız, acımayacağız ancak vatandaşımıza karşı da yarı belimize kadar eğileceğiz, hürmetkar ve müşfik olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

İftara, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz da katıldı.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Kadın komutanlar karlı yolları aşarak köylerde KADES'i tanıtıyor
Kadın komutanlar karlı yolları aşarak köylerde KADES'i tanıtıyor
Öğretmenler doktorlar için konser verdi
Öğretmenler doktorlar için konser verdi
'Yılın hemşiresi' Büşra Torun, ödülünü Erdoğan'dan aldı
'Yılın hemşiresi' Büşra Torun, ödülünü Erdoğan'dan aldı
Başhekimden grevdeki doktor için tepki çeken sözler
Başhekimden grevdeki doktor için tepki çeken sözler
Eşini silahlı saldırıda kaybeden doktor 'sağlıkta şiddet'in bitmesi için çalışıyor
Eşini silahlı saldırıda kaybeden doktor 'sağlıkta şiddet'in bitmesi için çalışıyor
Yoğun bakımda görevli doktor çift zorlukların üstesinden sevgiyle geliyor
Yoğun bakımda görevli doktor çift zorlukların üstesinden sevgiyle geliyor

Bu Habere Tepkiniz

'Genel Müdür, makama ömür boyu kalmak için atanmamıştır' savunması yargıdan döndü

'Genel Müdür, makama ömür boyu kalmak için atanmamıştır' savunması yargıdan döndü

AB fonlarının azalmasından sorumlu tutularak görevden alma Danıştay'dan döndü
3 aylık enflasyon rakamlarına göre memurların alacağı zam oranı

3 aylık enflasyon rakamlarına göre memurların alacağı zam oranı

Enflasyon Mart ayında yüzde 5,46 çıktı. Memurlar için üçüncü aydan yüzde 15,3 enflasyon farkı oluştu.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Mart ayı enflasyon verileri açıklandı

Mart ayı enflasyon verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) saat tüketici ve üretici fiyat endekslerini açıkladı. Enflasyon martta yüzde 5,46 artarken yıllık bazda yüzde 61,14 oldu
MEB, dört ek ders sorusunu cevapladı

MEB, dört ek ders sorusunu cevapladı

MEB; Bir eğitim kurumunda görev yapmakta olan ve rutin müfredat kapsamında 30 saat, destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında ise 10 saat olmak üzere haftada toplam 40 saat ders okutan genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenine, halk eğitimi merkezlerinde açılan kurslarda Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 26'ncı maddesine göre ayrıca ek ders görevi verilip verilemeyeceğine ilişkin dört ek ders sorusunu cevapladı.
MEB yazılı ve sözlü sınavla 750 eğitim müfettiş yardımcısı alacak

MEB yazılı ve sözlü sınavla 750 eğitim müfettiş yardımcısı alacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Teftiş Kurulu Başkanlığı, yazılı ve sözlü sınavla 750 eğitim müfettiş yardımcısı kadrosuna atama yapacak.
Rektörün geçici görevlendirme yetkisine süre engeli!

Rektörün geçici görevlendirme yetkisine süre engeli!

Danıştay Sekizinci Dairesi, Rektörün geçici görevlendirme yetkisinin nakil sonucu doğuramayacağı gerekçesiyle süreli olarak yapılmayan işlemi iptal etti!
EKPSS ile göreve başlayan 5510'a tabi memur nasıl emekli olur?

EKPSS ile göreve başlayan 5510'a tabi memur nasıl emekli olur?

5510 Sayılı Kanunda bulunan engellilik nedeniyle yaşlılık aylığı bağlanması kuralları bu yazıda açıklanacaktır
Memurlar için 2008 öncesi ve sonrası kısmi emeklilik şartları nedir?

Memurlar için 2008 öncesi ve sonrası kısmi emeklilik şartları nedir?

5434 ve 5510'a tabi olanlar arasında farklılık var mıdır?
KPSS-2022/6 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS-2022/6 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS-2022/6: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
Emniyetten, hızlı bir şekilde 12/24 çalışma sisteminden vazgeçin talimatı

Emniyetten, hızlı bir şekilde 12/24 çalışma sisteminden vazgeçin talimatı

Emniyet Genel Müdürlüğü polislerin 8/24 çalışma sistemine geçmesini istedi
Milli Eğitim Bakanlığı 750 eğitim müfettiş yardımcısı alacak

Milli Eğitim Bakanlığı 750 eğitim müfettiş yardımcısı alacak

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı 750 eğitim müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 27 mayıs 2022
Kara Tahta 2.Bölüm 2. Fragmanı

Kara Tahta 2.Bölüm 2. Fragmanı

Kara Tahta 2.Bölüm 2. Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Kara Tahta dizisinin yeni bölümü 6 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Ticaret Bakanlığı 80 ticaret uzman yardımcısı alacak

Ticaret Bakanlığı 80 ticaret uzman yardımcısı alacak

Ticaret Bakanlığı 80 ticaret uzman yardımcısı alacak. Son başvuru 15 Nisan 2022.
Haftanın fırsat ürünleri (04-08)

Haftanın fırsat ürünleri (04-08)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri