Süper Lig'de ateş hattı netleşiyor

Süper Lig'de 31. haftada oynanan 10 maçta toplam 25 gol atıldı. 5 ev sahibi takımın sahadan galip ayrıldığı haftada 2 deplasman takımı kazanırken, 3 maç da berabere sonuçlandı. Valerien İsmail yönetiminde ilk maçına çıkan Beşiktaş, lider Trabzonspor deplasmanında 1-1 beraberlikle ayrılırken, galibiyet hasretini de 4 maça çıkardı. İkinci Konyaspor'un Göztepe'yi 3-0 ile geçmesi sonucu liderle arasındaki puan farkı 13'e düştü. Kayserispor deplasmanında 4 golle 3 puana ulaşan Fenerbahçe, yenilmezlik serisini 7 maça çıkarırken bu süreçte19 puan topladı. 56 puanla haftayı 3. kapatan sarı-lacivertliler pazar günü oynanacak Galatasaray derbisi öncesi moral buldu. Ligin son sırasındaki Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenerek, 4 maç aradan sonra kazanan Başakşehir puanını 50'ye yükseltirken 5. sıraya yükseldi. İnişli-çıkışlı grafiğini sürdüren Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenerken, iç sahada oynadığı son 3 maçı kazandı.

Mağlubiyet serileri sürüyor

Küme düşme hattındaki Altay, Göztepe, Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor'un haftayı yenilgiyle kapatması kalan haftalar için umutları azaltırken, bir üst basamakta yer alan Giresunspor ise 2-0 geriye düştüğü Sivasspor maçında 1 puanla ayrıldı. 38 puanla 15. sırada yer alan Kayserispor üst üste 5. yenilgisini alırken, Göztepe ise mağlubiyet serisini 8 maça çıkardı. İzmir ekibi hafta sonu Kayserispor ile kozlarını paylaşacak.

3 takımdan galibiyet serisi

Nuri Şahin yönetiminde son 9 maçta kaybetmeyen Antalyaspor, Altay galibiyeti ile birlikte üst üste 4 galibiyet elde etti. Kırmızı-beyazlılar çıkışını sürdürürken haftayı 44 puanla 9. sırada tamamladı. 41 puanlı Kasımpaşa ise milli aradan sonra galibiyet serisini sürdürüyor, Gaziantep'i 2-1 ile geçen İstanbul ekibi son 4 maçta 12 puan topladı. Son 2 deplasmanda 9 gol kaydeden Fenerbahçe, üst üste 3., son 7 maçta ise 6. galibiyetini aldı.

Gol krallığında zirve değişmedi

Hatayspor'un Faslı golcüsü Ayoub El Kaabi 15 golle zirvedeki yerini korurken, 14 gollü Umut Bozok ile birlikte haftayı sessiz geçti. Trabzonspor'un forveti Andreas Cornelius 5 hafta sonra golle tanışırken bu sezonki gol sayısını 13'e çıkardı. 12 gollü oyunculardan Karagümrüklü Aleksandar Pesic ile Beşiktaşlı Michy Batshuayi 31. haftada penaltı kaçırarak gol sayısını yükseltme şanslarını kullanamadı. Çaykur Rizespor'un forveti Joel Pohjanpalo'nun da 12 golü bulunuyor.