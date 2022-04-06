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Kayıp öğretmeni kaza yaptığı ormanlık alanda bulan polisler konuştu

Çanakkale'de polis ekipleri, yakınlarının kayıp ihbarı yaptığı öğretmeni ormanlık alanda kaza yapmış halde buldukları anı anlattı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Nisan 2022 16:43
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Bayramiç Atatürk Anadolu Lisesinde görev yapan felsefe öğretmeni Seher Güllüce'den (49) haber alamayan yakınları, kayıp ihbarı yapmış, polis ekiplerinin başlattığı çalışmayla Güllüce, Derbentbaşı mevkisindeki ormanlık alanda kaza yapmış halde bulunmuştu.

Yaklaşık 30 saat sonra buradan kurtarılıp Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alınan Güllüce'yi bulan polis ekipleri olay anını gazetecilere anlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Kayıp Şahıslar Büro Amiri Komiser Yardımcısı Mümin Öksüz, polis memurları Kaan Yılmaz ve İbrahim Çil ile birlikte ihbarın ardından çalışmaya başladıklarını söyledi.

İlk olarak Seher Güllüce'nin kullandığı güzergah ve yol izlenimi yaptıklarını belirten Öksüz, şunları kaydetti:

"İstanbul'dan ailesinin kayıp müracaatını yapmış olduğu Bayramiç'te bir lisede görev yapan öğretmenimiz vardı. Sabah evden çıkmış fakat okula gitmemişti. Biz aracıyla Çanakkale'deki evden ayrıldığını fakat Ezine'ye girmediğini tespit ettik. Sayın savcımızın talimatlarıyla cep telefonu sinyali takibe alındı. Bunun üzerine yaklaşık 20 kilometrelik alanda arama çalışmasına başladık. Çanakkale'den çıktıktan yaklaşık 20 kilometre sonra yakıt aldığını fakat Ezine'ye hiç girmediğini tespit ettik. Bu güzergah üzerinde bulunan ancak kaza yaptığı görülmemiş olma ihtimaline karşın güzergah üzerinde araştırma yapmaya başladık."

Alana geldiklerinde yolun kenarındaki beton bir aracın altının sürtüğünü fark ettiklerini anlatan Mümin Öksüz, yolun devamında ise bir taş parçasının yerinden sökülüp az ileriye gittiğini fark ettiklerini aktararak şöyle konuştu:

"Az ilerideki yolun kenarında bulunan ağaçların üst kısımlarının kırıldığını ve eğildiğini fark ettik. Arkadaşlar ile birlikte ormana indik. Yaklaşık 30 metre aşağıya indikten sonra ormanda aracı gördük. Aracın yanına gittiğimizde Seher öğretmenin 'buradayım' diye seslendiğini duyduk. Öğretmenimi aracın içerisinden çıkardık. 112 ekiplerine teslim ettik. Hastaneye sevk edildi. Telefonu da ulaşamayacağı bir yerdeydi, uzaktaydı. Emniyet kemeri takılıydı. Öğretmenimizin bu kazadan kurtulmuş olmasının en büyük nedenlerinden biridir. Yaklaşık 30 metre uçurumdan o aracın içinden sağ bir şekilde çıktı ve tedavisi devam ediyor."

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