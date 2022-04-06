Bakan Soylu: 66 DEAŞ'lı terörist, yüz tanıma analiziyle yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "177 yıllık bir Polis Teşkilatına sahip olmak kolay bir iş değildir. Bu önemli bir değerdir ve kolay elde edilebilen bir şey değildir. 177 yıl demek, 177 yılın tecrübesi, birikimi, kurum kültürü, kurumsal hafızası, bilgeliği ve refleksleri demektir." ifadesini kullandı.

Soylu, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve beraberindeki heyeti bakanlıktaki makamında kabul etti.

Burada yaptığı konuşmada Polis Haftası'nı kutlayan Soylu, Türkiye'nin büyük bir devlet olmasının delilleri olarak ülkenin kurumlarını ve kurumların köklü mazilerini gösterdi. Soylu, şöyle konuştu:

"177 yıllık bir Polis Teşkilatına sahip olmak kolay bir iş değildir. Bu önemli bir değerdir ve kolay elde edilebilen bir şey değildir. 177 yıl demek, 177 yılın tecrübesi, birikimi, kurum kültürü, kurumsal hafızası, bilgeliği ve refleksleri demektir. Biz bugün bu zorlu coğrafyada ayakta kalabiliyorsak, 21'inci yüz yılın ürettiği bütün yeni güvenlik tehditlerine karşı vatandaşımızın huzuru ve güvenini tesis edebiliyorsak; adi hırsızlık olaylarında da, yüksek teknolojili siber hırsızlık olaylarında da suçluyu takip edip adalete teslim edebiliyorsak, işte bu 177 yılın bilgeliği ve kapasitesi sayesindedir. Eskiden polis teşkilatı demek karakol demekti. Artık böyle değil. Dünyada en gelişmiş kriminal laboratuvarlarına sahip ülkelerden biriyiz."

Türk Polis Teşkilatının şefkatin, merhametin adı olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, Türk polisinin, bu coğrafyada kurulan bütün Türk devletlerinin yüz akı olduğunu söyledi. Türk Polis Teşkilatının sadece Türkiye'den değil, dünyadan da takdir topladığını belirten Soylu, asayiş konularındaki verilere yer verdiği konuşmasında şunları kaydetti:

"Mesela, polis denilince ilk akla gelen asayiştir, hırsızlıktır. 2017-2021 arasında evden hırsızlık tüm Türkiye'de yüzde 42 azalmıştır. Yankesicilik ve kapkaç, aynı periyotta tüm Türkiye'de yüzde 70 azalışla 27 bin 881'den 8 bin 470'e düşmüştür. Trafik hizmetlerinde tarihi bir dönüşüm yaşıyoruz. Trafik kazalarında can kaybı sayısını yüz bin nüfus başına 13'ten şu an için 6 seviyesine çekmeyi başardık. Dünyanın en önemli uyuşturucu rotalarının tam üzerinde bulunuyoruz. Buna rağmen yüksek bir kapasiteyle tarihin en yüksek uyuşturucu operasyonlarını yapıyoruz. 2019 yılında dünyada yakalanan eroinin yüzde 21'ini, Avrupa'da yakalanan eroinin yüzde 62'sini Türkiye yakaladı. Madde bağlantılı ölümlerimiz 2017'de 941'di, bunu tedricen aşağı çektik ve 2020 rakamımız 314'tü, 2021 rakamımız 300'ün altında olacak. 15 Temmuz sonrasında uyuşturucu suçlarından tutuklu sayımız 36 bin kişiydi, bugün bu suçlardan tutuklu sayısı 104 bini aşmıştır."

- KADES 3,5 milyon kişi tarafından indirildi

Bakan Soylu, kadına yönelik şiddeti Elektronik Kelepçe İzleme Merkezi'nde takip ettiklerini belirterek, "Bugüne kadar 1432 vaka takibi yaptık, halen de 535 vaka aktif olarak elektronik kelepçeyle izlenmektedir." dedi.

KADES uygulamasıyla, tek dokunuşun ardından en yakın ekibin, 5 dakika içinde tehdit altındaki kadının yanına gittiğini anlatan Soylu, uygulamanın yaklaşık 3,5 milyon kadın tarafından indirildiğini bildirdi.

Soylu, "Bu yılın sonu itibariyle bu sayıyı 5 milyona çıkartacağız. 198 bin asıllı ihbar aldık, asılsız veya asıllı tüm ihbarlara da gittik. Kadın cinayetlerinde, yılbaşından bugüne kadar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 azalış var. Hedefimiz aile içi şiddet ve kadın cinayetlerini sıfır sayısına taşımaktır." diye konuştu.

Ülkeye büyük vergi geliri kaybettiren, terör örgütünün de gelir kaynağı olan kaçak sigarada sahayı "ciddi şekilde baskıladıklarını" bildiren Soylu, "2016 yılında 131 milyon paket kaçak sigara ele geçirmiştik, 2021 yılında 6,4 milyon paket ele geçirildi." dedi.

- 66 DEAŞ'lı terörist, analiz çalışmaları sonucunda yakalandı

Birden fazla küresel terör örgütüyle mücadele ettiklerini hatırlatan Bakan Soylu, "2021-2022 yıllarında 66 DEAŞ'lı terörist, bizim arkadaşlarımızın yüz tanıma sistemleri üzerinde yaptığı analiz çalışmaları sonucunda yakalanmıştır. İstihbarat Başkanlığımız, Terörle Mücadele Başkanlığımız tarihinin en güçlü dönemlerindedir. Bugün sol terör örgütlerinin şehir yapılanmaları, PKK, DEAŞ ve FETÖ'nün şehir yapılanmaları önemli ölçüde darbe almıştır. Bazı sol terör örgütleri ise kırsaldan tamamen silinmiştir." dedi.

Bakan Soylu, Türk polisinin, milletin huzurunun, Cumhuriyet'in, demokrasinin ve bu coğrafyada kardeşliğin teminatı olduğunu belirterek, "177 yıldır bu teminatının gereğini hakkıyla yapmıştır. İnşallah bir 177 yıl daha bu gayreti, başarıyı arttırarak devam ettirecektir." ifadelerini kullandı.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ise Bakan Soylu'ya teşekkür ederek, polis teşkilatının 177 yıldır milletin huzuru ve güvenliği, devletin bekası için yurdun her köşesinde canla başla mücadele ettiğini söyledi.