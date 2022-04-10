Yumurta kabukları, polis memurunun elinde sanat eserine dönüşüyor

YDS ilk kez 81 ilde yapıldı
YDS ilk kez 81 ilde yapıldı
Soğuk hava geliyor! Sıcaklıklar 10-15 derece azalacak
Soğuk hava geliyor! Sıcaklıklar 10-15 derece azalacak
Bakan Akar komployu anlattı: Mayında tuzak var
Bakan Akar komployu anlattı: Mayında tuzak var
CTE, 'cezaevlerinde işkence ve kötü muamele' iddialarını yalanladı
CTE, 'cezaevlerinde işkence ve kötü muamele' iddialarını yalanladı
'Türkiye'de Yılın Otomobili' seçimi için 7 finalist belli oldu
'Türkiye'de Yılın Otomobili' seçimi için 7 finalist belli oldu
Okul kütüphanelerindeki kitap sayısı 5 ayda yüzde 100 arttı
Okul kütüphanelerindeki kitap sayısı 5 ayda yüzde 100 arttı
TBMM'nin gündemi Ramazan'da da yoğun
TBMM'nin gündemi Ramazan'da da yoğun
CİMER'i de kandırdılar! Ölüm saçan dereyi 'tertemiz akıyor' diye raporladılar
CİMER'i de kandırdılar! Ölüm saçan dereyi 'tertemiz akıyor' diye raporladılar
Bakan Karaismailoğlu: Toplu ulaşıma zam çok yanlış
Bakan Karaismailoğlu: Toplu ulaşıma zam çok yanlış
Türkiye için milat! Denizin 2 bin metre dibinde insansız operasyon
Türkiye için milat! Denizin 2 bin metre dibinde insansız operasyon
Bakan Nebati'den 'enflasyon' açıklaması: Her ay düştüğünü göreceğiz
Bakan Nebati'den 'enflasyon' açıklaması: Her ay düştüğünü göreceğiz
FETÖ'nün güncel yapılanmasına yakın takip
FETÖ'nün güncel yapılanmasına yakın takip
Suyumuz yabancıların elinde! Fiyatı istedikleri gibi ayarlıyorlar
Suyumuz yabancıların elinde! Fiyatı istedikleri gibi ayarlıyorlar
Bakan Soylu: Terör, Türkiye'de diz çöktü!
Bakan Soylu: Terör, Türkiye'de diz çöktü!
Erdoğan'dan güvenlik güçlerine: Sonuna kadar yanınızdayım
Erdoğan'dan güvenlik güçlerine: Sonuna kadar yanınızdayım
Son 24 saatte 6 bin 986 yeni vaka
Son 24 saatte 6 bin 986 yeni vaka
Diyanet İşleri Başkanlığından hac açıklaması
Diyanet İşleri Başkanlığından hac açıklaması
Prof. Dr. Naci Görür Malatya depremi sonrası uyardı
Prof. Dr. Naci Görür Malatya depremi sonrası uyardı
Deprem sonrası AFAD'dan açıklama
Deprem sonrası AFAD'dan açıklama
Jandarma minibüsü otomobille çarpıştı: 2 şehit
Jandarma minibüsü otomobille çarpıştı: 2 şehit
Denizli'de kaza; yurt müdürü ile aşçı hayatını kaybetti
Denizli'de kaza; yurt müdürü ile aşçı hayatını kaybetti
Gelir İdaresi Başkanlığı 107 personel almak için ilana çıktı
Gelir İdaresi Başkanlığı 107 personel almak için ilana çıktı
AK Parti'den İBB'nin ulaşım zammında öğrenciler için yeni teklif
AK Parti'den İBB'nin ulaşım zammında öğrenciler için yeni teklif
MEB'den yurt dışında burslu okuyan öğrencilere salgın nedeniyle ek süre
MEB'den yurt dışında burslu okuyan öğrencilere salgın nedeniyle ek süre
52 il hızlı trenlerle birbirine bağlanacak
52 il hızlı trenlerle birbirine bağlanacak
'5 bin lisans mezunu 'mesleki eğitimle' kariyerini yeniden planladı'
'5 bin lisans mezunu 'mesleki eğitimle' kariyerini yeniden planladı'
Emniyet Genel Müdürü: FETÖ büyük oranda deşifre edildi
Emniyet Genel Müdürü: FETÖ büyük oranda deşifre edildi
Sabah: Emekli ikramiyesine zam için iki alternatif üzerinde çalışılıyor
Sabah: Emekli ikramiyesine zam için iki alternatif üzerinde çalışılıyor
Washington Büyükelçisi, Biden tarafından Beyaz Saray'da kabul edildi
Washington Büyükelçisi, Biden tarafından Beyaz Saray'da kabul edildi
Emeklinin 'ikramiye' umudu yeni torbaya kaldı
Emeklinin 'ikramiye' umudu yeni torbaya kaldı
Ana sayfaHaberler Meslek Mensupları

Yumurta kabukları, polis memurunun elinde sanat eserine dönüşüyor

Uşak İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Zafer Bozdemir, üzerine yaptığı işlemeler ve figürlerle yumurta kabuklarını birer sanat eseri haline getiriyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Nisan 2022 11:37
Yazdır
Yumurta kabukları, polis memurunun elinde sanat eserine dönüşüyor

Koruma Şube Müdürlüğünde görev yapan iki çocuk babası Zafer Bozdemir (48), 2017 yılında yumurta oyma sanatıyla ilgili izlediği bir videodan etkilenerek bu sanatı denemeye karar verdi.

Kendisine oyma işlemi yapacağı mikromotor adı verilen cihazı alan Bozdemir, deneme yanılma yöntemiyle atık yumurta kabuklarının üzerine çeşitli figürler ve motifler işlemeye başladı.

Bu alanda kendisini geliştiren Bozdemir, kent merkezinde kiraladığı 10 metrekarelik atölyesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Mesai saatlerinin ardından atölyesine geçen Bozdemir, çeşitli boyutlardaki içi boşaltılmış yumurta kabuklarının üzerine Türk bayrağı, Türkiye haritası, çeşitli yazılar, desenler ve figürler işliyor.

Bozdemir, atölyesinde yaptığı işlemeleri çoğaltıp, ilerleyen zamanlarda bir sergi açarak yumurta oyma sanatının Türkiye'de bilinirliğinin artmasına katkı sağlamak istiyor.

- Hint bülbülünden deve kuşu yumurtasına

Zafer Bozdemir, AA muhabirine yaklaşık 5 yıldır yaptığı yumurta oyma sanatının kendisine çok iyi geldiğini söyledi.

Boyutu en küçük olan Hint bülbülünden en büyük deve kuşu yumurtalarına kadar çeşitli boyutlarda çalışma yapabildiğini, altına küçük bir delik açarak içini boşalttığı yumurtaları, zar temizliğinin ardından kuruttuğunu anlattı.

Kuruyan yumurtanın üzerine hayal ettiği resim ya da figürlerin eskizini çizdiğini, daha sonra oyma ve delme işlemine geçtiğini aktaran Bozdemir, rengarenk boyadığı yumurtaların bazılarını led ışıklarla farklı bir görünüme kavuşturduğunu dile getirdi.

- "Bu iş bana sabrı öğretti"

Bu sanatın sabır ve hassasiyet gerektirdiğini, öğrenme aşamasında çok zorluk çektiğini anlatan Bozdemir, "Bu iş bana sabır kattı. Bunu herkes yapabilir diye düşünüyorum ama herkes aynı sabrı gösterebilir mi? Çünkü çalıştığımız materyal yumurta. En hassas, en kırılgan madde. Günlerce uğraşıp son aşamada kırıldığı oluyor. Çizim yaparken, temizlik yaparken kırılabiliyor. Milimetrik bir materyal. Eğer bıkarsanız, geri çekilirseniz soğumanıza sebep olur. Burada da sabır giriyor." ifadelerini kullandı.

Bu sanatın dünyada yaygın olduğunu, Türkiye'de çok fazla uğraşan kişinin olmadığını söyleyen Bozdemir, çalışmalarını gören kişilerin şaşırdığını belirtti.

Bozdemir, eserlerini bu sanatla ilgilenen kişilerin oluşturduğu sosyal medya platformları üzerinde sergilediğini aktararak, sergi açmayı ve bu hobiyle uğraşmak isteyenlere eğitim vermeyi istediğini kaydetti.

- "Mesleğime çok olumlu yansıdı"

Boş zamanlarının çoğunu atölyesinde geçirdiğini anlatan Bozdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tamamen hobi, stres amaçlı yaptığım bir iş. Ben atölyeme geldiğim zaman burayı bir atölye olarak değil, terapi merkezi olarak görüyorum. Yumurtayı elime aldığım zaman hangi şekli yapayım, nasıl bir çizim yapayım, kesim mi yapayım, boyama mı yapayım derken zaten bir süre geçiyor. Ondan sonra her kesimde, delimde üzerimdeki stresin büyük bir kısmının kalktığını hissedebiliyorum.

KAPAT [X]

Sanat insanı stresten uzaklaştırdığı için karşındakini daha iyi anlayabiliyorsun. Ben bunun örneğini gördüm, yaşadım. Bir olaya gittiğim zaman, herhangi bir şeye müdahale ettiğim zaman daha önceden yapamadığım şeyleri, şimdi daha rahat yapabiliyorum. Karşımdakini çok daha rahat anlayabilme özelliği verdi bana. Bu da çok güzel bir olay. Mesleğime çok olumlu şekilde yansıdığını hissediyorum."

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Polis memuru görev yaptığı şehirlerdeki insanların yaşamını fotoğraflıyor
Polis memuru görev yaptığı şehirlerdeki insanların yaşamını fotoğraflıyor
İçişleri Bakanı Soylu, polislerle iftar yaptı
İçişleri Bakanı Soylu, polislerle iftar yaptı
Kadın komutanlar karlı yolları aşarak köylerde KADES'i tanıtıyor
Kadın komutanlar karlı yolları aşarak köylerde KADES'i tanıtıyor
Öğretmenler doktorlar için konser verdi
Öğretmenler doktorlar için konser verdi
'Yılın hemşiresi' Büşra Torun, ödülünü Erdoğan'dan aldı
'Yılın hemşiresi' Büşra Torun, ödülünü Erdoğan'dan aldı
Başhekimden grevdeki doktor için tepki çeken sözler
Başhekimden grevdeki doktor için tepki çeken sözler

Bu Habere Tepkiniz

İsteğe bağlı iştirakçilikte SGK ödemeleri nasıl hesaplanır?

İsteğe bağlı iştirakçilikte SGK ödemeleri nasıl hesaplanır?

İsteğe bağlı iştirakçilik, 5434"e tabi memurlar içindir ve zorunlu çalışma olmadan emeklilik hizmet süresini tamamlamaya katkı sağlar.
Üniversitelerde garip nepotizm hikayeleri!

Üniversitelerde garip nepotizm hikayeleri!

Yükseköğretim kurumlarında sendika, sivil toplum kuruluşu, dini gruplar, akraba, memleketçilik gibi idari kadrolaşma kervanına katılımların yeni muhatapları: Yöneticilerin öğrencileri!!!
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Memurlarla ilgili Covid-19 genelgesi yürürlükten kaldırıldı

Memurlarla ilgili Covid-19 genelgesi yürürlükten kaldırıldı

Covid-19 salgını sırasında normalleşme tedbirlerini içeren genelge yürürlükten kaldırıldı. Kronik hastalığı bulunan 60 yaş üstüne verilen idari izinler ile gebelikte 24. Haftada başlatılan doğum öncesi izin uygulaması kaldırıldı.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
Çok sayıda atama ve görevden alma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Çok sayıda atama ve görevden alma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

9 Nisan 2022 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Danıştay, profesör alımında bilim alanına uygun olarak belirlenmeyen jüriyi iptal etti!

Danıştay, profesör alımında bilim alanına uygun olarak belirlenmeyen jüriyi iptal etti!

Danıştay Sekizinci Dairesi, Profesör alımında ilan edilen kadronun bilim alanına uygun olarak belirlenmeyen jüriyi iptal etti.
Eşi özel sektörde çalışan memurların 'merkez' sorunu

Eşi özel sektörde çalışan memurların 'merkez' sorunu

Eşi özel sektörde çalışan memurların eş durumu tayininde primin ödendiği yer sorunu
MEB, yetkili sendika belirleme yazısını illere gönderdi

MEB, yetkili sendika belirleme yazısını illere gönderdi

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ''Yetkili Sendika Belirleme Çalışmaları'' konulu yazıyı illere gönderdi
Yerel yönetim personeline günlük 23 TL'lik yemek yardımı

Yerel yönetim personeline günlük 23 TL'lik yemek yardımı

Toplu sözleşmede yer alan hüküm gereğince, İtfaiye ve zabıta personeli ile Yerel yönetimlerde çalışan kamu görevlilerine yemek yardımı verilmesine imkan sağlayan düzenleme yürürlüğe girdi.
Erdoğan'ın, öğretmen alım sayısını açıklamaması ne anlama geliyor?

Erdoğan'ın, öğretmen alım sayısını açıklamaması ne anlama geliyor?

Milli Eğitim Bakanlığının 2022 yılında kaç öğretmen alacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıklamadı
Gelir İdaresi Başkanlığı 27 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 27 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 27 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alacak. Son başvuru tarihi 22 Nisan 2022.
Mahkum 17.Bölüm Fragmanı

Mahkum 17.Bölüm Fragmanı

Mahkum 17.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. FOX TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Mahkum dizisinin yeni bölümü 14 Nisan Perşembe akşamı saat 20.30 itibariyle sizlerle.
Gelir İdaresi Başkanlığı 11 sözleşmeli avukat alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 11 sözleşmeli avukat alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 11 sözleşmeli avukat alacak. Son başvuru tarihi 22 Nisan 2022.
Keles'te evsel atık sorunu tarih oluyor

Keles'te evsel atık sorunu tarih oluyor

Bursa'da hayata geçirdiği çevre yatırımları ile evsel katı atıkları çöp olmaktan çıkarıp hammaddeye dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, Keles ilçesinde atıkların toplanacağı Evsel Katı Atık Aktarma İstasyonu?nun inşaatını da tamamladı.