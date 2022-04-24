Hem kanserle savaştı hem de öğrenciler yetiştirdi
İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) öğretim görevlisi olarak çalışan Doç. Dr. Didem Okutman Taş (46) yaklaşık 3,5 yıldır mücadele ettiği kansere yenildi. Hastalığı boyunca akademik çalışmalarına devam eden Doç. Dr. Didem Okutman Taş, ödüller de almıştı.
İTÜ İnşaat, Çevre Mühendisliği bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışan 2
çocuk annesi Doç. Dr. Didem Okutman Taş, 3.5 yıl önce göğsündeki kitle için
doktora gittiğinde meme kanseri olduğunu öğrendi. Özel bir hastanede tedavi
görmeye başlayan Doç. Dr. Taş bu süre zarfında akademik çalışmalarına ve öğretim
görevlisi olarak çalışmaya devam etti.
Doç. Dr. Taş 2019 yılında Akdeniz Üniversitesi tarafından Bilim Hizmet Ödülü'ne
layık görüldü. Alanında yaptığı çalışmalarla çok sayıda ödül alan Doç. Dr. Didem
Okutman Taş, önceki gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
TABUTUNA GALATASARAY BAYRAĞI KONULDU
Doç. Dr. Taş, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde dün öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Taş'ın cenazesine ailesi, öğrencileri ve akademisyen arkadaşları katıldı.
Cenazede Taş'ın küçük kızı annesinin tabutunun başından ayrılmadı. Doç. Dr.
Didem Okutman Taş'ın tabutuna Galatasaray Lisesi'nden mezun olduğu ve gönül
verdiği takım olduğu için Galatasaray bayrağı konuldu. Taş, helallik alındıktan
ve cenaze namazı kılındıktan sonra Nakkaştepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.
"TEŞHİS KONULDUĞUNDA İLERİ NOKTADAYDI"
Eşi Devrim Taş, hastalık sürecini ve yaşadıklarını anlattı. Devrim Taş, eşinin
çok güçlü olduğunu hastalığı süresince akademik çalışmalara devam ettiğini ifade
ederek, "Çok üzgünüm, çok erken bir kayıp ama yetiştirdiği öğrenciler misyonunu
mutlaka devam ettirecek. Yarım kalmış bir hikaye elbette. İnşallah evlatları
daha uzun bir ömür sürerek daha faydalı çalışmalar yapacaklar.
3,5 yıldan beri mücadele ediyordu. Maalesef teşhis anında da ileri noktadaydı
hastalık. Çok kahramanca mücadele etti. Bir gün yılmadı, bir gün olsun gözünden
yaş gelmedi. Ben duygusallaşıp ağladığım zamanlar bana destek oldu, bana moral
verdi. Çok güçlü bir kadındı. Hastalığı boyunca akademik çalışmalarına devam
etti. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri vardı. Hiç aksatmadı, elinden gelenin
en iyisini yapmaya devam etti. Çok idealistti" dedi.