Texas'ta ilkokula ateş açıldı: 14 çocuk, 1 öğretmen öldü
ABD'nin Texas eyaletinde ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda 14 çocuk ve 1 öğretmen hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 24 Mayıs 2022 23:38
Texas'ta ilkokula silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 14'ü öğrenci
ve 1 öğretmen hayatını kaybetti. Saldırgan ölü ele geçirildi.
Yerel medyadan edinilen ilk bilgilere göre, saldırı San Antonio'nun 90 dakika batısındaki 16 binden fazla nüfusu bulunan Uvalde kasabasında gerçekleşti.
Yaklaşık 600 öğrencinin eğitim gördüğü Uvalde ilkokuluna düzenlenen saldırıda 14 çocuk 1 öğretmen hayatını kaybetti.
Texas Valisi şüphelinin ölü oalrak ele geçirildiğini söyledi.
Kasabadaki bütün okullar kapatılıp eğitime ara verilirken San Antonio polisinin olay yerine gönderdiği SWAT timlerinin, helikopter ve suç müfettişleri ile saldırıyı aktif olarak soruşturduğu bildirildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız