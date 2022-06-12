Çayda boğulan Halime hemşire toprağa verildi, kaybolan meslektaşı aranıyor
Siirt'in Pervari ilçesinde, Müküs Çayı kenarında piknik yaparken elini yıkadığı sırada dengesini kaybederek düştüğü suda boğulan hemşire Halime Timurtaş, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Onu kurtarmak için suya giren ve kaybolan hemşire Eyyüp Güneş'i arama çalışmaları ise devam ediyor.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında Pervari ilçesine bağlı Beğendik beldesinde
bulunan Müküs Çayı'nda meydana geldi. Bir grup sağlık çalışanı, piknik yapmak
için bölgeye gitti.
Çay kenarında piknik yapan sağlıkçılardan hemşire Halime Timurtaş, elini yıkadığı
sırada dengesini kaybederek suya düştü.
Akıntıya kapılan Timurtaş'ı gören arkadaşları da suya girip kurtarmak istedi.
Suya giren bazı kişiler tarafından Halime Timurtaş çaydan çıkarılırken, o sırada
çevredekiler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Timurtaş'a kalp masajı yaptı. Timurtaş,
yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çaya giren 5 kişi de vatandaşlar
tarafından kurtarılırken, Halime'ye ulaşmak için suya gören hemşire Eyyüp Güneş
ise kayboldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün gece Twitter hesabında yaptığı paylaşımda,
"Acı Günümüz. Siirt Pervari'de bir grup sağlık çalışanı arkadaşımız, piknik
yapmak için Müküs Çayı kenarına gitti. Elini yıkadığı sırada, dengesini kaybedip
akıntıya kapılan hemşire arkadaşımız Halime Timurtaş, çaydan çıkarılsa da tüm
müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay sırasında hemşire arkadaşımız Halime'yi çaydan çıkarmaya çalışanlardan
hemşire Eyyüp Güneş kardeşimiz şu an kayıp. Arama kurtarma ekipleri çalışmalarına
devam ediyor. Vefat eden arkadaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. En büyük temennimiz
ise, kayıp arkadaşımız Eyyüp'ü sağ salim aramızda görmek. Hepimize büyük geçmiş
olsun" dedi.
Halime Timurtaş, sabah saatlerinde Siirt'te Şeyh Faraç Camii'nde kılınan cenaze
namazının ardından Zevye Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
Halime Timurtaş'ı kurtarmak için suya giren ve kaybolan hemşire Eyyüp Güneş'i
arama çalışmalarına AFAD, UMKE ve Van'dan gelen Jandarma Su Altı Arama Kurtarma
Timi tarafından devam ediliyor.