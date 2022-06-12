İnşaat yapmak cesaret ister

Pandemi süreci, döviz kurundaki yükselişler ve Rusya-Ukrayna gerilimi ile beraber özellikle emtia fiyatlarındaki artıştan en şok etkilenen sektörlerden biri de konut sektörü oldu. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2022 Nisan'a ilişkin açıkladığı İnşaat Maliyet Endeksi, maliyetlerdeki artışın rekor tazelediğini ortaya koydu. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2022 Nisan'da bir önceki aya göre yüzde 6,12 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 106,60 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 7,47, işçilik endeksi yüzde 1,35 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 133,71 işçilik endeksi yüzde 43,75 arttı. Konut fiyatlarındaki artışı yalnızca arsa maliyeti, beton, demir ve çimentoya bağlamak doğru olmaz. Kaba inşaat haricinde ince işçilik asıl maliyeti artıran unsur olarak öne çıkıyor.

İNCE İŞLER FİYATI ETKİLİYOR

İnşaattaki ince işler maliyeti çoğu zaman kaba inşaat maliyetinden daha fazla tutuyor. Peki nedir bu ince işler... Asansör, dış cephe, ısıtma sistemleri, tesisat, şap, seramik, mermer, elektrik, sıva, boya, alçıpan, pencere, parke, kapı, mutfak ve banyo dolabı, ankastre ürünler, ortak alanlar, havalandırma, yangın sistemleri, korkuluk, küpeşte ve peyzaj uygulamaları ince işlerin içine giriyor. Bunlar bir konutun içinde olmazsa olmaz unsurlar. Dekorasyon dünyasının geniş olduğunu belirterek, hayal gücünüze göre istediğiniz harcamayı da yapmanız mümkün.'

FİYATLAR UÇTU

Yapılan araştırmalara göre Türkiye genelinde nisan ayı itibarıyla konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 147, kiralarda ise yüzde 120 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye genelinde nisan ayında ortalama konut metrekare satış fiyatı 8 bin 252 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 114 bin 20 TL ve konut yatırımının geri dönüş süresi 18 yıl olurken, ortalama kira ise 4282 TL oldu. Konut yapmanın yanında konut almanın da zorlaştığı bu dönemde, fiyatların normal seviyesine inmesi için; döviz kurunun gevşemesi, alım gücünün artması ve konut arzının çoğalması gerektiğini belirtelim..

ISI YALITIMIN MALİYETİ DAİRE BAŞI 20 BİN LİRA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuna duyurduğu yalıtım kredisi projesiyle konut ve iş yerlerinden enerji tasarrufu sağlanması ve ithalatın düşürülmesi planlanıyor. Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Eruslu "Ülkemizde alınan yalıtım kredisini bu bakımdan memnuniyetle karşılıyoruz. Bu kredi ile halkımız yüzde 0,99 faiz oranıyla 50 bin TL'ye kadar 60 ay vadeli olarak kredi kullanabilecek ve evlerini daha düşük faturalarla kışın ısıtabilecek ve yazın da serinletebilecek. Üstelik kredi taksitlerinin önemli bir kısmı doğalgaz ve elektrik faturalarında sağlanacak tasarrufla kendi kendini ödeyecek. Bugün İstanbul'daki ortalama bir apartmanda dış cephede ısı yalıtımı yapılmasının daire başına maliyeti 20 bin ila 25 bin TL mertebelerinde" diye konuştu.

POTANSİYEL 300 BİN EV VAR

Yüzde 0,99 faizli, 60'a kadar uzun vadede finansman çözümünün sunulacağı yalıtım kredisi ile her yıl 300 bin hanenin yalıtılması durumunda beş yıl sonunda toplam 4,8 milyar metreküp doğalgaz tasarruf edilmiş olacağına dikkat çeken Emrullah Eruslu "Tasarruf edilen bu miktar 2020 yılında konutlarda tüketilen toplam enerjinin yüzde 15,5'ine karşılık geliyor ve parasal karşılığı 26,5 milyar TL'yi aşıyor. Yalıtım kredisi sadece vatandaşa değil devlete de kazandıracak" açıklamasında bulundu.

BUNLARA DİKKAT EDİN

Hem fiyatların arttığı hem de düşük arz nedeniyle seçeneklerin azaldığı bu ortamda doğru evi bulabilmek zorlaştı. Gözden kaçırdığınız en ufak bir detay, ileride büyük sorunlar yaşamanıza sebep olabilir. Bütün birikiminizi yatıracağınız veya önemli ölçüde borçlanacağınız bir evin sizi memnun etmesi için evin fiyatından tapusuna, çevresinden imkanlarına kadar bütün detaylara bakın.

> Öncelik deprem güvenliği. Binanın yaşı, kullanılan malzeme, kaçak kat çıkma ve kolon kesme gibi durum yaşanıp yaşanmadığı araştırılmalı. Evi alım amacınıza göre özellikleri değişebilir.

> Evin iç özellikleri (oda sayısı, büyüklüğü vs.) beklentilerinizi karşılamalı. Konum, en öncelikli konulardan biri. Eğitim, hastane, alışveriş, toplu ulaşım, yeşil alan ve işe yakınlığı, bölgenin gelişim potansiyeli evin hem değerini etkiler hem de hayatı kolaylaştırır.

> Evi yatırım için aldıysanız geri dönüş süresini (amortisman) hesaplayın. Türkiye genelinde amortisman süresi 19 yıl. Bu süreyi düşürmek için kira getirisi yüksek yerleri seçin.

> Pazarlık yapın. Konutların ilana çıkış fiyatı ile gerçekleşen satış fiyatları arasında yüzde 5 ile 20 arasında fark oluşuyor. Aidatın ne kadar olduğunu ve aidata hangi kullanımların dahil olduğunu araştırın.

NECMİ ÇİÇEKÇİ