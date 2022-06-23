İsmailağa Cemaati'nden cenaze açıklaması: Kadınlar katılmasın

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören İsmailağa Cemaati lideri, din alimi Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında hayatını kaybetti. Ustaosmanoğlu'nun vefat haberini torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu sosyal medya hesabından, "Mahmud efendi hazretleri dedem hazreti Allah'a vasıl oldular" notuyla paylaştı.

"ŞEYHİMİZ 01.50 İTİBARIYLA HAKK'A YÜRÜDÜ"



İsmailağa Cemaati'nden yapılan açıklamada ise, "24 Zilkade 1443 Perşembe gecesi saat 01.50 itibarı ile sevgili şeyhimiz Mahmud Efendi Hazretlerimiz Hakk'a yürümüş ahirete irtihal etmiştir. Cümle Ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun. Cenazesi 24 Haziran 2022 Cuma günü Cuman Namazını müteakip Fatih Camii'nden kaldırılacaktır." denildi.

"HANIMLARIN CENAZEYE KATILMAMALARINI RİCA EDERİZ"



Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesiyle ilgili İsmailağa Cemaati'nden yapılan açıklamada ise kadınların cenazeye katılmaması istendi. Söz konusu açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Hanım kardeşlerimizin dikkatine! Mahmut Efendi Hazretlerimizin hanımların cenazelere katılmalarına razı olmadığı kesin bilinen bir husustur. Dolayısıyla hanım kardeşlerimizin, Mahmut Efendi Hazretlerimizin bu hassasiyetini dikkate alıp cenazeye katılmamalarını rica ederiz."