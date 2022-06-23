'Cumhurbaşkanımızın maaşı, emekli vekillerin maaşı düşük kalmasın diye artıyor'

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.

AK Parti Uşak Milletvekili Güneş, muhalefetin, ülkedeki olumsuz ekonomik gelişmelerden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sorumlu tuttuğuna işaret ederek, ABD ve Avrupa ülkelerinde de görülen küresel olumsuz ekonomik verilerin sorumlusu olarak da Erdoğan'ı görüp görmediklerini sordu.

Türkiye'deki olumlu ekonomik gelişmeleri sıralayan Güneş, üretimin arttığını, istihdam ve ihracatta rekorlar kırıldığını kaydetti. Faiz oranının artırılması halinde bu gelişmelerin yaşanamayacağına işaret eden Güneş, vatandaşın, ekonomik sorunların çözümünü AK Parti'den beklediğini anlattı.

Güneş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ödeneğiyle ilgili tartışmaları anımsatarak, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı maaşına bağlı olan emekli cumhurbaşkanı, TBMM başkanı, bakan, bakan yardımcısı, milletvekili maaşları var. Muhalefet bize, 'Eğer böyle kalırsa, milletvekillerinin emekli maaşları hakimlerin altında kalacak. Ne olur artırın' diyor. Sayın Cumhurbaşkanımız kendi maaşına zam istememesine rağmen, emekli milletvekillerinin maaşı düşük kalmasın diye artırıyor. Sayın Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel 'Cumhurbaşkanı kendi lehine bütçeyi artırdı' diyorlar. Sizin için artırdı. Bunu özelde bize söylemiyor musunuz? Niye kameranın karşısına geçip de vatandaşı aldatıyorsunuz? O zaman, 'Biz bunu almayacağız' deyin."

- "Demokrasimiz güçlendi"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanvekili, MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, "Türkiye'de devlet krizi olduğu" eleştirilerini yanıtladı.

Türkiye'de demokrasinin güçlendiğini ve ülkenin, milletler camiası içerisinde güçlü bir konuma geçtiğini kaydeden Aksu, "Bir devlet krizi yoktur ama bir devlet krizi çıkarmak için her türlü yolu deneyenler, bu amaçla Türkiye hasmı çevrelerle iş birliği yapanlar vardır. Ancak başaramayacaklar. Türkiye, lider ülke ve küresel güç olma ülküsünü gerçekleştirmek amacıyla yoluna devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, muhalefetin iktidarı eleştirmesini "devlet düşmanlığı" olarak nitelendirmenin doğru olmadığını, muhalefetin eleştirilerinin, iktidarın devlete zarar vermesinin önüne geçmeyi hedeflediğini söyledi.

İktidarın, ekonomideki olumsuz gelişmelerin gerekçesi olarak "dış güçler" söylemini dile getirdiğini savunan Arı, "Artık bu hikayeleri bir tarafa bırakmak ve gerçekleri görmek zorundasınız." diye konuştu.

Arı, kur korumalı mevduat hesaplarının devlete maliyetinin 40 milyar liraya yaklaştığını, döviz kurundaki artışın sürmesi halinde bunun daha da artacağını belirtti.

- "Bir kez de 'Biz sorumluyuz' deyin"

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, yılın ortasında adeta yeni bir bütçe yapıldığını, ek bütçenin yüksek enflasyon nedeniyle hazırlandığını öne sürdü.

Şener, ek bütçede öngörülen gelirlerin sabit ve dar gelirlilerden tahsil edileceğini, bu bağlamda hükümetin enflasyon ortamına yönelik memnuniyetini ve "gözlerinde ışıltıların olduğunu" hissettiklerini savundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve iktidar partisi milletvekillerinin, olumsuz gelişmelerde hükümeti kusurlu görmediğini, sorumluyu başka yerde aradıklarını öne süren Şener, "Sorumluluğunuzu kabul etmemek hem kitaba hem demokratik teamüllere aykırıdır. Enflasyon ve kur patladı. Sorumlusu sizsiniz, hükümettir, hatta Sayın Bakan'ın kendisidir. Politika faizini indirmeyi 4 kez üst üste denemişsiniz, her seferinde enflasyon ve kur artmış. Ülkede iktisadı bilenler bunları söylemiş, onları mahkemeye sevk etmişsiniz. Böyle bir yönetim şekli olur mu? Allah aşkına bir kez de 'Biz sorumluyuz' deyin." sözlerini sarf etti.

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, Cumhuriyet'in 100. yılına yaklaşılırken Türkiye'de hala bölgeler arası eşitsizlik görüldüğünü, iktidarın bazı yerlerdeki makası kapatamadığını öne sürdü.

Komisyonda, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, milletvekillerinin sorularına ve eleştirilerine yanıt veriyor.