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55 bin aile hekimi 2 gün iş bırakacak

Aile hekimleri, 'Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin geri çekilmesi, özlük haklarının iyileştirilmesi talebiyle 2 gün iş bırakacak. AHESEN Başkanı Özer, 55 bin kişinin iş bırakacağını ve söz konusu tarihlerde Türkiye genelindeki tüm aile sağlık merkezlerinin kapalı olacağını söyledi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 29 Haziran 2022 15:59
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55 bin aile hekimi 2 gün iş bırakacak

Aile hekimleri, "Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği"nin geri çekilmesi, özlük haklarının iyileştirilmesi talebiyle iş bırakacak.

Yarın ve 1 Temmuz Cuma günü yapılacak ve sivil toplum örgütlerinin de destek verdiği eylemle ilgili açıklama yapar Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Gürsel Özer, şunları söyledi:

Sağlık Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl yürürlüğe konulan yönetmelik adeta bir ceza yönetmeliği halini aldı. Asıl görevi koruyucu hekimlik olan Aile Sağlığı Merkezlerine; belediyelerin yapması gereken defin işlemleri, Adli Tıp Kurumu'nun yapması gereken adli tabiplik görevi dahi aile hekimlerine verildi. Dünyanın hiçbir ülkesinde aile hekimliği uygulamasında yeri olmayan, akıl almaz angaryalar (satranç oynayabilir, TV'ye çıkabilir raporu vb.) Aile hekimlerine verildi. Tıbben karşılığı olmayan rapor isteklerini geri çevirdiğimiz durumlarda fiziksel ve sözlü şiddetle karşılaştık.

Binlerce sorunun temel çözümünü sunmak üzere bulunduğumuz görüşme taleplerimizin tamamı Sayın Bakan tarafından geri çevrildi. Sağlık Bakanlığı tarafından sahanın muhatabı olan tüm sivil toplum kuruluşları yok sayıldı. Geçtiğimiz hafta bakanlığın düzenlediği sözde çözüm toplantısına hiçbir STK temsilcisi davet edilmedi. Bu toplantıda, Aile Sağlığı Merkezlerinin güçlendirilmesine yönelik 10 yıldır uygulanan projenin yeniymiş gibi sunulması ise bizleri hayrete düşürdü. 10 yıldır uygulanmaya çalışılan proje kapsamında öncelik kamu Aile Sağlığı Merkezlerinin yapımı idi. Yapılmadı! Sendika ve diğer STK'ları muhatap almamasını, özel bir hastane patronu olarak haklı bulabiliriz. Belli ki sayın bakan özel hastanelerde çalışan hekimlerin de sendikalaşmaya başladığından habersiz. Sayın bakanın atladığı en önemli nokta, diyalogdan kaçtıkça çözümün değil, yıkımın mimarı olacağı.

"55 bin kişi iş bırakıyor"

Yapılan devasa binalar sağlık sorunlarına şifa olmayacak. Aile Hekimliği uygulamasına yatırım yapmayıp, yapıyormuş gibi davranmak da siyasetin gereği olabilir. Ancak hiçbir siyasi anlayış, halkın sağlığıyla oynamayı kabul etmez. Şehir hastaneleri tedavi eder. Aile Sağlığı Merkezleri korur. Güçlendirilmiş Aile Sağlığı Merkezleri daha kapsamlı korur. Söz verdiğiniz binaları yapmadınız. Söz verdiğiniz gibi diyetisyen, pedagog, sosyolog ve uzman hekim ataması yapmadınız. Korumamayı tercih ettiniz. Tüm yapmadıklarınız için sizi aklın, bilimin ve toplum sağlığı bilincinin yoluna davet ediyoruz! 55 bin kişi iş bırakıyor. 30 Haziran - 1 Temmuz'da tüm Türkiye'de aile sağlığı merkezleri kapalı olacak. Hastanelerde randevu alamama, uzman bulamama gibi sıkıntıların yaşandığı bu günleri büyük kaosa dönüştürmemek için sizi Sendikalar ve Sivil Toplum kuruluşları ile son kez masaya oturmaya davet ediyoruz."

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