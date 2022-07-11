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10 yıl önce iki oğlunu öldürten anne ile ilgili soruşturma tamamlandı

İddianamede, suçunu itiraf eden anne, sevgilisi ve onun oğlunun, birlikte ve planlı hareket ederek cinayetleri işledikleri belirtilerek, sanıklar hakkında, "tasarlayarak canavarca hisle insan öldürmek" suçundan ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Temmuz 2022 19:18
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10 yıl önce iki oğlunu öldürten anne ile ilgili soruşturma tamamlandı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, 10 yıl önce iki oğlunu öldürmesi için azmettiren anne F.E.G. ile çocukları öldüren sevgilisi İ.T. ve onun oğlu A.T. hakkında, ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açtı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianameye göre, 10 yıl önce 22 yaşındaki Oğulcan Bertan Karaoğlu ile 18 yaşındaki Özgür Çağkan Barış Karaoğlu hakkında birer yıl arayla kayıp başvurusu yapıldı.

Başsavcılığın talimatı üzerine kayıp dosyası geçen yıl raftan indirildi ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel ekip kuruldu.

Dosyayı yeniden inceleyen ekip, kayıp kardeşlerin öldürülmüş olabileceğine dair delillere ulaştı.

Bu kapsamda çocukların annesi F.E.G, sevgilisi İ.T. ve oğlu A.T, 8 Ekim 2021'de gözaltına alındı.

Anne F.E.G, kayıp kardeşleri öldürdükten sonra Ayaş ilçesine bağlı Orta Bereket Mahallesi'ndeki hobi bahçesine gömdüklerini itiraf etti. Burada yapılan kazıda iki kardeşin cesedi yerin üç metre altında bulundu.

- Mezarını kazdırdılar

Cinayetleri sanık İ.T. ve oğlu A.T. ile çocukların annesi F.E.G'nin planladıkları aktarılan iddianameye göre, anne F.E.G, sevgilisi İ.T'ye, "Bana sürekli eziyet ediyor. Oğulcan'ı yok edelim, ölüsü bir gün, dirisi her gün ağlar." diyerek öldürmeye azmettirdi.

Bunun üzerine İ.T, oğlu A.T. ve F.E.G, olay tarihinden bir gün önce piknik yapacaklarını söyleyerek Oğulcan'ı Ayaş ilçesine bağlı Orta Bereket Mahallesi'ndeki hobi bahçesine götürdü.

Burada su kuyusu açma bahanesiyle Oğulcan'a kendi mezarını kazdıran İ.T, av tüfeğiyle ateş edeceği sırada kendisine "baba" diye seslenmesi üzerine Oğulcan'ı öldürmekten vazgeçti.

Anne F.E.G'nin bu duruma kızması nedeniyle İ.T, ertesi gün aynı yere götürdüğü Oğulcan'ı bu sefer başından vurarak öldürdü, cesedi ise bir gün önce Oğulcan'a açtırdığı kuyuya gömdü.

Sanıklar, bu cinayetten yaklaşık bir yıl sonra, ağabeyinin kaybolmasından İ.T'yi sorumlu tutan Özgür Çağkan Barış Karaoğlu'nu da öldürmeye karar verdi. Anne F.E.G, oğlu Barış'ın tatlısına uyku ilacı kattıktan sonra İ.T. ve oğlu A.T'yi eve çağırdı.

Sanık İ.T, eve vardığından ilacın etkisiyle uyuyan Barış'ın başına demirle vurarak öldürdü. Barış'ın cesedi de Oğulcan'ın gömülü olduğu yerin yakınına gömüldü.

KAPAT [X]

Anne F.E.G. ifadesinde, boşandığı eşinden olan iki oğlunun çalışmadığını, madde bağımlısı olduklarını, kendisini sürekli darbettiklerini savundu. Bu nedenle cinayetleri planlayarak işlediklerini, cesetleri hobi bahçesine gömdüklerini itiraf eden anne F.E.G, küçük oğlu Barış'ın öldürülmesinde, 2019'da vefat eden dedesi İ.G'nin de dahili olduğunu belirtti.

- "Vahşet"

Kardeşlerin öz babası A.K, müşteki sıfatıyla alınan ifadesinde, çocuklarının annesi F.E.G. ile 2006'da şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrıldıklarını, oğullarının talebi üzerine 2008'de tekrar evlendiklerini söyledi.

Eşinin o dönem noterde çalıştığını, ayrı kaldıkları sürede İ.T. ile gönül ilişkisi olduğunu öğrendiğini ifade eden A.K, bunun üzerine 2009'da F.E.G'den boşandığını, bir daha yüz yüze görüşmediğini kaydetti.

Baba A.K, büyük oğlu Oğulcan ile 2009'a kadar telefonda görüştüklerini, yanına gelmek istediğini ancak annesinin bırakmadığını söylemesi üzerine iletişimini kopardığını bildirdi.

Oğulcan'ın kayıp haberinin ardından, küçük oğlu Barış'ın kendisine ağabeyinin, annesi F.E.G ve İ.T. tarafından öldürülmüş olabileceğini söylemesi üzerine F.E.G'ye telefonla ulaştığını anlatan baba A.K, "F.E.G, bana Oğulcan'ın Suriye gitmiş olabileceğini söyledi. Bunun üzerine yeniden görüştüğüm küçük oğlum Barış, ağabeyinin kaybolmadan hemen önce İ.T'yi evden kovduğunu ve annesiyle sevgili olmasına tepki gösterdiğini aktardı." ifadelerini kullandı.

Cinayetleri vahşet olarak niteleyen baba A.K, sanıklardan şikayetçi oldu.

- İkişer kez ağırlaştırılmış müebbet

İddianamede, anne, sevgilisi ve onun oğlunun, birlikte ve planlı hareket ederek cinayetleri işlediklerine dikkat çekilerek, şu tespite yer verildi:

"Şüphelilerin, Özgür Çağkan Barış Karaoğlu'nu fikir ve eylem birliği içerisinde öldürdükleri, Oğulcan Bertan Karaoğlu'nun ölümünde ise F.E.G'nin öldürme planı içerisinde hareket ettiği, bununla birlikte, öldürme eyleminde fiili iştirakinin bulunmadığı, bu ölümde azmettiren sıfatına sahip olduğu, Oğulcan'ı, İ.T. ve A.T'nin birlikte öldürdükleri, her iki cesedin öldürme eylemlerinden sonra İ.T. ve A.T. tarafından gömüldüğü ve bu şekilde üzerlerine atılı suçları işledikleri sabit olduğu anlaşılmıştır."

Bu kapsamda, İ.T, A.T. ve F.E.G'nin, "tasarlayarak canavarca hisle insan öldürmek" suçundan ikişer kez "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması" talep edildi.

Sanıklar, Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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