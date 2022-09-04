THY'den, İmamoğlu'nun Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalıları iddialarına ilişkin açıklama

Sözleşmeliye kadro çalışmaları bu ay tamamlanacak
Sözleşmeliye kadro çalışmaları bu ay tamamlanacak
MEB, miniklerin okula uyum eğitimini veli seminerleri ile yarın başlatıyor
MEB, miniklerin okula uyum eğitimini veli seminerleri ile yarın başlatıyor
Ağustosta en çok satan otomotiv markaları belli oldu
Ağustosta en çok satan otomotiv markaları belli oldu
Eylül ayı ekonomide yoğun geçecek
Eylül ayı ekonomide yoğun geçecek
Ağustos enflasyonu yarın açıklanacak
Ağustos enflasyonu yarın açıklanacak
Dolandırıcılık çetesinin lideri 'hayırsever işadamı'! Çetede komiser ve şarkıcı da var
Dolandırıcılık çetesinin lideri 'hayırsever işadamı'! Çetede komiser ve şarkıcı da var
Silivri Cezaevi'ne özel kaçak radyo istasyonu kurmuşlar
Silivri Cezaevi'ne özel kaçak radyo istasyonu kurmuşlar
MEB'e 40 sözleşmeli personel alınacak
MEB'e 40 sözleşmeli personel alınacak
Türkiye düşman çemberinde! Suriye'de yeni cephe
Türkiye düşman çemberinde! Suriye'de yeni cephe
HDP'li Semra Güzel tutuklandı
HDP'li Semra Güzel tutuklandı
Bakan Koca: Asistanların nöbet sayısı artık ayda 8 ile sınırlı
Bakan Koca: Asistanların nöbet sayısı artık ayda 8 ile sınırlı
'Memurların vergi dilimlerini yüzde 10'la sınırlandıralım'
'Memurların vergi dilimlerini yüzde 10'la sınırlandıralım'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert mesaj
YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak?
YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak?
Eski THK Rektörü Ban için tutuklama kararı
Eski THK Rektörü Ban için tutuklama kararı
Oto galericilerin 15 Eylül telaşı
Oto galericilerin 15 Eylül telaşı
Türkşeker 'den 'şeker arzında sıkıntı yok' açıklaması
Türkşeker 'den 'şeker arzında sıkıntı yok' açıklaması
Bugün indirim gelmişti, Salı günü zam bekleniyor
Bugün indirim gelmişti, Salı günü zam bekleniyor
Bakan Muş açıkladı: Doğal gaza neden zam yapıldı?
Bakan Muş açıkladı: Doğal gaza neden zam yapıldı?
Ali Yalçın, Erdoğan ile sözleşmelilere kadro verilmesini görüştü
Ali Yalçın, Erdoğan ile sözleşmelilere kadro verilmesini görüştü
Avukatlık asgari ücret tarifesine yüzde 110 zam
Avukatlık asgari ücret tarifesine yüzde 110 zam
Banka maaş promosyonunda 'enflasyon düzenlemesi' talebi KDK'de
Banka maaş promosyonunda 'enflasyon düzenlemesi' talebi KDK'de
Haftalık vaka tablosu açıklandı: Günlük vaka sayısı 11 bin
Haftalık vaka tablosu açıklandı: Günlük vaka sayısı 11 bin
TL mevduat oranının en yüksek olduğu il belli oldu
TL mevduat oranının en yüksek olduğu il belli oldu
Zamma rağmen en ucuz gaz Türkiye'de
Zamma rağmen en ucuz gaz Türkiye'de
Kur korumalı mevduata ilgi hızlandı
Kur korumalı mevduata ilgi hızlandı
Su krizi yaşanan ilçede başkandan tepki: Nereye gitti bu su
Su krizi yaşanan ilçede başkandan tepki: Nereye gitti bu su
Hava sıcaklıkları hafta başından itibaren düşecek
Hava sıcaklıkları hafta başından itibaren düşecek
Ünsal Ban adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Ünsal Ban adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Ağustos enflasyonu pazartesi günü açıklanacak
Ağustos enflasyonu pazartesi günü açıklanacak
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

THY'den, İmamoğlu'nun Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalıları iddialarına ilişkin açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Fehime Sultan ve Hatice Sultan Yalıları hakkındaki iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Eylül 2022 11:30
Yazdır
THY'den, İmamoğlu'nun Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalıları iddialarına ilişkin açıklama

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği, Ekrem İmamoğlu'nun, 2009 yılından beri İBB ile yapılan sözleşme çerçevesinde THY, DO&CO İkram Hizmetleri A.Ş'nin kiracısı olduğu Hatice ve Fehime Sultan yalıları ile ilgili "Halkın malı olan yalılar, kim oldukları, ne oldukları, hangi aile mensubu oldukları belli olmayan kişilere peşkeş çekiliyor." iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

THY, DO&CO İkram Hizmetleri A.Ş'nin yalıların 2009 yılından bu yana kiracısı olduğu belirtilen açıklamada, "Şirketimizin iki ana ortağı: bayrak taşıyıcı havayolu şirketimiz THY (%50) ve DOCO İstanbul Catering Restaurant Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'dir (%49,997). Dünyanın en geniş uçuş ağına sahip olan havayolu şirketimiz THY başta olmak üzere havayolu firmalarına ikram hizmetleri sunmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Ekrem İmamoğlu'nun, "3 yıl içinde restore edilecekti, 13 yıldır bitirilemedi." iddiasına da cevap verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2009 yılındaki kira sözleşmesine göre, yanmış ve yer yer yıkılmış vaziyetteki tarihi yalıların restorasyonunun 3 yıl içinde bitirilmesi ve işletmeye açılması gerektiği doğrudur. Ancak, otel olarak turizme kazandırılacak tarihi yalıların ihtiyacını karşılayacak otopark kapasitesi bulunmadığı için yalıların altına, deniz seviyesinin de altında ve İstanbul Boğazı'nın hemen yanında bir yer altı otoparkı yapılması İBB tarafından talep edilmiş, böylesine zor ve maliyetli bir iş, mülk sahibi kamu otoritesi tarafından şirketimize yüklenmiş, 25 yıllık kira süresinin 31 yıla çıkartılması karşılığında şirketimiz bu büyük yükün de altına girmiştir. Dolayısıyla, 3 yıl içinde hizmete açma yükümlülüğü ortadan kalkmıştır."

Boğazın iki incisi ve kültür mirasının eşsiz iki örneği olan yalıların, bu niteliklerine uygun şekilde yangın ve yıkıntılardan sonra elde kalan unsurları, uluslararası en iyi uygulama standartlarında korunarak ve aslına uygun şekilde rekonstrüksiyon çalışmaları yapılarak ilk günden beri ihya çalışmalarına devam edildiği belirtilen açıklamada, ihya ve inşa çalışmalarının beklenenden uzun sürmesinin nedenlerinin şunlar olduğu belirtildi:

"Her şeyden önce, projede bulunmayan ve altından ancak kamunun kalkabileceği bir yatırım maliyeti olan deniz seviyesinin 5 kat altında bir yer altı otoparkı yapılması İBB tarafından istenmiş, bu yatırım şirketimize yüklenmiş, kültürel mirası ihya etmek ve Boğaz'a bir değer katmak anlayışıyla şirketimiz bu yükün altına girmiştir. Bulunan tarihi eser ve temel kalıntıları, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na bildirilmiş, kurumun karar ve talimatları beklenmiş, projede bulunmayan seyis evi, hamam gibi müştemilat yapıları da ihya edilerek asıllarına uygun olarak yeniden inşa edilmiştir.

Şirketimizin hizmet verdiği havacılık sektörünü doğrudan etkileyen bir takım müessif ve menfur hadiseler (Sultanahmet saldırısı, İstiklal caddesi saldırısı, Ankara'daki saldırılar, Beşiktaş stadyum saldırısı, Paris ve Brüksel saldırıları, Atatürk Havalimanı saldırısı ve en son hain darbe girişimi) zaman zaman ihya ve inşa çalışmalarını da yavaşlatmış, son olarak sokağa çıkma yasaklarının dahi uygulandığı Kovid-19 salgını tüm faaliyetin uzunca bir süre mecburen durmasına sebep olmuştur. Tüm bunlara rağmen, kira bedelleri mülk sahibi İBB'ye aksatılmadan ve düzenli olarak ödenmiş, her hangi bir ihtilaf çıkmamıştır."

- "13 yılda 130 milyon ABD dolarına yakın yatırım yapıldı"

Yalılarda, şirkete gelir getirici bir faaliyet başlamamış olmasına rağmen, kira sözleşmesinde öngörülen kira bedellerinin (aylık 3,6 milyon TL), öngörülen artışlar düzenli olarak yapılarak hiçbir aksamaya yer verilmeden 13 yıldır ödenmeye devam edildiği aktarılan açıklamada, "Kamu zararı ile ne kastedildiğini anlamak mümkün değildir. Kira bedellerinin yanı sıra, kamuya ait tarihi eserlerin ihyası ve deniz seviyesinin altına otopark inşası için şirketimizce 13 yılda 130 milyon ABD dolarına yakın bir yatırım yapılmıştır. Aslında kamusal bir kazanım olan bu yatırımdan kamu zararı diye bahsetmek hayret vericidir." ifadelerine yer verildi.

THY ile İBB arasındaki "Sözleşme mahkeme kararıyla feshedilmiştir." iddiasına ilişkin "Sözleşme mahkeme kararıyla feshedilmemiştir. Aksine ortada şirketimiz aleyhine açılan bir fesih ve tahliye davası bile yoktur. Yalılar mevzuat gereği İl Genel Meclisi kararı ile şirketimize verilmiş ve yine İl Genel Meclisi kararı ile otopark yatırımı karşılığında kira süresi uzatılmışken şimdi İstanbul Belediye Meclisinin herhangi bir fesih kararı olmadan, Sayın İBB Başkanı talimatı ile şirketimiz yalılardan hukuksuz ve usulsüz bir şekilde tahliye edilmek istenmektedir." denildi.

Açıklamada, "İBB yetkilileri ve zabıtasının, ortada kira sözleşmesinin feshi yönünde bir belediye meclisi kararı ve yalıların tahliyesi yönünde herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın, İmamoğlu'nun talimatıyla hukuksuz ve usulsüz şekilde şantiye basma girişimlerinde bulunmuş, ayrıca suç teşkil eden bu tür girişimlerin önlenmesi için şirket tarafından mahkemelerden alınan ihtiyati tedbir kararları doğrultusunda yetkili kamu kurumlarına müracaat edildiği, yetkili kamu kurumlarının da bu tür fiili müdahale ve mütecaviz eylemlere müsaade edilmemesi için gerekli tedbirleri almıştır. Kamu kurumlarının karşı karşıya gelmesi değil, Sayın İBB Başkanı'nın kanuna ve kamu düzenine karşı gelmesi söz konusudur." görüşüne yer verildi.

İmamoğlu'nun "9 aydır sabrediyoruz, uzlaşma için çözüm arıyoruz." sözlerine ilişkin, "İBB'nin 9 aydır sabretmesinden değil, şirketimizin 13 yıllık emeği ve 130 milyon ABD dolarına yakın kamu yararı taşıyan yatırımını 9 aydır gasbedememiş olmasından söz edilebilir. Zira, İBB tarafından hiçbir zaman bir uzlaşma girişimi olmamış, şantiyemizin elektriği, suyu kesilmiş, koruma levhaları ve ofis kısımları yıkılmış, şantiye alanı defalarca zorbalıkla basılmaya çalışılmıştır. Bu girişimler üzerine şirketimiz tarafından İBB'ye bir yazı yazılarak görüşme ve toplantı talep edilmiş, ancak İBB tarafından şirketimize cevap dahi verilmemiştir."

Söz konusu iddialara yanıt verilen açıklamanın sonunda THY'nin de İBB yönetiminden cevap beklediği sorular olduğu belirtilerek şunlar kaydedildi:

"3 sorunun cevabını da şirketimiz kamuoyu önünde Sayın İBB Başkanı'ndan beklemektedir;

KAPAT [X]

Sayın İBB Başkanı açıklamasında yalılarla ilgili bir değerleme yaptırdıklarını ve 7 milyar TL değerleme sonucu aldıklarını ifade etmiştir. İBB, 2040 yılına kadar kiracısı olan yalılar için bu değerleme çalışmasını hangi amaçla yaptırmıştır? Hangi yabancı yatırımcılarla görüşmüştür?

İBB, yalıları satmak için mevzuat gereği ilgili bakanlıktan izin almak zorundadır. İBB, yalıları satmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığna ya da Kültür ve Turizm Bakanlığına bir müracaatta bulunmuş mudur?

Yarısı devlete ve yarısı borsa yatırımcısı halka ait olan THY'nin bir iştiraki olan şirketimiz 13 yıl emek vermiş ve 130 milyon ABD dolarına yakın maliyetine katlanmış ve nihayet 2023 yılında gelir getirici faaliyetlerine başlayacakken bu emek ve yatırıma el koyup yabancı şirketlere tahsis etmek 17 milyon İstanbullunun hakkını korumak mıdır?"

PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!
Temmuzda 868 yatırım teşvik belgesi verdi
Temmuzda 868 yatırım teşvik belgesi verdi
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden 'Kız Kulesi' açıklaması
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden 'Kız Kulesi' açıklaması
Türkiye'de 8 ayda 75 bin 678 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Türkiye'de 8 ayda 75 bin 678 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Balıkçılar sübvansiyonlu tarım kredisi kullanabilecek
Balıkçılar sübvansiyonlu tarım kredisi kullanabilecek
Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği Resmi Gazete'de
Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği Resmi Gazete'de
Avukatlık asgari ücret tarifesine yüzde 110 zam
Avukatlık asgari ücret tarifesine yüzde 110 zam

Bu Habere Tepkiniz

Evinde 'Kırık Testi' bulunan yargı mensubuna ret

Evinde 'Kırık Testi' bulunan yargı mensubuna ret

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun işlemi için açılan davada, ret kararı veren Daire kararını onadı.
Emekli ikramiyesine ilişkin iki dava karara bağlandı

Emekli ikramiyesine ilişkin iki dava karara bağlandı

Danıştay 12. Dairesi, memur olarak emekli olan davacılara 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 89 uncu maddesine göre emekli ikramiyesi bağlanmamasına ilişkin iki davayı karara bağladı
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
LGS ve YKS tercih danışmanlığında görevli olanlara ek ders ücreti ödenir mi?

LGS ve YKS tercih danışmanlığında görevli olanlara ek ders ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2022 Tercih Danışmanlığı Kılavuzu kapsamında kurulan LGS ve YKS tercih danışmanlığı birimlerinde görev alan rehber öğretmen/psikolojik danışmanlara ek ders ücretlerinin nasıl ödeneceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
2 yıllık okul mezunu olmasına rağmen 4 yıllık gibi emekli edilen öğretmene olumsuz haber

2 yıllık okul mezunu olmasına rağmen 4 yıllık gibi emekli edilen öğretmene olumsuz haber

Danıştay 12. Dairesi, İlköğretim Okulunda öğretmen olarak görev yapmakta iken 16/07/2010 tarihinde emekliye ayrılan davacının, emekliliğe esas derece ve kademesinin yanlış hesaplanması nedeniyle maddi kayıplarının oluştuğundan bahisle, anılan yanlışlığın düzeltilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemi hukuka uygun bulan mahkeme kararını onadı.
Uyarmıştık! Araştırma görevlisi sınavlarına bir kişi girmemeli!

Uyarmıştık! Araştırma görevlisi sınavlarına bir kişi girmemeli!

Uyarmıştık! Araştırma görevlisi sınavlarına bir kişi girmemeli!
MEB'den yönetici atamadaki şarta ilişkin açıklama

MEB'den yönetici atamadaki şarta ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademesinde müdür yardımcısı olarak görev yapan özel eğitim öğretmeninin, 2021 yılı eğitim kurumlarına ilk defa yönetici görevlendirme başvurusunda özel eğitim norm kadrosu bulunan eğitim kurumlarını tercih edip edemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Yazı işleri müdürlüğü görevini vekaleten yürüten zabıt katibine sevindirici haber

Yazı işleri müdürlüğü görevini vekaleten yürüten zabıt katibine sevindirici haber

Danıştay 12. Dairesi, ... Sulh Hukuk Mahkemesinde zabıt katibi olarak görev yapmakta iken, yazı işleri müdürlüğü görevini yürütmek üzere görevlendirilen davacının; vekalet görevi nedeniyle mahrum kaldığı tazminatın ödenmesi talebiyle yapılan başvurunun reddedilmesini hukuka aykırı bulan ilk derece kararını onadı.
İsteğe bağlı iştirakçilik ile isteğe bağlı sigortalılık şartları aynı mıdır?

İsteğe bağlı iştirakçilik ile isteğe bağlı sigortalılık şartları aynı mıdır?

İsteğe bağlı iştirakçilik 5434, isteğe bağlı sigortalılık ise 5510 kapsamında olanlar için uygulanır ve şartları farklılık gösterir
'Fakir birinden 100 bin avro istemem hayatın akışına aykırı' diyen savcıya Danıştay'dan red

'Fakir birinden 100 bin avro istemem hayatın akışına aykırı' diyen savcıya Danıştay'dan red

Danıştay 5. Dairesi, Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapmakta iken, "meslekten çıkarma cezası" ile cezalandırılmasına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu işlemini hukuka uygun bularak davayı reddetti.
Yaz tatilinde açılan Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında öğretmenlere hizmet puanı verilir mi?

Yaz tatilinde açılan Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında öğretmenlere hizmet puanı verilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2021-2022 eğitim öğretim yılı yaz döneminde açılan Destekleme ve Yetiştirme Kursları ve Yaz Okullarında görev alan öğretmenlere hizmet puanı verilip / verilmeyeceği ve hizmet puanı verilecek ise MEBBİS'te islenecek kısım konusunda görüş yazısı yayımladı.
İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 23 Eylül 2022.
Bakan Soylu, Lice'de gençlerle halay çekti, türkülere eşlik etti

Bakan Soylu, Lice'de gençlerle halay çekti, türkülere eşlik etti

Bakan Soylu, Lice ilçesinde antik çağda yerleşim yeri olarak kullanılan Bırkleyn Mağaraları'nda AK Parti Diyarbakır Gençlik Kollarının düzenlediği "Lice Gençlik Buluşması" programına katıldı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 16 Eylül 2022.
Hız çılgınlığı: 1 saniyede 0'dan 100'e

Hız çılgınlığı: 1 saniyede 0'dan 100'e

Elektrikli hiper otomobil, "dünyanın en iyi hızlanan seri üretim otomobili" unvanını almıştı.