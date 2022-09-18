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Bakan Vahit Kirişci, Hatay'da pamuk hasat etti

"(Mazot ve gübre desteği) Daha önce 76 lira olan dekar başı desteğimiz 271 lira gibi bir düzeye çıkmış olacak. Yüzde 256'lık, yaklaşık 3,5 kat artış hayırlı uğurlu olsun"- "Mevcutta buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ve çeltikte sertifikalı tohum desteğimiz dekar başına 24 lira. Şimdi biz bunu dekar başına 50 liraya çıkardık"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Eylül 2022 13:50
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Bakan Vahit Kirişci, Hatay'da pamuk hasat etti

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, pamukta mazot ve gübre desteğinin dekar başına 76 liradan 271 liraya çıkarıldığını belirterek, "Yüzde 256'lık, yaklaşık 3,5 kat artış hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Kirişci, Antakya ilçesi Reyhanlı yolundaki 150 dekarlık pamuk tarlasında hasada katıldı. Bakan Kirişci önce biçerdöverle, daha sonra elle pamuk hasat etti.

Hasadın ardından konuşan Kirişci, Hatay'ın, Çukurova'da bulunan önemli bir tarım kenti olduğunu söyledi.

Bakan Kirişci, dünya pamuk üretiminin yüzde 80'inin Türkiye'nin de içinde yer aldığı 7 ülke tarafından yapıldığını dile getirdi.

Türkiye'nin pamuk üretiminde 7'nci, verimde ise 3'üncü sırada bulunduğunu aktaran Kirişci, "İthalat yapıyoruz. Tekstil sektörümüz var. Kaçınılmaz olarak ihtiyacımızın tamamını üretemediğimiz için ithal ediyoruz. Bu manada da dünya genelinde 5'inci sıradayız. Fakat bir taraftan da ihracatımız var. Bu konuda da 11'inci sırada olduğumuzu belirtmek isterim. 2020-2021 pazarlama yılı için çiğit yeterlilik oranımız yüzde 103,7 gibi oldukça yüksek. 2021 yılında üretimimiz 2 milyon 250 bin tondu. Bu yılın TÜİK birinci tahminine göre de bir önceki yıla göre yüzde 11,1 artarak 2,5 milyon ton düzeyinde bir üretim beklediğimizi belirtmek istiyorum." diye konuştu.

Bakan Kirişci, Hatay'daki pamuk üretim rakamlarına da değinerek, "2021 yılında Hatay'da 389 bin 619 dekar ekim alanından dekarda ortalama 539 kilogram verimle 210 bin 102 ton ürün elde edilmiştir. Ülkemizdeki pamuğun yüzde 9,3 gibi önemli bir bölümü. Yani yaklaşık yüzde 10'u burada üretilmektedir. 2022 yılında dekardan ortalama 500 kilogram verim ile 277 bin tonluk üretim beklediğimizi de belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

- Dekar başına destek 76 liradan 271 liraya çıktı

Desteklemelerle ilgili bilgi veren Kirişci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanlık olarak çay, fındık, buğday, arpa, mısır, çeltik, üzüm gibi pek çok üründe açıklamalarımız oldu. Bunlara ilişkin desteklemelerimizi değerli üreticilerimizle, kamuoyumuzla paylaştık. Şimdi bugün de özellikle bizim mazot ve gübre desteği noktasında 2022 ürünüyle ilgili bunu da buradan güzel ilimizden, Hatay'ımızdan çiftçilerimizi de ilgilendiren bu konuyu paylaşalım istiyoruz. Öncelikle 2021 yılındaki rakamları bir hatırlatma açısından ifade etmek isterim. Mazot için dekara 68 lira, gübre için 8 lira olmak üzere toplamda 76 lira bölü dekar üzerinden destekleme ödemeleri yapıldı. Yeni öngörülen destek 2022 yılı hasadında ödenecek olan bir destek bu, 68 lira olan mazot desteğimiz 250 lira olacak. 8 lira olan gübre desteği 21 lira olacak. Dolayısıyla daha önce 76 lira olan dekar başı desteğimiz 271 lira gibi bir düzeye çıkmış olacak. Yüzde 256'lık, yaklaşık 3,5 kat artış hayırlı uğurlu olsun. Çiftçimize helali hoş olsun. Yine bizim bir fark ödemesi adı altında verdiğimiz destek var. Bu destek de kilogram başına 110 kuruş. Bu 110 kuruşla beraber şimdiki bu son mazot ve gübre desteğini de ilave ettiğimizde 1 lira 65 kuruşa denk gelen bir desteği üreticilerimize veriyor olacağız. Tekrar hayırlı uğurlu olsun."

- Sertifikalı tohum

Bakan Vahit Kirişci, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de doğal gaz, mazot ve gübre fiyatlarında artış yaşandığını belirterek, "Bizi de ilgilendiren bir mevzu ama bu konuda çok şükür Türkiye bir sıkıntının içerisinde değil. Evet fiyat artışları var. Asıl olan bir ürünün bulunmasıdır. Ürün bulunuyorsa fiyatını konuşuruz ama ürünü bulamıyorsunuz, bulamadığınız bir ürünün fiyatını konuşmanın hiçbir anlamı, kıymetiharbiyesi yoktur." dedi.

Tarımda verimliliğin artırılmasında sertifikalı tohum kullanımının önemini vurgulayan Kirişci, şöyle konuştu:

"Son 20 yılda sertifikalı tohum üretiminde tam 9 kat artış sağladık. 2021 üretimimiz 1 milyon 324 bin ton düzeyine ulaştı. Ülkemizde kullanılan tohumların hamdolsun yüzde 96'sını artık bu ülkede üretir hale geldik. Son 20 yılda sadece üretmekle de yetinmedik ihracatta da 13 kat artış sağladık. 2021 ihracat rakamımız 215 milyon dolar. 117 ülkeye tohum ihraç ediyoruz. Buradan duymak istemeyen, kulağı tıkalı değilse art niyetli olanlara sesleniyorum. Değerli kardeşler, bu ülke üretiyor, üretmeye de devam edecek. Tabii ki ihracat yapıyoruz, ithalat da var. O zaman hemen şu soru da aklınıza gelebilir. 'İhracatın ithalatı karşılama oranı nedir?' denilebilir. 2022 yılında yüzde 31'di. Şu anda yüzde 94'ler düzeyine çıkmış bulunuyoruz. Hedefimiz bunun önce yüzde 100'e, daha sonra da üzerine çıkmasıdır."

Kirişci, sertifikalı tohum kullanım desteğinin de artırıldığını ifade ederek, "Mevcutta buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ve çeltikte sertifikalı tohum desteğimiz dekar başına 24 lira. Şimdi biz bunu dekar başına 50 liraya çıkardık. Böylelikle yüzde 108'lik bir artış sağlamış olduk. Bu tohumlukları kullanan bütün üreticilerimize, tohumları üretenlere hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

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Pamuk hasadının bereketli olmasını dileyen Bakan Kirişci, "Üreticilerimizin alın ve akıl terinin karşılığını hükümet olarak veriyoruz, daha da vereceğiz. '2022 mahsulüyle ilgili bu yıl iyi fiyatlar oldu da acaba gelecek sene nasıl olur?' diye düşünülmesin. Size söz veriyorum, inşallah gelecek yıl, bu yıldan daha iyi olacak ve sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Hasat etkinliğine Vali Rahmi Doğan, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel, Hüseyin Şanverdi, Sabahat Özgürsoy Çelik ve Hacı Bayram Türkoğlu, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu da katıldı.

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