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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan dengimiz değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yunan siyasetçileri kışkırtarak üzerimize salanların asıl niyetlerinin, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası programımızı engellemek olduğunu biliyoruz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Eylül 2022 18:20
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan dengimiz değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Yeni eğitim öğretim yılının açılışını İstanbul Sancaktepe'de öğretmenlerimiz öğrencilerimiz ve velilerimizle birlikte gerçekleştirdik. Bu vesileyle eğitimde ülkemize kazandırdığımız hizmetleri tekrar hatırlama imkanı bulduk.

Gençlerimizle bugünün ve geleceğin dünyasına dair kıs bir ufuk turu yaparak kendileriyle oku, düşün, uygula, neticelendir prensibimizi bir kez daha paylaştık. Öğretmen atamalarından derslik sayısına, altyapıdan teknolojiye kadar eğitime verdiğimiz önceliğin neticelerini görmekten memnuniyet duyuyorum.

Ülkemizin 81 vilayetinde ve ilçelerinde insanlarımızı ev sahibi yapmak için yürüttüğümüz projeleri, yeni bir kampanya ile taçlandırma müjdesinin ayrıntılarını 13 Eylül'de kamuoyuna açıkladık. Adını 'İlk evim, ilk iş yerim' olarak koyduğumuz kampanya, toplamda 500 bin sosyal konutu, 250 bin konut arsasını ve 50 bin iş yerini kapsıyor. Kampanyanın ilk etabında 250 bin konutu, 100 bin konut arsasını ve 10 bin iş yerini 2 yıl içinde bitirerek hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz.

Talep toplama süreci önümüzdeki ay sonuna kadar sürecek projenin 5 bin konutluk ilk diliminin temelini 25 Ekim'de atıyoruz. Başvuru sayısı şimdiden 5 milyona dayanan bu kampanya Türkiye'nin bugüne kadar yapılmış en büyük sosyal konut atılımı olacaktır.

Milletimiz bu kampanyaya çok büyük bir teveccüh göstermiştir. Gençlerimize, emeklilerimize, engellilerimize, şehit yakını ve gazilerimize özel kontenjanlar ayırdığımız bu kampanyanın bir kez daha ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Geçmişte başvuran öğrencilerimizin çok cüzi bir kısmını yurda yerleştirebilirken biz bunu yüzde 90'lar seviyesine çıkardık. Bu anlayışla 14 Eylül'de 105 yeni yurt binamızın daha açılışını yaptık. Artan kapasiteyle sayesinde ilk yerleştirmede dahi yüzde 80'lik bir talep karşılama oranını yakaladık. Bugün Türkiye'nin yüksek öğrenim yurdu kapasitesi Avrupa ülkelerinin çoğunun toplamından daha fazladır.

Kredi ve burs konusunda da Türkiye, dünyanın en ileri sosyal devlet uygulamasına sahip ülkesidir. Başvuran her öğrencimiz kredi, şartları tutan her öğrencimiz burs alabilmektedir. Kredi ödemelerinin sadece anapara üzerinden yapılabilmesine ve geçmişteki ilave borçların silinmesine ilişkin düzenleme ekim ayında meclis gündemine gelecektir.

Ek yerleştirmelerin devam ettiği ve fiyatlarını değiştirmediğimiz yüksek öğretim yurtlarında kalan öğrencilerimize vermiş olduğumuz beslenme yardımını günlük 25 liradan 60 liraya çıkarıyoruz.

İstanbul Ticaret Odası'nın 140'ıncı kuruluş yıl dönümü ödül törenlerinde iş dünyamızla bir araya geldik. Bu toplantıda hem İTO'nun çalışmalarını değerlendirme hem de ekonomi programımızı hülasa etme fırsatı bulduk.

Uluslararası kuruluşlar küresel ekonominin ve gelişmiş ülkelerin büyüme beklentilerini sürekli aşağı yönlü revize ederken Türkiye'nin büyüme beklenişini sürekli yükseltiyor.

Dünya ekonomik krizden savaşlara ve siyasi çalkantılara kadar pek çok sorunla boğuşurken Türkiye olarak hem içerde hem dışarda güçlü bir duruş sergiliyoruz. Bu krizleri önceden görüp tedbir alma konusunda herkesin takdir ettiği birikime ve dirayete sahibiz. Son 8-9 yıldır kesintisiz yaşadığımız saldırılar maruz kaldığımız oyunlar bizi böyle bir uyarı sistemi oluşturmaya mecbur bırakmıştır.

Özbekistan Cumhurbaşkanı kardeşim Mirzayev'in daveti üzerine katıldığımız Şanghay İş Birliği Teşkilatı Zirvesi'nde çok verimli temaslar gerçekleştirdik. Toplamda 3,2 milyar insanın yaşadığı 20 trilyon milli gelir üreten, 2012 yılından bu yana diyalog ortağı olduğumuz teşkilat ile ilişkilerimizi çok daha derinleştirmeyi istiyoruz. Bu niyetimizi muhataplarımıza açıkça ifade ettik.BM 77'inci Genel Kurulu görüşmelerinde katılmak üzere ABD'ye geçtik. COVID-19 salgını sebebiyle 2 yıl sonra yüz yüze yapılan Genel Kurul görüşmeleri bizim açımızdan son derece verimli ve bereketliydi.

KAPAT [X]

Birilerinin etekleri altına saklanarak onurlu duruş olmaz. Ne o askeri yığınaklar ne o siyasi ve ekonomik destekler Yunanistan'ı bizim seviyemize çıkarmaya yetmez ama Yunanistan'ı batağa sürüklemeye kafi gelir. Yunanistan'ın dört bir yanına yapılan işgal görünümlü yabancı askeri yığınaklar bizi değil asıl Yunan halkını rahatsız etmelidir.

Yunanistan'a karşı gerektiğinde ülkemizin hak ve menfaatlerini elimizdeki tüm imkanları kullanarak savunmaktan geri kalmayız.

(Yunanistan'ın kışkırtmaları) Bu, hem Yunan siyasetçiler, Yunan devleti, Yunan halkı hem de onları kukla gibi kullananlar bakımından tehlikeli bir oyundur.

Hedefimiz Putin ve Zelenskiy'i en kısa sürede bir araya getirerek daha fazla can kaybı ve yıkım olmadan bu savaşı sonlandırmaktır.

Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasında 2053 vizyonunu güçlü bir şekilde oluşturmasında ulaştırma altyapımızın büyük bir payı vardır. Bugün uyguladığımız yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyümeyi esas alan ekonomik programın üzerinde yükselttiğimiz altyapılardan biri de ulaştırmadır.

Ulaştırma projeleriyle Avrupa'dan Asya'ya bölgemizin tamamının hızlı, konforlu ve ekonomik bir şekilde buluşmasını sağlıyoruz. Londra'dan Çin'e kadar kesintisiz şekilde gidiliyorsa bu inşa ettiğimiz demiryolları, köprüler ve tüneller sayesindedir.

İstanbul Havalimanı'ndan neredeyse her dakika havalanan uçaklar sayesinde 3-4 saatlik bir uçuşta dünya nüfusunun yarısına erişilebiliyor.

Sadece bu ayın 22 gününde Osmangazi Köprüsü'nü günde ortalama 51 bin araç kullandı. Araç garanti oranı yüzde 116'ya, garanti rakamının üstüne çıkmış durumda.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde günlük araç geçiş ortalaması 113 binin üzerine çıktı. Bu ayın ilk 22 gününde Çanakkale Köprüsü'nün günlük araç ortalaması 8 binin üzerine çıktı.

Çiftçilerin elektrik faturaları hasat sonunda gelir elde edildiğinde ödenebilecek. Ziraat Bankası, açacağı faizsiz kredinin tahsilini hasat dönemi sonunda yapacak, maliyetinin bedelini hazineden alacak.

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