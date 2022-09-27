Dar gelirliyi rahatlatacak torba teklifte sona gelindi

Dar gelirlileri ve icralık olanları rahatlatacak düzenleme için çalışmalar sürüyor. İcra takibi ve haciz işlemi başlatılmış, 2 bin liranın altındaki 6 milyon dosya tasfiye edilecek. Düzenleme, elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi temel ihtiyaçlara ait sözleşmelerden kaynaklanan borçları kapsayacak.

KYK kredi borçlarına düzenleme

Torba teklifteki diğer bir başlık KYK kredi borçlarına ait enflasyon farkının silinmesi olacak. Buna göre, sadece alınan kredi tutarı geri ödenecek. Düzenlemeden 3 milyon genç yararlanacak.

Çalışan ve işverene destek

İşverenlere verilecek yeni yeni destekler de torba teklifte yer alacak. Çalışana verilen elektrik ve doğal gaz desteğinin bin liraya kadar olan kısmı vergiden ve sigorta prim kesintisinden muaf tutulacak. Aynı destek, personeline yol ve yemek yardımlarını nakdi olarak veren şirketler için de geçerli sayılacak.

Araç satışlarında aldatmacalara verilen ceza artırılacak

Teklif içinde ikinci el araç satışlarında usulsüzlüğe karşı verilen cezanın artırılması da olacak. Düzenlemede araç satışında 6 ay 6 bin kilometre sınır şartını aldatmacalarla delmeye çalışanlara 300 bin lira ceza verilmesi yer alacak.

Düzenlemenin önümüzdeki günlerde Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.