Müdür yardımcısı okula gelen öğrencileri santur ile karşılıyor

Armutdüzü köyü okulunun müdür yardımcısı Ümit Bartın, İran ve Hindistan'a has olan santur enstrümanı ile okula renk katıyor. Bartın, öğrencilerin okula sabah daha iyi başlamasına vesile olmak için haftada bir kez santur çalarak öğrencileri karşılayacağını belirtti.

Çocukların daha performanslı okula başlamalarına vesile olmak için santur çaldığını ifade eden Bartın, ''Yaz tatili sonlarına doğru köyleri gezdiğim esnada Yüksekova'ya 60 kilometre uzaklıkta bulunan ve aynı zamanda ilçenin en son köyü olan Armutdüzü köyüne geldim. Burada idareci olarak çocuklarımız için ne yapabilirim düşüncesiyle farklı etkinlikler düşünmeye başladım. Onları yıllardır çaldığım İran ve Hindistan müzik dünyasına ait santur sesiyle buluşturmaya karar verdim. Okulun önünde santur çalarak öğrencileri bu şekilde karşılarken çocukların yüzlerinde oluşan sevinci gördüğümde çok büyük bir mutluluk oldu benim için. Köy okulumuzda öğrencilerimizin küçük dünyasına bu şekilde dokunmak hem onlar için hem de benim için bir renklilikti. Çocukların okula daha mutlu bir şekilde geldiklerini gördüm. Okula dair motivasyonlarının bu şekilde iyileştiğini görmek herhalde bütün eğitimcilerin en büyük isteğidir. Ayrıca bu köy ilçenin en son, yani sınır köyü olduğu için burası çok bilinen bir yer değil. Dolayısıyla buradaki öğrenciler birçok şeyden yoksun kalıyorlar. Bizler burada bu öğrencilerimiz için içtenlikle bir şeyler yaptığımızda güzel şeylerin ortaya çıktığını gözlemledik hep. Geleceğimiz olan çocuklarımız, bizlere ve hepimize emanet. Şartlar ne olursa olsun öğrencilerimizle beraber okulumuza ve bu köye renklilik katmaya devam edeceğiz'' dedi.